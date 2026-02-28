Xiaomi 17 Ultra kopen met Vodafone abonnement

Ontdek welk Vodafone abonnement in combinatie met de Xiaomi 17 Ultra aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Xiaomi 17 Ultra met Vodafone abonnement vanaf € 60,00 per maand met € 11,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Vodafone aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Xiaomi 17 Ultra deal met Vodafone abonnement.
6 resultaten vanaf € 60,00
Gesponsord
Samsung Galaxy S26 Plus
KPN
Met KPN Unlimited: tot €622 inruilvoordeel
  • Gemakkelijk onderling MB's delen
  • Dubbele data als je thuis KPN hebt
  • Extra voordeel met internet van KPN thuis
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Samsung Galaxy S26 Ultra
KPN
Met KPN Unlimited: tot €837 inruilvoordeel
  • Gemakkelijk onderling MB's delen
  • Dubbele data als je thuis KPN hebt
  • Extra voordeel met internet van KPN thuis
Bekijk aanbieding
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
512 GB/5G
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
Vodafone
€ 60,00 p/m
Eenmalig toestel: € 11,00
Gemiddeld p/m: € 60,66
€ 576,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
512 GB/5G
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
Vodafone
€ 60,00 p/m
Eenmalig toestel: € 48,00
Gemiddeld p/m: € 62,21
€ 491,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
512 GB/5G
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
Vodafone
€ 62,00 p/m
Eenmalig toestel: € 11,00
Gemiddeld p/m: € 62,66
€ 600,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
512 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
Vodafone
€ 62,50 p/m
Eenmalig toestel: € 11,00
Gemiddeld p/m: € 63,16
€ 576,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
512 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
Vodafone
€ 62,50 p/m
Eenmalig toestel: € 48,00
Gemiddeld p/m: € 64,71
€ 491,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
512 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
?
Vodafone
€ 64,50 p/m
Eenmalig toestel: € 11,00
Gemiddeld p/m: € 65,16
€ 600,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

