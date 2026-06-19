Motorola Edge 70 Pro review: uit het juiste hout gesneden?

Twee van de drie toestellen uit de Edge 70-serie hebben we al getest. Tijd voor de hattrick. Maar of je met de Edge 70 Pro de beste deal van het drietal scoort?

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Onze Motorola Edge 70 Pro review

De Edge 70 Fusion (een instapmodel) en de gewone Edge 70 kregen in onze reviews respectievelijk een 8 en 7,8. Tussen deze nieuwe Motorola’s zit een wereld van verschil. Kijk alleen al naar wat je ervoor betaalde bij hun lancering: 419,99 euro en 799 euro.

De Edge 70 Pro is gelet op z’n adviesprijs van 599,99 euro een tussenmodel. Vreemd voor een Pro-uitvoering. Valt hij tussen wal en schip of weet hij z’n Pro-status waar te maken? Wij vertellen het je allemaal in deze review.

Het reviewmodel van de Edge 70 Pro (kleur: Chicory Coffee) is beschikbaar gesteld door Motorola.

Pluspunten Fraai en relatief slank toestel

Fraai en relatief slank toestel Helder en kleurrijk scherm

Helder en kleurrijk scherm Foto’s maken is zeer aangenaam

Foto’s maken is zeer aangenaam Grote accu laadt snel Minpunten Updatebeleid kan (nee, moet!) beter

Updatebeleid kan (nee, moet!) beter Minder RAM en opslag dan voorganger

Minder RAM en opslag dan voorganger Tikkeltje te veel bloatware

Gebogen scherm met heldere kleuren

We zagen ‘m al bij de Fusion en Signature van dit jaar en de Edge 60 Pro uit 2025: een quad-curved-display. Ook de nieuwste Pro-generatie heeft een scherm met een lichte kromming aan alle kanten. Het is geinig en iets wat opvalt tussen de vele concurrenten die wél voor een vlak paneel kiezen. We vinden het persoonlijk wel fraai, maar over smaak valt niet te twisten.

De specificaties van het scherm kunnen we objectiever benaderen. Dit amoled-display is 6,78 inch groot en heeft een maximale helderheid van 5200 nits. De ververssnelheid is verhoogd van 120Hz naar 144Hz. Ook de resolutie is geüpgraded, zij het minimaal. De nieuwste generatie heeft nu een beeldscherm met 1272 x 2772 pixels. De bezels aan de zijkant zijn lekker dun en alleen in de vier hoeken iets breder.

We zijn fan van de helderheid van het scherm. In de zon lees je alles perfect af en geloof ons, die stond geregeld vol te schijnen. Ook zijn de kleuren opvallend scherp, waardoor ze echt van je scherm knallen. Hier merk je dat de Edge 70 Pro de strijd prima aankan met vlaggenschepen van andere merken. Klein minpuntje is dat ltpo ontbreekt, een techniek waarbij het display kan terugschakelen naar 1Hz om stroom te besparen.

‘Houten’ telefoon kan tegen een stootje

Het toestel is met 190 gram best licht. In combinatie met z’n bescheiden dikte van 7,3 millimeter is dit een relatief slanke jongen. Wel steekt het camera-eiland – of beter gezegd de camera’s – behoorlijk uit. Daardoor wiebelt de telefoon heel lichtjes op tafel. Motorola zelf heeft uit marketing-oogpunt de Edge 70 Pro gebombardeerd tot slankste telefoon in deze prijsklasse. Wie op nóg slanker valt, raden we de gewone Edge 70 aan.

Met de bouwkwaliteit zit het meer dan goed. Het scherm heeft een laagje Gorilla Glass 7i tegen krassen. De militaire duurzaamheidsnormen en IP68- en IP69-classificatie bewijzen dat de Edge 70 niet alleen goed tegen stof en water, maar ook tegen een stootje kan. Het meegeleverde hoesje is magnetisch (voor draadloos laden) en biedt extra bescherming. Omdat de cover grotendeels transparant is, kun je blijven genieten van de bijzondere achterkant.

Want daar verwijst de titel van onze review natuurlijk naar. De achterkant bevat FSC-gecertificeerd hout. Van deze designkeuze moet je houden. Het is weer eens wat anders, maar typisch Motorola. De Edge 70 Pro komt in meer bijzondere structuren, zoals uitvoeringen met een op zijde en op wol geïnspireerde achterkant. Die schijnen wat meer grip te hebben. De houten achterkant is namelijk aan de gladde kant. Toch ligt de telefoon over het algemeen prettig in de hand.

Snellere chip doet z’n werk goed

De MediaTek Dimensity 8500 Extreme-chipset in deze telefoon is een upgrade ten opzichte van de 8350-processor van MediaTek waarop de vorige generatie draait. De nieuwste processor heeft geen enkele moeite met het draaien van apps. Multitasken en lichte games spelen ging ook zonder klachten. Tot zover geen klachten.

Wel zorgen de huidige chiptekorten er waarschijnlijk voor dat Motorola niet meer standaard 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte in z’n Edge Pro-uitvoering stopt. Kopers moeten het nu doen met 8GB en 256 GB. Niet slecht, maar wat magertjes gezien de adviesprijs. Wanneer het toestel nog meer in prijs daalt, is dit beter in verhouding.

Wie de configuratie van vorig jaar wil (12+512GB), moet een paar honderd euro meer betalen voor de luxere uitvoering van de Edge 70 Pro.

Als je onze andere Motorola-reviews ook trouw hebt gelezen, vallen we in herhaling. Maar, Motorola heeft er nogal een handje van om bloatware op z’n budgettoestellen en middenklassers te zetten. Negatieve voorbeelden zijn de al eerder genoemde Edge 70 Fusion en Edge 70, maar ook de Moto G57 Power. Bij de Pro-versie valt het gelukkig mee.

Wel moet je na installatie van de telefoon even kijken hoe gehecht je bent aan Fifa Heroes, Suduko, de app van Booking.com en Opera. Ook irritant: waarom lijkt het alsof er een ongewilde equalizer-app is geïnstalleerd, terwijl dit eigenlijk een uitnodiging is om deze te downloaden (zie tweede screenshot hierboven)? De standaard nieuwsfeed (derde screenshot) vind je waarschijnlijk weinig toevoegen. Die schakel je makkelijk uit.

Uit de doos draait de Edge 70 Pro op Android 16 in combinatie met de zeer schone schil van de fabrikant zelf (Hello UI). Maar, zoals je wellicht hebt meegekregen, is Android 17 sinds kort uit. Dat betekent dat je over een paar maanden waarschijnlijk van deze splinternieuwe versie kunt genieten. Goed nieuws, maar daarmee ben je wel al heel snel één van de drie beloofde Android-versies kwijt. Wel zorgt Motorola voor vijf jaar aan beveiligingspatches.

Dat is (ongeveer) hetzelfde beleid als bij twee andere Motorola’s die we recent getest hebben: de Razr 70 Ultra en Edge 70 Fusion. De gewone Edge 70 biedt vier Android-updates en de peperdure Razr Fold doet het met zeven jaar nog veel beter. We moeten dus voor de Edge 70 Pro een halfje aftrekken van ons rapportcijfer. Slechts drie nieuwe versies van Android is te weinig voor een toestel in deze prijsklasse. De timing rondom de lancering van Android 17 maakt het nog een tandje erger.

Prettig fotograferen met verbeterde zoom

De hoofdcamera van 50 megapixel krijgt hulp van een periscooplens waarmee je 3,5 keer optisch kunt zoomen. Ideaal dus om onderwerpen groter in beeld te brengen zonder bang te zijn voor kwaliteitsverlies. Verder zijn er nog een ultragroothoeklens van 50 megapixel en een selfiecamera met evenveel pixels aanwezig.

Hieronder zie je enkele foto´s die we de afgelopen week geschoten hebben.

Hoofdcamera

3,5x zoom

Het kan natuurlijk voor een deel liggen aan de zonovergoten dag in de Efteling, maar de Moto schiet heel prettige kiekjes. Kleuren spatten van het scherm en er is veel detail zichtbaar. Ook met het dynamisch bereik zit het goed. Hiermee trekt de hoofdcamera van de Edge 70 Pro de positieve lijn door die de voorganger vorig jaar heeft ingezet.

In de binnenattracties met minder (zon)licht maak je ook gewoon bruikbare foto´s, al is het vanwege de bewegende onderdelen wel aan te raden om er een paar achter elkaar te maken. Dan zit er altijd wel een foto tussen die de moeite is om te bewaren.

Zoom

3,5x 7x 15x

1x 3,5x 10x

1x 3,5x 7,5x

Zoals gezegd kun je tot 3,5 keer optisch zoomen, wat een minieme update is. De voorganger kon dit ´slechts´ drie keer. Over die prestaties waren we destijds helaas niet echt te spreken. De ingezoomde beelden lijken dit keer beter gelukt, met meer detail. Ook als je verder gaat: kijk maar eens naar de slapende soldaat die we 10x of de trollenkoning die we 15x dichterbij hebben gehaald. Die staan er allebei puik op!

Er is een optie om tot 50x te zoomen (Super Zoom Pro). Dat hebben we geprobeerd, maar zonder noemenswaardige resultaten. Tot een keer of tien haal je onderwerpen best scherp dichterbij, wat lang niet over elk toestel in deze prijsklasse gezegd kan worden.

Portret

Ook over de portretfunctie zijn we positief. Het geeft een speels effect aan je foto’s. De vervaging van de details geeft in het geval van Hans en Grietje een aquarel-achtige look, wat we zeer fraai vinden. Bij het andere voorbeeld is het effect een stuk kleiner. Het is soms een beetje experimenteren, maar de functie werkt naar behoren.

Grote accu laadt lekker rap

De Motorola Edge 70 Pro heeft een enorme 6500mAh-accu aan boord. Laden kan met maximaal 90 watt, maar daarvoor heb je wel een speciale TurboPower-lader nodig. Niet geheel verrassend vind je die niet in de doos. Haal je deze alsnog in huis, dan kun je binnen een minuut of twintig alweer genieten van een halfvolle telefoon.

Draadloos laden is ook een optie, met 15 watt. Hiervoor gebruik je het meegeleverde hoesje, want dit is magnetisch. Omgekeerd laden behoort ook de mogelijkheden. Dit doe je zowel draadloos als onbedraad met maximaal 5 watt. Leuk bedacht, maar in de praktijk zul je dit weinig gebruiken.

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Conclusie Motorola Edge 70 Pro review

De Motorola Edge 70 Pro kostte bij lancering evenveel als z’n voorganger. Knap in een markt waar prijsverhogingen vaker regel dan uitzondering zijn. Zeker als je bedenkt dat ‘ie op best wat gebieden licht verbeterd is. Zo is de chipset van de nieuwste telg rapper, de accu groter en het scherm beter. Ook kun je iets verder optisch zoomen. Om de vraag uit de intro te beantwoorden, scoor je met ‘de Pro’ de beste deal van het drietal? Nee, maar wél de beste telefoon. Met z’n huidige prijs van € 499,- krijg je een bijna compleet pakket: de beste chip, het fraaiste scherm en ook de accuduur en camera’s scoren een dikke voldoende. Wel is het zonde dat je standaard 8+256GB krijgt, dat deed de voorganger een stuk beter. Wie dan wel? Nou, de gewone Edge is door z’n betaalbaarheid (€ 359,-) momenteel de beste deal. Je krijgt daarmee een all-round toestel dat slanker is én een beter updatebeleid heeft. De Fusion moet je alleen overwegen als je nog wat minder wil besteden. Je levert namelijk op de accugrootte na, bijna overal op in.

Motorola Edge 70 Pro kopen

De Motorola Edge 70 Pro is sinds eind april in ons land verkrijgbaar. De meest gangbare versie je in vrijwel iedere grote webshop vindt, is het 8/256GB-model. Die kostte 599,99 euro, maar hij zit momenteel voor € 499,- in je broekzak. De duurdere versie heeft 12GB RAM en 512GB opslagruimte en had een adviesprijs van 799,90 euro. Die is inmiddels ook in prijs gedaald.

Je koopt de Edge 70 Pro in één van de vier bijzondere Pantone-kleuren. De duurdere uitvoering is beschikbaar in het wit (Lily White), rood (Zinfandel), blauw (Titan) en bruin (Chicory Coffee). Wie het instapmodel overweegt, mist bij sommige webshops de keuze voor de witte variant.

Alternatieven voor de Motorola Edge 70 Pro

In de conclusie heb je al wat kunnen lezen over de Fusion en de gewone Edge en wanneer je die zou moeten overwegen. We zetten hier nóg twee alternatieven voor de Edge 70 Pro onder elkaar.

Motorola Edge 60 Pro

De voorganger kon vorig jaar op onze complimenten rekenen. ‘Prima specificaties in een stijlvol jasje’, aldus redacteur Wouter. Zoals gezegd loop je hier wel al één Android-update mis mee, waardoor je er nog maar twee overhebt. Als je echter niet langer dan een paar jaar met deze telefoon doet, is dat geen ramp. Je krijgt dan voor de huidige prijs (€ 319,-) een zeer behoorlijke telefoon die voor de gemiddelde gebruiker even snel aanvoelt en oplaadt.

Motorola Edge 60 Pro

Samsung Galaxy S26

Natuurlijk moeten we ook Samsung even benoemen. De Galaxy S26 zit met een huidige prijs van € 319,- in een wat hoger segment, maar die meerprijs moet je zeker overwegen. De is S26 compacter, draait op een snellere processor, heeft meer werkgeheugen én kan pochen met een overslaanbaar updatebeleid. De gebruiker die van plan is om jaren met een nieuwe telefoon te doen en ‘m ook nog wil kunnen doorverkopen of doorgeven, scoort met de S26 een betere deal.

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