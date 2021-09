HelloFresh-gids: zo haal je alles uit de app

HelloFresh is de populairste maaltijdbox in Nederland, maar de app kan best een stukje duidelijker. In deze gids leggen we alles uit, van maaltijden kiezen tot je abonnement opzeggen.

HelloFresh-app gids: van koken tot opzeggen

De maaltijdbox heeft Nederland veroverd. Met zo’n abonnement wordt er regelmatig een doos thuisbezorgd vol ingrediënten en recepten. Handig, omdat je op deze manier niet na hoeft te denken wat je gaat koken en geen boodschappen hoeft te doen, om toch een verse maaltijd op tafel te zetten.

Voorbeelden van deze maaltijdboxen zijn Dinnery, Marley Spoon, De Familebox en uiteraard HelloFresh. Die laatste is de populairste, maar de app kan beter. Daarom leggen we in deze gids uit hoe je alles uit de applicatie haalt, maar bijvoorbeeld ook hoe je jouw abonnement kunt opzeggen. HelloFresh maakt het je namelijk niet makkelijk.

Heb je eenmaal een account aangemaakt en gekozen hoeveel maaltijden je wil ontvangen, met hoeveel mensen je eet en wat voor soort maaltijden je wil, dan kun je in de app duiken.

Mijn menu

Het belangrijkste onderdeel van de app is ‘mijn menu’. Hier bepaal je per levermoment welke maaltijden je gaat ontvangen. Je moet iets minder dan een week van te voren kiezen wat je wil eten, want anders krijg je gewoon de eerste opties in de doos. Je kunt gelukkig wel enkele weken vooruit plannen.

Tik op de bezorgdag waarvan je de doos wil aanpassen. Vervolgens krijg je een lijst met gerechten te zien. Tik eerst op het minnetje van de eerste gerechten om die te verwijderen. Vervolgens scroll je door de lijst en kies je de gerechten die je in je doos wil stoppen. Het is mogelijk om extra maaltijden te bestellen. Dan druk je gewoon bij meer maaltijden op het plusje.

Scroll je nog verder, dan vind je ook allerlei andere voedselproducten die je bij HelloFresh kunt kopen.

Koken met de app

Je krijgt bij de box kartonnen receptkaarten waar alles op staat wat je wil weten, maar je kunt ook gewoon met de app koken. Als je in het Mijn menu-scherm een recept aan tikt, zie je precies wat je nodig hebt en wat er moet gebeuren. Dat wordt per stap uitgelegd. Handig is dat je dan meerdere kookwekkers kunt inschakelen die alvast staan ingesteld. Dat doe je via het icoontje van een wekkertje.

Je hoeft niet elke week een box

Het is vrij simpel om boxen te annuleren zonder je abonnement op te zeggen. Maar daarvoor moet je wel opletten. Bij de losse weken vind je de knop ‘Beheer je box’. Tik je daar op, dan heb je de keuze om de box te pauzeren of een ander bezorgmoment te kiezen.

Tik je op ‘Pauzeer deze week’, dan word je gevraagd waarom je dat doet. Dan kun je gewoon aangeven dat je alleen af en toe een box wil en dat is dan prima. Tik op ‘Versturen’ en de box is gepauzeerd. Het is slim om dat al ver vooruit te doen, want als je het vergeet staat er wellicht plots een box voor de deur terwijl je al andere plannen hebt gemaakt.

HelloFresh delen en korting verdienen

HelloFresh wil dolgraag meer klanten en schakelt jouw hulp daarvoor in. Daar is de Deel HelloFresh-tab voor. Het idee is dat je korting krijgt op je eigen box als je klanten ronselt. Je bent dus in essentie promotie aan het maken voor een bedrijf en krijgt daarvoor betaald. Als je dat niet erg vindt, is het een aardige manier om korting te verdienen. Dat kan wel alleen als je je vrienden korting geeft in plaats van een gratis box.

HelloFresh stopzetten via app

Het is in de app mogelijk om je boxen stop te zetten, maar HelloFresh maakt je dat niet makkelijk. Je gaat daarvoor naar je profiel en je tikt op de ‘Wijzigen’ knop. Daar kies je de actieve box die je stop wil zetten.

Onderin kies je voor ‘Je bezorging stopzetten’. Vervolgens probeert de app je nog te verleiden met voordelen of aanpassingen, maar deze keer tik je helemaal beneden op de onopvallende knop ‘Toch opzeggen’.

Daarna geef je aan waarom je wil opzeggen en gebeurt er iets raars. Je krijgt twee knoppen: ‘Ik wil niet opzeggen’ en ‘Annuleren’. Met beide knoppen lijkt het alsof je toch niet wil opzeggen. Je moet toch op de knop ‘Annuleren’ tikken. Dan is je box echt opgezegd. Een al bestelde box waarvoor het te laat is om deze aan te passen, wordt nog wel bezorgd en in rekening gebracht.

Extra tips

Er zijn vaak kortingscodes voor HelloFresh te vinden. Meestal voor nieuwe klanten, maar soms ook voor bestaande klanten. Zo heeft de ING Rentewinkel kortingscodes verkrijgbaar.

De maaltijdbox kun je ook voor één persoon bestellen, maar omdat de gegevens ingrediënten vaak moeilijk te halveren zijn krijg je meestal dezelfde hoeveelheid als de box voor twee personen. Durf je de gok aan? Dan kun je dus besparen in de kosten door een box voor één persoon te bestellen terwijl je met z’n tweeën eet.

Vega eten

