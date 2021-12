Zo ben je helemaal klaar voor Wie is de Mol 2022

Bijna gaat een gloednieuw seizoen van Wie is de Mol van start. De avonturen van de elf kandidaten zijn te zien vanaf 1 januari 2022. De app is voorzien van een update en je kan natuurlijk ook weer poules maken om te spelen met vrienden, collega’s en kennissen.

Seizoen 22: Wie is de Mol 2022

Vanaf zaterdag 1 januari 20.30 zijn de nieuwe avonturen van alle Wie is de Mol-kandidaten weer te volgen op NPO 1. Dit jaar trotseren ze avonturen in de parel binnen de Balkan: Albanië. Deze ronde zijn er maar liefst elf kandidaten gekozen om zich in een groots en mysterieus avontuur te storten.

Wie is de Mol-app

Dat betekent ook dat de WIDM-app een nieuw likje verf heeft gekregen. Inloggen doe je met je mailadres of bijvoorbeeld via Facebook. Uiteraard vind je alle bekende onderdelen in de app. Zo kun je het verdenkspel spelen door punten in te zetten op kandidaten van wie jij denkt dat ze de Mol zijn. Heb je het goed, dan worden je punten verdubbeld.

Natuurlijk is ook de testvraag weer aanwezig. Dat is een vraag uit de officiële test, waarmee je extra punten kunt scoren. Het laatste nieuws over de serie en ontwikkelingen lees je direct in de app en ook kun je allerlei landelijke statistieken verwachten, zoals hoeveel procent van de spelers welke kandidaat verdenkt.

Speel mee met de Android Planet-poule

Eén van de leukste aspecten van de app zijn natuurlijk de poules. Zo kun je met een groep vrienden, familie of kennissen een eigen groepje starten en Wie is de Mol spelen. Nieuw dit jaar is dat je de profielpagina’s van poulegenoten kunt bekijken en je verdient een heuse badge als je poulewinnaar wordt.

Natuurlijk is er dit jaar ook weer een Android Planet-poule aangemaakt. Denk jij te kunnen winnen van redacteur Colin of andere lezers, doe dan snel mee!

Ook 2022 wordt vast en zeker weer een seizoen vol met de tofste puzzels, uitdagingen en opdrachten. En dan is er ook nog die mol, heb jij al een idee wie het is…?