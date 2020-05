Nauwkeurig werken in laagjes met alleen de fijnste penselen, of puur ter ontspanning een beetje kleuren: er is niet één beste teken-app voor iedereen. Het ligt er immers aan wat je zoekt. In dit artikel zetten we daarom vier onderscheidende teken-apps voor Android op een rij.



1. Sketchbook

Sketchbook van Autodesk is een teken- en schilder-app. Het design is minimalistisch waardoor de nadruk op het canvas komt te liggen, en dus je creatie. Daarover gesproken, in de gratis versie van Sketchbook zitten meer dan genoeg penselen om je creativiteit mee vorm te geven.

Wie besluit de portemonnee te trekken, krijgt enkele extra functies tot haar/zijn beschikking. Met de betaalde versie kun je bijvoorbeeld tot en met 18 lagen werken, in plaats van de standaard drie. Ook krijg je een scala aan extra penselen, effecten en kwasten tot je beschikking.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sketchbook is dus een teken- en schilder-app voor de ietwat geoefende kunstenaar. Je krijgt immers een leeg canvas tot je beschikking, al is het wel mogelijk om foto’s en plaatjes in te leiden. Je wordt echter niet bij de hand genomen, waardoor de teken-app wellicht wat intimiderend overkomt.

→ Download Sketchbook in de Play Store (gratis)

2. Adobe Illustrator Draw

Gebruik je Illustrator op de computer? Dan is Draw een logische teken-app voor je Android-toestel. Adobe Illustrator Draw werkt namelijk vlekkeloos samen met zijn grotere broer op de computer. Je kunt werkprojecten namelijk via de cloud importeren en exporteren. Zo kun je op je smartphone of tablet beginnen met een project om het later op groot scherm af te maken.

Verder is Adobe Illustrator Draw van alle gemakken voorzien, waaronder de mogelijkheid om te werken met maximaal tien lagen. Ook de zoommogelijkheid is ideaal, want zo kun je extra details aanbrengen. Daarnaast is er keuze uit vijf verschillende soorten punten. Iedere variant heeft zijn eigen unieke kenmerken.

Al met al is Adobe Illustrator Draw vooral een fijne gratis teken-app voor de geoefende creatieveling. Ook is de applicatie handig voor mensen die al met Illustrator op de desktop werken. Beginnende kunstenaars vinden de overvloed aan functies wellicht wat intimiderend.

→ Download Adobe Illustrator Draw in de Play Store (gratis)



3. Draw Cartoons 2

Vraag je je altijd af hoe cartoons gemaakt worden? Dan ben je bij Draw Cartoons 2 aan het juiste adres. Deze app leert je namelijk animeren. Het unieke aan Draw Cartoons 2 is echter de laagdrempeligheid waarmee dit gebeurt. Het maakt hierbij niet uit op welk niveau je zit.

Beginners zullen bijvoorbeeld starten met het schetsen van een simpel poppetje, terwijl meer geoefende kunstenaars met de animatie-functie aan de gang gaan. Je kunt namelijk complete geanimeerde filmpjes met de app maken. Aan de hand van frames zet je zo je eigen cartoon in elkaar.

Wanneer je even geen inspiratie hebt, kun je kiezen uit enkele vooraf gemaakte poppetjes en spullen uit de bibliotheek. Ben je van plan om een complete strip te maken? Dan kun je de hoofdpersonages als sjabloon opslaan, zodat je ze later direct kunt toevoegen.

→ Download Draw Cartoons 2 in de Play Store (gratis)

4. Coloring

Wie even wil ontspannen zonder al teveel te hoeven nadenken, moet Coloring eens proberen. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, draait deze teken-app om inkleuren. De figuren, dieren, landschappen en objecten zijn al voor je gemaakt. Het enige dat jij hoeft te doen is een mooie kleur kiezen.

Coloring omschrijft zichzelf dan ook als een kleurboek voor volwassenen. De app draait niet zozeer om je tekenvaardigheden verbeteren, maar om ontspanning. In totaal kun je aan de slag met meer dan 800 kleurplaten, verspreid over een paar categorieën.

Voor het gros van deze plaatjes moet je echter betalen. Desondanks staan er ruim 60 gratis kleurplaten in, waardoor je wel even zoet bent met kleuren. Ook fijn is de speciale tabletmodus, waarbij alle onderdelen automatisch schalen naar de schermgrootte.

→ Download Coloring in de Play Store (gratis)

Creatief met je smartphone

In mei 2020 staat Android Planet in het teken van een maandthema: creativiteit. Er zijn immers tal van manieren waarop je creatief met je smartphone kunt omgaan. Van leuke creatieve apps voor kinderen tot aan de meest creatieve apparaten die op Android draaien: als het creatief is hebben wij erover geschreven. Check onze creativiteit-overzichtspagina om alle artikelen nog eens rustig na te lezen.