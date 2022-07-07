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Beats Fit Pro kopen? Gebruik eerst onze prijsvergelijker voor de beste deals

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Beats Fit Pro
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  • Laagste prijs € 149,00 bij bol.com plaza
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Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Beats Fit Pro. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Beats Fit Pro het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Beats Fit Pro deal.
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1 resultaat vanaf € 149,00
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Beats Fit Pro
Beats Fit Pro
Noise cancelling
€ 149,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
5d

De Beats Fit Pro kopen doe je voor de actieve ruisonderdrukking, de wingtips waardoor ze zelfs tijdens het sporten goed in je oren blijven zitten en natuurlijk het kwalitatieve geluid. Met onze prijsvergelijker zie je meteen waar ze verkrijgbaar zijn en tegen welke prijs. Zo wordt vergelijken natuurlijk heel simpel. Daarnaast vertellen we je in deze tekst ook nog iets over het product zelf. Wel zo handig natuurlijk.

De Beats Fit Pro kopen? Let hier dan op!

De Beats Fit Pro behoren tot het duurdere segment oordopjes. Daar krijg je echter ook veel voor terug. Denk aan spatial audio met dynamische hoofd tracking. Daardoor past het geluid zich aan als jij je hoofd beweegt. Ook lijkt het geluid zich om je heen af te spelen, waardoor je bij series en films voelt alsof je midden in de actie zit.

Sinds 2014 is Beats van Apple, waardoor ze nu zijn voorzien met de Apple H1-chip. Hierdoor krijgen iOS gebruikers bepaalde functies die niet beschikbaar zijn voor Android-gebruikers. Denk aan automatisch overschakelen, delen van audio en natuurlijk ‘Hé Siri’ gebruiken in combinatie met andere Apple producten.

Voor Android-gebruikers is er echter wel Beats-app waardoor je van extra functies kunt genieten. Denk aan one touch koppeling, updates en meer. Ook voor jou zijn kan de Beats Fit Pro kopen dus een goed idee zijn.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker zie je eenvoudig waar je het goedkoopst de Beats Fit Pro kopen kunt. De voordeligste optie staat namelijk altijd bovenaan. Klik op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar bestel je de oordopjes zoals je normaal ook zou doen. Echter, dankzij onze prijsvergelijker weet je nu dat ze nergens anders goedkoper waren. Dat geeft toch een goed gevoel.

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