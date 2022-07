Amazon Prime Day 2022: de beste deals op een rij

Het is tijd voor de Amazon Prime Days van 2022! Dat betekent dat je op 12 en 13 juli korting krijgt op duizenden producten waaronder smartphones, draadloze oordopjes, accessoires en wearables!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amazon Prime Day 2022 deals: dit moet je weten

Op zoek naar gadgets, witgoed, een monitor of wearable? Tijdens de Amazon Prime krijg je voordeel op tienduizenden producten. Dat zijn er natuurlijk veel te veel om even op te sommen, maar we hebben alvast een handige selectie gemaakt van smartwatches, gadgets, koptelefoons, draadloze oordopjes en natuurlijk smartphones. Zelf lekker Amazon afspeuren? Klik dan op onderstaande knop.

Alleen voor Amazon Prime-leden

Shoppen op Amazon kan alleen als je een Amazon Prime-lidmaatschap hebt. Dat kost 2,99 euro per maand en naast kortingen en veelal gratis verzendingen kun je dan ook gebruikmaken van Amazon Prime Video. Bij deze streamingdienst vind je de nieuwste series, films en documentaires, vergelijkbaar met Netflix en HBO Max.

Dat terzijde biedt het shoppingplatform weer verschillende soorten deals, waaronder de gebruikelijke die twee dagen lopen. Ook zijn er ‘Lightning deals’, die slechts een paar uur gelden. Amazon Prime Day 2022 loopt tot en met woensdag 13 juli, dus wees er snel bij. Check natuurlijk ook de algemene Amazon Prime Day-pagina met alle deals!

Prime Day smartphone-aanbiedingen

Bekijk alle smartphone-aanbiedingen bij Amazon

Smartwatches en fitnesstrackers

Bekijk meer wearable-aanbiedingen

Koptelefoons en draadloze oordopjes

Bekijk alle audio-deals bij Amazon

Powerbanks en opladers

Andere Amazon Prime-aanbiedingen:

Zoals gezegd is er nog veel meer in de aanbieding, zoals witgoed, geheugenkaartjes, apparatuur voor bij de computer en allerlei accessoires en gadgets. Check dus snel alle Amazon Prime Day-deals via de knop hieronder.

Wij controleren de aanbiedingen regelmatig, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er soms een prijs tussen staat die niet (meer) klopt. Heb je een foutje gezien? Laat het ons weten en wij passen het direct aan!