Motorola Razr 70 Ultra review: nieuwste vouwtelefoon is nog te duur

Vouwen is een feest met de nieuwe Motorola Razr 70 Ultra. Helaas is het prijskaartje niet mals. Moet je de nieuwe smartphone toch overwegen of is er een interessant alternatief?

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Onze Motorola Razr 70 Ultra review

Maar liefst 1400 euro mag je neerleggen voor de nieuwste vouwtelefoon van Motorola, 200 euro meer dan de voorganger. Je hebt met de nieuwste Ultra wel het topmodel van de Razr 70-serie te pakken. Tophardware in een compact jasje. Ingeklapt althans, want in uitgevouwen toestand neemt de Razr 70 Ultra aardig wat ruimte in.

Dat is niet erg, want dit is een telefoon voor wie wil opvallen. Zeker in het meegeleverde hoesje met hengsel ben je verzekerd van bekijks. Helaas is hip zijn tegenwoordig verre van gratis. Of je daarom beter voor de scherp geprijsde Razrs van vorig jaar (€ 675,-) moet gaan, vertellen we je graag in deze Razr 70 Ultra review!

Het paarse reviewmodel van de Razr 70 Ultra is beschikbaar gesteld door Motorola.

Pluspunten Compact toestel met mooie schermen

Compact toestel met mooie schermen Snelle chip

Snelle chip Flinke batterij laadt snel

Flinke batterij laadt snel Tweede scherm draait bijna alle apps Minpunten Hoog prijskaartje

Hoog prijskaartje Updatebeleid is niet goed genoeg

Updatebeleid is niet goed genoeg Slechts twee kleuren

Fractie kleinere flipphone heeft fraaie schermen

De Motorola Razr 70 Ultra volgt de Razr 60 Ultra van vorig jaar op. De nieuwste telg heeft met 6,96 inch een iets kleiner scherm in opengevouwen toestand. Nog steeds is deze flipphone een flinke jongen van zo’n 17 centimeter. Dat laat het scherm er bij het eerste gebruik een beetje langwerpig en lomp uitzien. Gelukkig went dat. Het toestel is wel nagenoeg even dik (7,1 millimeter) en zwaar (199 gram) als zijn voorganger.

Het spreekt voor zich dat één hand niet genoeg is om de smartphone echt prettig te bedienen. Het hoesje met hengsel biedt gelukkig uitkomst. Ook het extra schermpje van 4 inch op de achterkant komt van pas. Met alleen je duim open je prima een appje, pauzeer je Spotify, check je je agenda of schiet je een selfie. Ook zijn er minigames om te ontdekken. Ja, het extra scherm is een flinke troef. Dat de twee camera´s rechtsonderin het display zitten, hindert nauwelijks.

Het hoofdscherm is van plastic, logisch aangezien het veelvuldig moet buigen. Toch zit het met de kwaliteit wel snor. Beide schermen hebben weer een ververssnelheid van 165Hz voor vloeiende animaties. De resolutie (2992 bij 1224) is ook prima. De displays zijn goed af te lezen in de zon. Het extra schermpje is wél van glas en geniet bescherming van een laagje Gorilla Glass Ceramic.

Bij bepaalde lichtinval is de vouw goed zichtbaar

Dat de vouw nog steeds zicht- en voelbaar is, stoort niet direct. We ondervinden er persoonlijk geen nadeel van, behalve dat het allemaal net wat strakker had gekund. Gezien de hoge adviesprijs hadden we daar stiekem wel op gehoopt. Mocht Samsung dit met de aankomende Galaxy Z Flip 8 beter doen, dan is dat 1-0 voor de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Meegeleverde beschermcase met handig hengsel

De bouwkwaliteit is dik in orde met een behuizing van stevig aluminium. Alles voelt stevig aan de Razr 70 Ultra, hoe vaak je ‘m ook open- en dichtklapt. De IP48-certificering is gangbaar in de premium flipphonemarkt; ook de Galaxy Z Flip 7 heeft deze beschermingsgraad. De toestellen zijn niet volledig stofdicht, maar kunnen wel prima tegen water. Indrukwekkender is dat de Razr 70 Ultra in militaire tests bewezen heeft meerdere vallen te overleven.

De paarse uitvoering die we kregen opgestuurd, heeft een structuur met aardig wat grip. Dat is prettig, al kleven er snel kruimels en vuiltjes aan. Wij hebben de meeste tijd de meegeleverde case gebruikt, die eveneens goed in de hand ligt. Aan dit hoesje zit een handig, stevig hengsel. Hiermee haal je de vouwtelefoon makkelijker uit je broekzak.

De Razr 70 Ultra is niet veel groter dan een pasjeshouder

Ook kun je je middelvinger door het hengsel steken en de telefoon tegen je handpalm laten rusten, waardoor je met één duim nog best aardig het hele scherm bedient. Let wel op: het handvat zit enigszins in de weg als je foto’s met de groothoeklens schiet.

Het design is niet veel anders dan we kennen van de Razr Ultra 60, maar dat hoeft ook niet. Persoonlijk vinden we het een fraai toestel dat door het extra display behoorlijk multifunctioneel is. Daarnaast is een ingeklapte Razr 70 Ultra lekker compact. De kans is groot dat je portemonnee (letterlijk) groter is. Figuurlijk is een grote beurs trouwens ook handig, anders vindt ‘ie überhaupt zijn weg niet naar je jaszak, broekzak of handtas.

Premium hardware voor soepele prestaties

Motorola maakt het kopers makkelijk. Die krijgen standaard 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Een prettige configuratie, passend bij een premium flipphone. De processor van dienst is de Snapdragon 8 Elite. Die is razendsnel, maar je vond ‘m ook al in de vorige generatie.

Dat is niet erg en ergens ook wel te verklaren: bij een vouwtelefoon is de behuizing compacter, met minder ruimte voor koeling van een nóg rappere chip. In de (duurdere) Razr Fold vind je de superieure Snapdagon 8 Elite Gen 5-chip overigens wel. Alle apps draaien als een zonnetje, het scherm reageert lekker snel op aanrakingen en ook de vingerafdrukscanner, verwerkt in de aan-en-uitknop aan de rechterkant, doet zijn werk goed.

Kortom: alles voelt premium. Dat is precies wat je mag verwachten in deze prijsklasse. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat je deze hardware bij de inmiddels goedkopere Razr 60 Ultra ook al kreeg. Dat maakt de prijsstijging van 200 euro een beetje wrang.

Prettige software met lichte focus op AI

Helaas is zelfs deze dure Motorola niet helemaal vrij van bloatware. Allerlei games in een aparte map (en ook al voorgeïnstalleerd op het kleine scherm), Amazon Music, Health en Opera staan bijvoorbeeld standaard op de foldable. Toch vond de fabrikant het blijkbaar niet kunnen om kopers evenveel vooraf geïnstalleerde apps voor te schotelen als bij een van de recentere midrangers, de Motorola Edge 70 Fusion.

Overbodige apps even buiten beschouwing gelaten, niet alles is negatief. Zo is de software-ervaring fijn, eigenlijk zoals we van Motorola gewend zijn. Er is uiteraard gekozen voor de meest recente Android-versie (16). Deze heeft de eigen Hello UI-schil eroverheen, met Moto AI ingebouwd.

Je kunt dit onder andere activeren met de knop aan de linkerkant. Deze valt nauwelijks op en je gebruikt ‘m dus alleen als je daar behoefte aan hebt. Wie een account aanmaakt en inlogt, kan aan de slag met slimme productiviteitstools als de Image Studio en Playlist Studio. Je krijgt zes credits om de tools te proberen, daarna moet je betalen. Ook kun je audio opnemen en direct laten transcriberen.

Houd er wel rekening mee dat veel AI-functies niet (volledig) in het Nederlands werken. Dat hoeft geen probleem te zijn als je Engels goed genoeg is. Waarschijnlijk ga je er een keertje doorheen en bepaal je dan of de tools jou iets te bieden hebben. We verwachten dat fans van goed doordachte, volledig ontwikkelde AI-functies met de Razr 70 Ultra niet echt aan hun trekken komen. Google en Samsung zijn verder op dat vlak.

Wat de fliptelefoon softwarematig beter onderscheidt, is de veelzijdigheid van het tweede scherm. Je bepaalt zelf welke apps je hier wel of niet op wil openen. Hiervoor moet je per app toestemming geven. Ook de handmatige bediening is een nuttige softwaretoevoeging van de fabrikant. Twee keer draaien met je pols terwijl je de Razr in je hand hebt, activeert de camera. De telefoon met de zijkant naar voren op en neer bewegen, zet de zaklamp aan.

De Razr 70 Ultra draait op Android 16. Je krijgt drie Android-upgrades, waardoor het toestel nog tot en met Android 19 wordt ondersteund. Beveiligingspatches worden de komende vijf jaar uitgerold. Één jaar langer dan bij de Razr 60-telefoons van vorig jaar.

Daar kunnen we niks van zeggen, maar slechts drie Android-versies vinden we ondermaats voor een toestel waar zo diep voor in de buidel getast moet worden. Dat kan (en moet) echt beter.

Camera’s zijn lang niet gek

Motorola heeft bij de Ultra meer nadruk op de camera’s gelegd. De smartphone heeft achterop twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens met dezelfde resolutie. Die had de voorganger ook al, maar de hoofdcamera heeft een nieuwe sensor gekregen. Die moet zorgen voor meer dynamisch bereik, oftewel: meer zichtbare details in zowel lichte als donkere delen van een foto.

Hieronder vind je een selectie van foto’s die we hebben genomen met de telefoon.

Hoofdcamera

Motorola stelt de kleuren vaak nogal verzadigd in. Daardoor lijken foto’s (als je ze terugkijkt op je telefoon) altijd erg kleurrijk, al neemt dat af op andere apparaten. Bij de Ultra valt het mee, al is er sprake van behoorlijk wat contrast. Wij vinden de meeste resultaten wel prettig. Sommige kiekjes knallen echt van het scherm, zonder overdreven nep te zijn. Dit is echt zo’n afstelling waar de gemiddelde gebruiker blij van wordt.

Zoom

1x 5x 8x

1x 2x 9x

1x 3x 7x

1x 2x 4x

Zoomen met de Ultra kan best prettig zijn. Het ligt er uiteraard wel aan hoe ver je van het onderwerp af staat. Een keer of twee, drie zoomen levert bruikbare plaatjes op met vrijwel dezelfde kleuren als niet zoomen. Verder gaan is geen aanrader, al kun je soms geluk hebben dat de AI-verwerking er nog wat van maakt, bijvoorbeeld bij de letters op de boot na vijf of zelfs acht keer zoomen.

Portret

Met de portretmodus vervaag je de achtergrond om alle focus te leggen op een element op de voorgrond. In de meeste gevallen zorgt dit voor fijne plaatjes. Wel zie je bij de foto van het kasteel dat niet alleen het gebouw ernstig vervaagd is, maar dat de helft van de blaadjes aan de boom op de voorgrond ineens verdwenen is.

Groothoeklens

De groothoeklens doet zijn werk. De enorme graffititekening kregen we er prima mee op beeld. Je merkt dat de 50 megapixel-resolutie zijn vruchten afwerpt en niet zorgt voor onscherpe details aan de zijkanten.

Verbeterde accuduur is ruim voldoende

Motorola heeft een grotere batterij in de Razr 70 Ultra weten te persen. Met de accu van 5000 mAh haal je vrijwel altijd het einde van de dag. Anderhalve dag was vaker regel dan uitzondering.

De oplaadsnelheid is niet veranderd: met een kabel snellaadt de telefoon met 68 watt, mits je een geschikte lader hebt. Draadloos laden kan met maximaal 30 watt. Ook leuk: omgekeerd laden wordt ondersteund; zo voorzie je je oordopjes met 5 watt van stroom.

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Conclusie Motorola Razr 70 Ultra review

Wie een groot scherm, maar geen grote smartphone wil, komt al snel uit bij een vouwtoestel. De Razr 70 Ultra is zonder twijfel een van de beste die momenteel te koop is. Hij presteert goed, heeft betere camera’s en de accuduur is ruim voldoende. Daarnaast heb je een uniek toestel te pakken dat lang niet iedereen in je vriendengroep of familie zal hebben. De overduidelijke kwaliteiten en cool-factor van deze Ultra zijn er op dit moment alleen voor de koper met knaken. Bij de lancering vorige maand moest je bijna 1400 euro betalen. Gelukkig daalt de Razr 70 Ultra vast nog in prijs. Mocht je daar niet op willen wachten en nu al willen spelen met een fliptelefoon, dan kun je ook prima voor de Razr 60 Ultra kiezen. Deze smartphone is veel voordeliger en je levert maar weinig in.

Motorola Razr 70 Ultra kopen

De Motorola Razr 70 Ultra is in één uitvoering verkrijgbaar: 16/512GB. Die kost momenteel € 1.399,-. Waarschijnlijk wordt de nieuwste Razr de komende maanden goedkoper. Houd onze site dus zeker in de gaten voor actuele aanbiedingen, zodat je gegarandeerd de laagste prijs betaalt.

Helaas zijn er maar twee kleuren om uit te kiezen. Daarnaast is het niet ‘des Moto’s’ om aan veilige tinten te doen. De nieuwe Razr 70 Ultra’s rollen alleen in het paarsblauw (Pantone Orient Blue) en in een bijzondere houtkleur (Pantone Cacao) uit de fabriek. Maar, zoals we in de intro al schreven: dit is een telefoon voor wie op wil vallen.

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Alternatieven voor de Motorola Razr 70 Ultra

In het hogere vouwsegment heb je niet heel veel om uit te kiezen, maar we raden je graag drie alternatieven aan. Twee van Motorola zelf en één van concurrent Samsung.

Motorola Razr 60 Ultra

We noemden ‘m al een paar keer, maar de voorganger wordt door het prijsverschil met de Razr 70 Ultra ineens een erg interessante optie voor vouwfanaten. De telefoon is wel een jaartje ouder, maar daar is weinig mis mee.

Motorola Razr 60 Ultra

De Razr 60 Ultra zit ‘al’ voor € 675,- in je broekzak. Hier krijg je verrassend veel voor terug. Een rappe chip (dezelfde Snapdragon), veel werkgeheugen, een hoofd- en groothoekcamera, fraaie schermen en een flinke batterij die snel oplaadt. De gemiddelde gebruiker zal weinig verschil merken met de Razr 70 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 7

De Galaxy Z Flip van Samsung vorig jaar in juli uit. Ook dit alternatief is dus een jaartje oud, maar daar is de prijs dan ook naar. Je betaalt momenteel € 844,- voor wat redacteur Wouter in zijn review ‘de beste Flip tot nu toe’ noemde. De Razr 70 Ultra heeft vier grote voordelen ten opzichte van de Z Flip 7 van Samsung.

..Samsung Galaxy Z Flip 7

Denk aan een grotere batterij, snellere chip, betere camera’s en fellere schermen. Daar staat tegenover dat de vouwtelefoon van Samsung een stuk goedkoper, dunner en lichter is. Ook is het updatebeleid veel beter. Een laatste voordeel is de mogelijkheid om ‘m als pc te gebruiken. Lees ook zeker onze uitgebreide vergelijking van de twee toestellen!

Motorola Razr 70 Plus

Wellicht haal jij liever het nieuwste van het nieuwste in huis. Daarom sluiten we af met een alternatief uit 2026. De Plus-versie van de Razr 70 is een tikkeltje goedkoper dan de Ultra. Voor € 1.299,- ben je eigenaar van dit nieuwe model (nooit eerder kwam er een ‘Plus’ uit). Hiermee zit ‘ie tussen de instapper – de Razr 70 – en de 70 Ultra.

Het toestel heeft een minder snelle, maar behoorlijke Snapdragon 8s Gen 3-processor aan boord. Je krijgt wel dezelfde 12/512GB-configuratie. Het scherm is een fractie kleiner dan de Razr 70 Ultra en de resolutie is lager. De accu heeft een kleinere capaciteit (4500 mAh). Opladen gaat minder vlot: bedraad tikt de Plus een maximale snelheid van 45 watt aan. Vind je deze compromissen niet erg, dan bespaar je 100-200 euro.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die meer dan 1000 euro kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de smartphonewereld actief is. Samen hebben we al honderden telefoons voorbij zien komen én getest. Kortom, we hebben de nodige ervaring. De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen.

De smartphones die we testen, gebruiken we minimaal één week als daily driver. Zo weet jij als lezer precies wat je ervan mag verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. Kijk voor extra informatie en specs op de productpagina.

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