Samsung Galaxy A57 en A37 nu te koop (en je betaalt al minder)

De Samsung Galaxy A57 en Galaxy A37 zijn vanaf nu te koop in Nederland. De toestellen zijn in korte tijd in prijs gedaald, dus check hier wat je nu betaalt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A57 kopen in Nederland

Samsung kondigde de Galaxy A57 en A37 op 25 maart aan en vanaf vandaag (10 april) liggen de smartphones officieel in de Nederlandse winkels. De telefoons kosten respectievelijk 529 euro en 429 euro, maar zijn in twee weken tijd al iets in prijs gezakt. Zo betaal je voor de Samsung A57 nu € 437,35.

De Samsung Galaxy A57 is de opvolger van de Galaxy A56 en op meerdere punten verbeterd. Zo heeft het nieuwe toestel een dunner en lichter design, dat wel luxueus oogt. Het scherm is 6,7 inch groot, kan behoorlijk helder en heeft een ververssnelheid van 120Hz.

Onder de motorkap van de smartphone zit een Exynos 1680-chip, die voor prima prestaties moet zorgen. De 5000 mAh-accu ondersteunt snelladen, waardoor je ‘m in een halfuur voor 60 procent vult. Je krijgt standaard 8GB en werkgeheugen en 128GB opslagruimte, maar Samsung verkoopt ook een 256GB- en 512GB-variant.

De Galaxy A57 draait uit de doos op Android 16 en krijgt de komende zes jaar Android-updates en beveiligingspatches. De smartphone heeft een adviesprijs van 529 euro. Ga je voor het 256GB-model, dan ben je 589 euro kwijt. De 12/512GB-uitvoering kost 769 euro.

Samsung Galaxy A57 met abonnement:

Koop de Samsung Galaxy A57 als los toestel:

Samsung Galaxy A37

De Galaxy A37 is een goedkoper toestel en dus heeft Samsung een aantal concessies gedaan. Zo beschikt het toestel over een Exynos 1480-processor, die ouder en langzamer is. Desondanks is de A37 snel genoeg voor de meeste taken. Standaard heeft de smartphone 6GB werkgeheugen en 128GB opslag.

Net als de Galaxy A57 heeft de A37 een 6,7 inch-scherm, al is het toestel wel een stuk dikker en zwaarder. Op de achterkant zit een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera. De A57 heeft een betere 12 megapixel-groothoeklens; daar heeft Samsung dus bij de A37 op bespaard.

Verder is de Galaxy A37 uitgerust met een 5000 mAh-batterij. Ook deze telefoon draait op Android 16 en krijgt zes jaar lang updates. Voor het instapmodel met 6/128GB geheugen ben je 429 euro kwijt. Ook kun je kiezen voor de 8/256GB-versie van 519 euro. Je betaalt inmiddels minder voor de telefoon: € 360,25.

Bestel de Samsung Galaxy A37 met abonnement:

Bestel de Samsung Galaxy A37 als los toestel: