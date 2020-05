Verreweg de meeste Nederlanders hebben tegenwoordig wel een smartphone. Hierdoor ken jij zelf vast ook iemand die hetzelfde apparaat heeft als jij. Wanneer je één van deze vijf creatieve Android-apparaten bezit, komt dit ongetwijfeld nauwelijks voor.



5 creatieve Android-apparaten

Een smartphone hebben we nu bijna allemaal wel, en tegenwoordig zijn deze ook nog eens vrij geavanceerd. Een nadeel aan veel telefoons is echter dat ze vaak best wel op elkaar lijken. De meeste fabrikanten houden zich aan trends om een zo groot mogelijk publiek te krijgen. Hierdoor zie je qua design en specificaties vaak grote overeenkomsten tussen smartphones van verschillende fabrikanten.

Toch blijven er altijd wel een paar mensen die geen genoegen nemen met de huidige trends. Voor deze doelgroep is er dan ook veel minder beschikbaar op de markt. Er zijn over het algemeen maar weinig fabrikanten die een grote gok nemen met hun producten. Hieronder zie je vijf voorbeelden van hoe het ook anders kan.

1: RED Hydrogen One

De smartphone RED Hydrogen One is met zijn ‘holografische’ vermogen misschien wel de opvallendste van de vijf. Het toestel dat uitkwam in 2018 was zo niche en duur dat bijna niemand hem wilde hebben. Hierdoor werd de telefoon met de grond gelijk gemaakt door recensenten. Dit alles resulteerde uiteindelijk in een grote flop, waardoor het waarschijnlijk de eerste en laatste smartphone is van RED Hydrogen.

Het toestel blinkt uit op slechts één gebied: zijn zogenaamde 4-View-features. In gewone mensentaal betekent dit dat de telefoon 3D-beelden kan maken en weergeven. Het scherm biedt extra diepte, waardoor het lijkt alsof de beelden driedimensionaal zijn.

De smartphone kwam met een verouderde chipset en bood verder weinig uitblinkende specificaties. De RED Hydrogen One werd dan ook geen succes en is uiteindelijk geschrapt. Dit kwam grotendeels door zijn hoge gimmick-gehalte in ruil voor een ongekende startprijs van 1295 dollar. Daarmee was het apparaat veel duurder dan het gemiddelde vlaggenschip in 2018.

2: Google Glass

Ook Google heeft geprobeerd om een revolutionair product op de markt te brengen, maar is hier niet echt in geslaagd. Google Glass had in 2013 ons mediagebruik totaal kunnen veranderen door sommige smartphonefuncties te integreren in een bril.

Google Glass is een bril die informatie projecteert op een klein display voor je ogen. Het apparaat werkt als een verlengstuk van je smartphone en toont meldingen, speelt muziek af, schiet foto’s en video’s en helpt je met navigeren.

Je bestuurt de bril voornamelijk met gebaren en stemopdrachten, maar er is ook een touchpad op de rand van de bril. Het apparaat heeft wifi- en bluetooth-connectiviteit, en een camera voor het maken van foto’s en video’s.

Glass sloeg niet genoeg aan bij het grote publiek, waarna Google uiteindelijk de consumentenversie heeft geschrapt. Sommige bedrijven maken wel gebruik van de bril en hier ligt Google’s focus nu op. Google bracht dit jaar de Google Glass 2 uit. Deze is dan ook meer gericht op bedrijven dan consumenten.



3: Sirin Labs Finney

De Sirin Labs Finney is een telefoon die gemaakt is voor één specifieke groep: mensen die zich begeven in het cryptovaluta-wereldje. Zij kunnen met deze smartphone namelijk snel en veilig cryptovaluta verhandelen.

Hiervoor beschikt het toestel over een tweede schermpje van slechts 2 inch. Deze schuif je met enige weerstand omhoog aan de achterkant van de telefoon. Wanneer je dit doet activeer je je cryptoportemonnee. Deze kan je gebruiken in een bijhorende app.

Bij een transactie kun je in het schermpje een code intypen om de betaling te bevestigen. Dit is onmogelijk wanneer het kleine display ingeschoven is. Hierdoor kunnen cryptohandelaars makkelijk en veilig hun cryptoportemonnee beheren. Naast dit unieke kenmerk is de telefoon op de meeste gebieden gelijk aan andere Android-smartphones.

4: Samsung W2019

Vind je dat een telefoon er excentriek uit moet zien of heb je misschien heimwee naar je oude fliptelefoon? Dan is de Samsung W2019 echt iets voor jou. Het gaat hier om een high-end fliptelefoon met twee beeldschermen en een numeriek toetsenbordje.

De telefoon draaide op Android Oreo toen hij werd uitgebracht in 2019. Het unieke aan deze smartphone is dat hij eruitziet als een opvallend hoogwaardige fliptelefoon van vroeger. Dit zie je niet vaak in combinatie met Android.

Daarnaast bied het toestel voor 2019 ook high-end specificaties. Zo haalt hij zijn kracht uit een Snapdragon 845-processor. Dit was op dat moment de vlaggenschipchipset van Qualcomm. Daarnaast bevat het toestel een dubbele cameraopstelling en twee AMOLED-displays.

Het toestel is nooit uitgebracht in Nederland. Dat is misschien maar beter ook, aangezien er een prijskaartje aanhangt van bijna 2500 euro.

5: RugGear RG650

Voor mensen die gevaarlijk of zwaar fysiek werk hebben is er ook een speciale telefoon ontwikkeld. Dat is de RugGear RG650, een budgettelefoon die ijzersterk is. Valt jouw telefoon weleens van 5 meter hoogte naar beneden, dan is deze telefoon je beste vriend.

De RugGear RG650 is een ‘rugged’ telefoon. Dit houdt in dat hij aanzienlijk steviger is dan de gemiddelde smartphone. Hierdoor kan het toestel met gemak zware klappen en stoten overleven. Met name de achterkant is erg verstevigd. De voorkant blijft vatbaarder voor beschadigingen vanwege het beeldscherm.

De RG650 koop je niet voor zijn uitblinkende prestaties. Hij beschikt immers over een Mediatek MT6739-processor, die voornamelijk geschikt is voor lichte taken als internetten en WhatsAppen. De telefoon is hierdoor vooral gericht op mensen die niet veel met hun smartphone doen en mensen met fysiek werk, zoals bouwvakkers of boeren.

