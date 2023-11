De 5 beste Android-apps en -games van de week (#47 2023)

Test hoe snel je oplader is, word een rijke vlogger of personaliseer je Android-toetsenbord. Dat en meer lees je in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Chargemeter

Misschien heb jij – net als wij – meerdere smartphone-opladers en adapters thuis liggen. Iedere adapter heeft echter een andere stroomuitvoer of gebruikt een ander laadprotocol. Daardoor is het niet altijd even makkelijk om uit te vogelen welke adapter jouw smartphone het snelste oplaadt.

Gelukkig is daar Chargemeter. Met deze app krijg je snel inzicht in hoe jouw telefoon oplaadt. Zo test je gemakkelijk de verschillende adapters in huis en kom je erachter welke het beste is voor jouw telefoon. Ook zie je hoeveel stroom je smartphone gebruikt wanneer je niet aan de lader zit, zodat je weet hoeveel energie een bepaalde app vraagt.

Charge Meter Heartinz Technologies Pvt Ltd 9,4 (29.845 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Mowing Mazes

Mowing Mazes is zo’n mobiele game die enkel met de naam al de game weet te beschrijven. In deze verticale game maai je met je zitmaaier verschillende doolhoven, maar enkel door het rijden van rechte lijnen. Door het juiste pad af te leggen, probeer jij elk grassprietje in de doolhoven te maaien en ieder level wordt dat een stukje moeilijker.

Onderweg speel je personages vrij en ontgrendel je verschillende maaiers met verschillende voordelen. Daarnaast is er een online scorebord waarin je meespeelt om de beste en snelste in de game te worden. Lukt het jouw om uit de doolhoven te komen?

Mowing Mazes Protostar 7,8 (732 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Heb jij moeite met taken uitvoeren door bijvoorbeeld ADHD of autisme? Dan kan Goblin Tools je helpen. De app ondersteunt je door taken zoals opruimen, dingen plannen of organiseren behapbaar te maken met een stappenplan. Deze kunnen variëren in moeilijkheid en daarom helpt de app je deze stap voor stap uit te voeren.

Ook is er de Formalizer. Hiermee helpt de app je teksten socialer, formeler of beter begrijpelijk te maken. Handig als je hier dagelijks moeite mee hebt. De online webpagina is gratis en voor een euro is de app te downloaden. Zo leer jij je taken beter af te ronden!

Goblin Tools Skyhook Belgium 9,2 (507 reviews) € 0,99 via Google Play via Google Play

4. Vlogger: Viral Streamer Guy

Droom jij van roem, rijkdom en succes? Dan kun je dat (in de digitale wereld) krijgen met de game Vlogger: Viral Streamer Guy. Dit spel laat je timmeren aan de weg tot online bekendheid met een simpel upgrade-systeem. Je begint als onbekend persoon, met een goedkope camera en woonplaats en je breidt langzaam je spullen uit tot een dure villa met sportwagens en financiële vrijheid.

Door in de game te sparen, kun je deze upgrades maken en jouw keuzes hebben invloed op hoeveel je groeit. Verder is er nog een verhaalelement dat je laat zien dat werken aan jezelf vaak een betere investering is dan dure spullen. Ook personaliseer je jouw personage zoals jij dat wil en word je de grootste online ster in de game.

Vlogger: Viral Streamer Guy IDSIGames Gratis via Google Play via Google Play

5. Keys Cafe

Voor iedereen die houdt van het personaliseren van het toetsenbord op een Android-smartphone is de app Keys Cafe aan te raden. Met deze app kies uit tientallen toetsenborden met verschillende stijlen: van een subtiel kleurtje tot een gepersonaliseerde achtergrond met foto’s. Niets is te gek.

Samsung-gebruikers hebben al langer toegang tot de app Keys Cafe in de Galaxy-store en deze versie in de Play Store maakt het voor alle Android-gebruikers beschikbaar. Ga lekker zelf aan de slag en ontwerp je eigen toetsenbord, of kies uit de velen van de community.

Keys Cafe - Make your keyboard YM, Inc. 10 (1.321 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

