Laat je kinderen bellen met Sinterklaas, ontdek een cassettespeler op je Android-telefoon en speel splinternieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 47

Het is de week van GTA 6. Met dat spel houden wij ons in dit overzicht niet bezig, wél met twee gratis spelletjes voor je mobiel en leuke apps. Daarom vind je hier net als elke zondag onze favoriete nieuwe apps en games, te downloaden in de Google Play Store.

1. Deckade – Retro Player

Deckade is een retro-speler voor de muziek die je afspeelt in andere apps als Spotify of YouTube Music. Deckade verandert je scherm in een ouderwetse cassettespeler, een gadget die vooral bij babyboomers en generatie X zeker een belletje doet rinkelen.

De muziek wordt gewoon afgespeeld in de externe app, maar Deckade geeft je telefoon een nostalgisch tintje terwijl je luistert naar je favoriete liedjes. De app is ontworpen voor foldables, maar ook voor traditionele telefoons en tablets zijn er mooie lay-outs.

deckade – Retro Player zachisthis Gratis via Google Play via Google Play

2. The Little Moving Company

Zeulen met meubels zal niemands hobby zijn. Toch ga je daar anders over denken als je de splinternieuwe game The Little Moving Company hebt gespeeld. In dit 3D-puzzelspel moet je meubels door kleine kamers naar een wachtende vrachtwagen zien te krijgen.

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Duw, trek en maak ruimte. De kunst is om te ontdekken wat er eerst aan de kant moet. Je moet dus altijd vooruit denken. Hints kunnen je op weg helpen. De basisversie van The Little Moving Company is gratis, maar er zijn extra puzzelpakketten tegen betaling.

The Little Moving Company Studio DPR Gratis via Google Play via Google Play

3. HulpSint: Bel met Sinterklaas

Hij is erg leuk en daarom noemen we ‘m ieder jaar. Met ruim een miljoen downloads is deze Sinterklaas-app (die overigens een nieuwe naam heeft) een must voor jouw kinderen. Of misschien wil je zelf een keertje bellen of sms’en met de Goedheiligman?

In de app zitten meerdere functies. Bel de Sint en hij bespreekt leuke onderwerpen met je. Hij kan je kinderen ook vertellen of ze lief zijn geweest. Verder is hij erg benieuwd naar alle verlanglijstjes en vertelt hij hoeveel nachtjes het nog duurt tot pakjesavond.

HulpSint: Bel met Sinterklaas First Class Media B.V. 7.0 (9.020 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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4. brown

Bart Bonte is terug. De bekende Belgische ontwikkelaar van indie-computerspellen en apps oogste eerder al veel lof voor Factory Balls Go! en heeft momenteel ruim twintig goedbeoordeelde games in de Play Store. Zijn nieuwste puzzelcreatie heet brown.

Zoals te verwachten, is dit weer een spel met een bepaalde kleur in de schijnwerpers. Het idee is dat je 50 levels lang het hele scherm moet zien te vullen met bruin. Daarvoor moet je steeds logisch nadenken. Er is een handig hintsysteem, mocht je vastlopen.

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brown Bart Bonte 10.0 (248 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Yoto

Geen nieuwe app, wel een relatief onbekende. Yoto is een app die bij de Yoto Player hoort. Dat is een interactieve audio-speler voor kinderen. Zie het als een combinatie van een luisterboekspeler, radio en muziekdoosje. Een bijzondere en schermvrije gadget.

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Er komen steeds meer Nederlandstalige luisterboeken beschikbaar voor de Yoto Player, wat ‘m interessanter maakt voor gezinnen in ons land. Zo heeft uitgeverij Gottmer sinds kort nieuwe boeken toegevoegd, zoals de populaire titels Dikkie Dik en Anansi de Spin.

Yoto: Music, Stories, Sleep Yoto 9.6 (6.572 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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