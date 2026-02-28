De Xiaomi 17 Ultra is op 28 februari 2026 in Nederland gelanceerd, tegelijkertijd met de Xiaomi 17. Het Ultra-model is het meest luxe toestel van de serie, mede door de indrukwekkende camera’s en chipset.

Er zijn twee opslagversies beschikbaar: de één met 16GB en 512GB voor € 1.499,-, de ander 16GB RAM en 1TB voor Niet leverbaar. De kleuropties waaruit je kan kiezen zijn wit, zwart en groen.

Kies je voor een los toestel of abonnement?

Welke optie het voordeligst voor jou is, hangt af van je wensen en situatie. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever kiezen voor maandlasten? Als je voor de maandlasten boven de 10 euro per maand kiest, krijg je te maken met een BKR-registratie, aangezien dit als een lening wordt beschouwd.

Dit kan je mogelijkheden beperken als je in de toekomst een hypotheek wilt afsluiten, omdat het leenbedrag lager zal zijn. Wil je geen BKR-registratie? Dan is het wellicht beter om het volledige bedrag voor de Xiaomi in één keer te betalen. Zo krijg je de toestelkorting zonder je kredietstatus te beïnvloeden.

Als je kiest voor de Xiaomi 17 Ultra zonder abonnement, heb je meer vrijheid om de sim-only deals te vergelijken en te kiezen uit een breed scala van aanbieders. Dit kan voordeliger zijn, vooral omdat sim-only abonnementen vaak goedkoper zijn dan abonnementen inclusief toestel.

Xiaomi 17 Ultra los kopen – Alle prijzen op een rij

256GB 512GB Xiaomi 17 Ultra € 1.499,- Xiaomi 17 € 999,- € 1.099,- Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Welke geheugenopslag heb je nodig?

De opslagcapaciteit van je smartphone is cruciaal voor hoe je de telefoon gebruikt. Voor de meeste mensen is 128 GB voldoende, maar als je veel films en foto’s opslaat, kan 256 GB of 512 GB handiger zijn. Voor de allerzwaarste gebruikers die geen ruimte willen missen, is er soms de optie van 1 TB opslag.

Waar is de Xiaomi 17 Ultra het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste Xiaomi 17 Ultra aanbieding bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op geheugenopslag, garantie, kleur en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past.