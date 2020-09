Android 11 is uitgebracht en dat betekent dat we aan de slag kunnen met alle nieuwe features. Ontdek de tofste functies zoals chatbubbels, de verbeterde notificaties en meer in deze videoreview.

Kijk onze Android 11 videoreview

Begin deze maand bracht Google de definitieve versie van Android 11 uit. Voor Pixel-gebruikers is de update direct te downloaden, maar andere fabrikanten moeten hun Android 11-updates nog uitbrengen. Gelukkig zijn fabrikanten als Nokia, OnePlus, Samsung en Sony vrij snel met het bijwerken van telefoons, dus hopelijk hoeven we niet al te lang te wachten.

Met Android 11 worden weer een heleboel nieuwe features geïntroduceerd, zoals de chatbubbels. Door deze bubbels worden gesprekken in chat-apps (bijvoorbeeld van Facebook Messenger en Telegram) als een soort ballonnetje op je scherm geplaatst. Hierdoor kun je snel en simpel reageren op berichtjes terwijl je andere apps hebt geopend.

Ook handig: notificaties van chat-apps worden nu ‘losgekoppeld’ van andere meldingen. Dit betekent dat nieuwe WhatsApp-berichtjes altijd bovenaan bij je notificaties staan, zodat je ze meteen kan lezen en beantwoorden. Ook kun je na het installeren van Android 11 aan de slag met nieuwe privacy-opties en nog veel meer. In de videoreview hierboven praten we je in een paar minuten helemaal bij.

Volgende week lees je op Android Planet de uitgebreide, geschreven Android 11 review. Houd onze website daarvoor dus in de gaten. En wil je weten of jouw smartphone ook een update krijgt? Check dan het grote Android 11 update-overzicht, waarin we op een rijtje zetten welke smartphones wel (en niet) worden bijgewerkt.

