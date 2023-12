Wrapped 2023: Deze apps hebben ook een jaaroverzicht

Met Spotify Wrapped heeft de muziekdienst goud in handen, waardoor veel apps dit voorbeeld volgen. Hier vind je alle apps voor jouw persoonlijke Wrapped 2023.

Wrapped 2023: andere apps

Apps verzamelen massaal informatie over je gebruik, dus waarom zou je dat niet presenteren in makkelijk te delen lijstjes? Met dat idee werd Spotify Wrapped een grote hit.

De muziekdienst introduceerde in 2016 voor het eerst overzichten met welke nummers, albums en artiesten je het vaakst hebt geluisterd het afgelopen jaar. Vanaf 2019 werden deze lijstjes in stories geplaatst, die makkelijk via sociale media gedeeld kunnen worden. Dat werd zo vaak gedaan, dat andere apps het voorbeeld van Spotify volgden.

Apple Music

Gebruik je de muziekdienst van Apple, dan kun nu je Apple Music Replay bekijken. Dit overzicht is vergelijkbaar met Spotify Wrapped, inclusief makkelijk te delen stories waarin staat welke artiesten en liedjes je het meest hebt geluisterd. In tegenstelling tot Spotify, werkt Replay niet in de Apple Music-app. Je zult ervoor in een browser naar de Replay-website moeten gaan.

YouTube Music

Luister je muziek via YouTube Music, dan staat er ook een overzicht voor je klaar, behalve als je niet meer dan vier uur hebt geluisterd of als je voornamelijk kindermuziek aanzet. Om jouw recap te vinden zoek je naar ‘Recap’ in de zoekbalk of ga je naar deze pagina.

Pocket Casts

De populaire podcast-app Pocket Casts biedt zijn gebruikers een overzicht met de podcasts waar je het meest naar geluisterd hebt. Als je een account hebt ga je naar je profiel, waar je ‘Jouw jaar in podcasts’ vindt. Daar vertelt de app onder andere hoeveel uur je dit jaar geluisterd hebt (in mijn geval 25 dagen!) en wat de langste aflevering was.

Storytel

Audioboeken-app Storytel presenteert aan het eind van het jaar een Year of Stories, waarmee je kunt zien wat je favoriete auteurs, genres en voorlezers waren, en natuurlijk ook hoeveel uur je het afgelopen jaar naar audioboeken hebt geluisterd. Op het moment van schrijven is de 2023-versie nog niet beschikbaar in de app, maar dat kan natuurlijk elk moment veranderen.

Goodreads

Als je via de app Goodreads bijhoudt welke boeken je leest en nog wil lezen, dan krijg je aan het eind van het jaar een mooi overzicht met onder andere hoeveel pagina’s je hebt gelezen, wat je langste boek was en wat je gemiddelde score was. Zodra ‘2023 Year in Books’ beschikbaar is, vind je die in de app bij ‘My Books’.

Duolingo

Duolingo geeft je aan het eind van elk jaar een rapport met wat je allemaal hebt gedaan. Hier staat onder andere in welke talen je hebt geleerd, hoeveel minuten je bezig bent geweest met leren en misschien nog wel het leukste: hoeveel woorden je dit jaar hebt geleerd. Vorig jaar publiceerde Duolingo dit overzicht op 6 december, dus kijk rond die tijd eens in de app!

Reddit

Misschien wil je liever niet zien hoeveel tijd je aan Reddit hebt besteed dit jaar, maar zelfs deze app biedt je een persoonlijke terugblik op het jaar. Hierin staan de berichten die je hebt geschreven en wat voor content de meeste upvotes heeft gekregen. Het overzicht komt later in december beschikbaar, en vind je door op het Narwal-icoontje te tikken onder je profiel.

Snapchat

Als je dit jaar Snaps hebt opgeslagen in Snapchat, dan krijg je aan het eind van het jaar een leuk overzicht van waarmee je kunt terugkijken naar enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Missen we nog apps met een eigen gepersonaliseerd jaaroverzicht? Laat van je horen in de reacties!