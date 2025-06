Je koopt de Xiaomi 14T als je een vlotte en complete telefoon zoekt, maar niet de hoofdprijs wil betalen. De middenklasser heeft een fel 6,67 inch-scherm en fijne camera’s. Foto’s maak je namelijk met maximaal 50 megapixel, maar je hebt ook de beschikking over een 12 megapixel-groothoeklens en een telelens die 2,6 keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

De MediaTek Dimensity-processor is snel genoeg voor vrijwel alle taken. Alleen zware 3D-games zijn geen goed plan. Hij wordt vier keer voorzien van de nieuwste Android-versie en vijf jaar lang van beveiligingsupdates.

Xiaomi 14T los kopen: waarom vergelijken

De prijzen van de Xiaomi 14T wisselen soms flink. Ze worden namelijk regelmatig aangepast om te kunnen concurreren. In onze prijsvergelijker zie je precies wat de prijzen zijn per webwinkel. We checken dit dagelijks en meerdere keren per uur. Zo weet jij zeker dat je de goedkoopste prijs betaalt.

Xiaomi 14T prijzen

Bij introductie kreeg de Xiaomi 14T een adviesprijs mee vanaf 649,99 euro. Heb je liever wat meer opslag, dan leg je voor het model met 512GB 699,90 euro neer. Ondertussen haal je de Xiaomi 14T vanaf € 369,90 in huis.

Xiaomi 14T met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je het bedrag in één keer ophoesten of over een langere tijd spreiden. Bij dit laatste wordt je opgenomen in het BKR-register en kan je bijvoorbeeld bij een hypotheek minder lenen. Wil je profiteren van de toestelkortingen, maar een BKR-registratie voorkomen? Betaal dan in één keer je toestel af.

Met een los toestel met sim only-abonnement heb je meer vrijheid. Je kan namelijk kiezen voor elke provider, waaronder ook prijsvechters. Daardoor zijn je maandelijkse lasten laag, maar betaal je wel de volle prijs voor het toestel zelf.

In combinatie met een abonnement krijg je echter vaak hoge toestelkortingen. Vooral bij webwinkels kan dit flink oplopen. Hier is het namelijk afhankelijk van de bundel die je kiest: hoe meer data, hoe goedkoper je toestel. Bij providers blijft de toestelprijs altijd gelijk.

Hoe vind ik de goedkoopste Xiaomi 14T?

De goedkoopste Xiaomi 14T vind je altijd bovenaan onze prijsvergelijker. Dit is meestal ook het model met de minste opslag. Heb jij bepaalde wensen, bijvoorbeeld wat betreft kleur en een grotere opslaggrootte? Dan gebruik je de filteropties. Je krijgt vervolgens alleen het aanbod te zien waarin je écht geïnteresseerd bent. De beste deal gevonden? Klik er dan op en je gaat meteen naar de goede pagina van de webwinkel.