De 4 beste Android-apps in de Play Store van week 52 – 2019

Er komen dagelijks honderden apps bij in de Play Store. De meeste programma’s zijn het downloaden echter niet waard. In dit overzicht richten we ons op de pareltjes. Dit zijn de beste Android-apps, games en updates van afgelopen week.



1. Lazara Battle Heroes

Lazara Battle Heroes is een afgelopen week verschenen rpg. Het verhaal speelt zich af in een niet-bestaand land dat bewoond wordt door ridders, kampioenen en ander heldhaftig volk. Zij dienen het op te nemen tegen de schurken, die aan een opmars bezig zijn en de troon dreigen op te eisen.

Het verhaal van de game is dus redelijk stereotype, maar de vormgeving verrast. Lazara heeft een stripboek-design. Ook de turn-based combat, waarbij jij en tegenstanders om de beurt een zet kunnen doen, zit goed in elkaar. Het is een rpg, dus uiteraard kun je je eigen karakters levelen.

→ Download Lazara Battle Heroes in Google Play (gratis)

2. Capido

Daten voor mensen met een beperking kan lastig zijn. Capido probeert dit proces makkelijker te maken via haar datingwebsite. Oprichter Erwin Oudshoorn heeft deze week daarnaast een Android-app uitgebracht, zodat je ook onderweg kunt flirten.

Het principe is simpel. Je maakt een profiel aan waarna je kunt chatten met andere singles. De vergelijking met Tinder is natuurlijk snel gemaakt, maar toch zijn er verschillen. Tijdens het flirten zie je elkaars foto bijvoorbeeld niet. Zo verschuift de focus naar iemands interesses. Capido is voor iedereen te gebruiken.

→ Download Capido in Google Play (gratis)



3. The Mandalorian Stickers

2019 is een jaar met vele gezichten, maar de hitserie The Mandalorian is daar zeker een van. Vooral baby Yoda heeft het internet veroverd, zoals collega Erwin in zijn column beschreef. Maar, de hype is nog niet over. Je kunt nu namelijk ook je WhatsApp-vrienden irriteren verblijden met speciale Disney-stickers.

Het stickerpakket kost 2,19 euro. Hiervoor krijg je 23 geanimeerde plaatjes om in WhatsApp te gebruiken. De keuze bestaat uit Mandalorian zelf, Greef Carga en natuurlijk The Child, zoals baby Yoda eigenlijk heet.

→ Download The Mandalorian Stickers in Google Play (2,19 euro)

4. 1Gallery

1Gallery is een minimalistisch vormgegeven app voor het beheren en bekijken van foto’s. Het fijne hieraan is dat het programma zo goed als alle formaten ondersteunt, zoals raw en svg. Ook kun je met 1Gallery plaatjes en filmpjes bewerken, maar verwacht hier niet te veel van.

Naast een app voor het bekijken van foto’s, is 1Gallery ook een beheer-app. Foto’s zet je met een pincode achter slot en grendel en video’s kunnen bijvoorbeeld alleen bekeken worden na het invullen van een schermpatroon. Al met al is 1Gallery een leuke app voor mensen die opzoek zijn naar een alternatief voor Google Foto’s.

→ Download 1Gallery in Google Play (gratis)