Je eigen kapsel knippen zonder dat er een schaar aan te pas komt en leren schilderen zonder dat het hele huis een zooitje wordt. In de Play Store staan een hoop creatieve kinder-apps. In dit artikel zetten we zeven van dat soort apps op een rijtje.



7 creatieve Android-apps voor kinderen

Deze lijst is zo veelzijdig mogelijk samengesteld. Van leren programmeren, schilderen tot aan je eigen virtuele kapsel knippen: overal is wel een app voor. Maar ook minder voor de hand liggende opties, zoals het aanleren van een taal en spelenderwijs programmeren, komen voorbij. Bij iedere app staat een richtingsleeftijd aangegeven.

1. What to draw en Kids Painting

Leeftijd: 4-8

Je wil iets tekenen, maar wat? Dat probleem lost What to draw? op. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, schotelt deze app ideeën voor tekeningen voor. Deze concepten worden voorgeschoteld op basis van een paar stappen. De app vraagt bijvoorbeeld eerst wat voor tekening je ongeveer wil maken. Ook geef je aan wat voor kenmerken de uiteindelijke creatie ongeveer moet hebben.

Vervolgens kun je de tekening namaken, of een aangepaste versie daarvan. What to draw helpt je bovendien bij het aanleren van de basiskneepjes. De app heeft namelijk een beginnersmodus waarbij je kind stap-voor-stap wordt geholpen bij het natekenen van het kunstwerk. Is What to draw nog iets te moeilijk? Probeer dan Kids Painting eens. Deze teken-app is voor de allerkleinsten gemaakt en daardoor nog veel toegankelijker.

→ Download What to draw in de Play Store (gratis)

→ Download Kids Painting in de Play Store (gratis)

2. Toca Hair Salon

Leeftijd: 4+

Toca Hair Salon is de ideale app voor kinderen die zich altijd willen verkleden. In dit spelletje neem je de rol van kapper op je. Zodra de klant in de stoel plaatsneemt, is het aan jouw kleine om er wat moois van te maken. Van haar wassen, shampoo aanbrengen, knippen tot aan droog föhnen: het hele proces komt voorbij.

Kinderen kunnen hun creativiteit hierbij compleet de vrije loop laten. Daar waar de één het haar netjes in laagjes afknipt, kiest een ander voor een meer chaotisch kapsel met ongelijke haarplukken. Ook kun je kleurtjes toevoegen aan het kapsel en bijvoorbeeld een origineel baardpatroon scheren. Om het plaatje compleet te maken meet je de klant natuurlijk nog een mooie outfit aan.

→ Download Toca Hair Salon in de Play Store (4,49 euro)

3. Duolingo

Leeftijd: 7+

Duolingo is een taal-app voor jong en oud. Heeft je kind een talenknobbel? Dan is Duolingo een fijne app voor het aanleren van bijvoorbeeld Spaans of Engels. Of heeft je kind juist wat extra ondersteuning nodig bij Nederlands? Ook dan komt Duolingo goed van pas. De app is namelijk fris vormgegeven, maakt talen leren toegankelijk en is leuk.

Je hebt daardoor niet het idee dat je aan het leren bent. Duolingo bestaat uit een combinatie van spelletjes die jou (of je kinderen) woordjes aanleren, letters op de juiste plek laten zetten en aan de uitspraak werken. Dit alles is lekker compact en fris verpakt. Wel is het jammer dat je veel andere talen, zoals Spaans, alleen vanuit het Engels kan leren in plaats van het Nederlands.

→ Download Duolingo in de Play Store (gratis, met in-app aankopen)



4. Lightbot

Leeftijd: 5+

Denk je aan creatieve kinder-apps, dan gaan je gedachten waarschijnlijk niet direct uit naar programmeren. Vreemd eigenlijk, want je hebt hier behoorlijk wat creativiteit voor nodig. Lightbot leert kinderen de basisprincipes van het programmeren.

Dit klinkt lastig, maar de app zit heel simpel in elkaar. Aan de hand van puzzeltjes moet je namelijk het robotje, Lightbot, van de ene naar de andere kant van het level laten lopen. Hierbij is het aan jou om de route zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Je kunt onder meer blokjes toevoegen, de draairichting veranderen zodat Lightbot de goede kant opgaat. Komt je kind er niet uit? Dan kan hij/zij op het vlaggetje rechtsboven tikken voor een hint. Lightbot staat standaard op Engels ingesteld, maar via het opstartscherm kun je de taal naar Nederlands wijzigen. De eerste 20 levels zijn gratis, daarna moeten ouders de portemonnee trekken.

→ Download Lightbot in de Play Store (gratis)

5. YouTube Kids

Leeftijd: 4+

Tegenwoordig kun je eigenlijk niet om YouTube heen. De populaire videodienst heeft daarom ook een versie voor de allerkleinsten: YouTube Kids. De app zelf is niet bijzonder creatief, maar de video’s die je ermee kunt ontdekken mogelijk wel. YouTube Kids is een aangepaste versie van de normale app voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud.

Niet alleen de inhoud is aangepast voor de allerkleinsten, ook aan de vormgeving is gedacht. YouTube Kids ziet er speelvoller uit dankzij de grote knoppen en gebruikte plaatjes. Bovendien geeft de app ouders de mogelijkheid om bepaalde video’s te blokkeren, de hoeveelheid kijktijd te beperken en te controleren welke video’s jouw kinderen kijken.

→ Download YouTube Kids in de Play Store (gratis)

6. Solfa

Leeftijd: 8+

Hoe leer je noten lezen? En bladmuziek: hoe leg je dat begrijpelijk uit aan de allerjongsten? Solfa probeert de soms complexe wereld van muziek toegankelijk te maken. Deze app helpt je kind bij het lezen van noten voor piano, gitaar, viool en andere instrumenten. Via ‘Muzieknoten’, een spelletje in de app, wordt de theorie van muziek toegankelijk uitgelegd.

Solfa is verrassend compleet en legt verschillende soorten muzieknotaties uit, waaronder het bekende Do Re Mi Fa Sol La Si. Aan de hand van toegankelijke spelletjes maken kinderen kennis met alt, bas, tenor en de namen van akkoorden. In de applicatie kun je switchen tussen de Engelse en Duitse namen van noten. Solfa is voor alle leeftijden een aanrader: als je maar interesse in muziek hebt.

→ Download Solfa in de Play Store (gratis)

7. LEGO

Leeftijd: 4+

Heb je het over creatieve kinder-apps, dan mag LEGO natuurlijk niet ontbreken. Hele generaties zijn opgegroeid met de bekende blokjes. Ook tegenwoordig is de speelgoedfabrikant nog populair. Men gaat dan ook met de tijd mee en heeft meerdere apps in de Play Store staan. Enkele creatieve kinder-apps zijn Bouwinstructies en LIFE. Met eerstgenoemde kun je uitgebreide bouwinstructies voor gekochte LEGO-sets inkijken.

Het fijne aan deze app is dat alles via filmpjes uitgelegd wordt, waardoor het ruimtelijk inzicht van je kind getraind wordt. LEGO Life is een soort sociaal netwerk, maar dan in de wereld van bouwblokjes. Je kunt je eigen poppetje maken, chatten met vrienden en bijvoorbeeld kijken welke LEGO-creaties anderen hebben gemaakt.

→ Download LEGO Bouwinstructies in de Play Store (gratis)

→ Download LEGO Life in de Play Store (gratis)

Creativiteit: het maandthema van mei

Iedere maand gaan we op Android Planet dieper in op een bepaald thema. Dit keer staat creativiteit centraal. Op welke manier geef je je Android-telefoon nét die ene creatieve twist? Hoe kun je je smartphone bijvoorbeeld personaliseren?

Over telefoons gesproken: hoe kun je je oude smartphone een nieuw leven geven? En op welke manieren kun je met een smartphone aan je creativiteit verdienen? Deze artikelen komen in mei allemaal aan bod. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download onze Android Planet-app om niets te missen.