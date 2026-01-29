Met dit goedkope draagbare beeldscherm van Action wordt thuiswerken wel heel makkelijk

Werk jij regelmatig thuis, maar heb je geen tweede monitor? Dan is dit draagbare beeldscherm van Action misschien wat voor jou. Hij kost slechts 69,95 euro en neem je overal mee naartoe.

Denver draagbaar beeldscherm van Action

Thuiswerken is het nieuwe normaal en dan wil je comfortabel kunnen werken. Achter een laptop werken is alleen niet de meest ergonomische positie en het scherm is maar klein. Een tweede monitor is dan handig, maar die zijn vaak erg groot en onhandig om op te bergen.

Dit draagbare beeldscherm van het merk Denver dat je nu bij Action vindt is alles behalve. Hij heeft een schermdiagonaal van 15,6 inch en is eenvoudig op te vouwen om mee te nemen of op te bergen. Je koppelt zowel je laptop als je smartphone of zelfs een gamingconsole aan het apparaatje. Bij Action betaal je 69,95 euro voor de draagbare monitor. Vele andere van dit soort beeldschermen kosten meer dan 100 euro.

Draagbare monitor is compact en toch comfortabel werken

Het scherm heeft dus een formaat van 15,6 inch en heeft een Full HD-beeldkwaliteit. Kleuren zien er daardoor goed op uit. Met de magnetische standaard zet je hem eenvoudig en stevig neer. Ben je klaar, dan klap je hem ook weer heel makkelijk in. Ideaal dus voor thuis, maar ook als je in een koffietentje of in de trein wil werken.

Ingeklapt ziet ‘ie eruit als een slanke tablet en past hij altijd in je tas, zonder veel ruimte in te nemen. De standaard waar hij op steunt doet zo ook dienst als bescherming van je scherm.

Hij heeft zowel een HDMI- of USB-C-aansluiting. Daardoor kan je hem verbinden met je laptop, maar ook je smartphone of zelfs gamingconsole. Er zitten zelfs twee luidsprekers in verwerkt, zodat je met geluid kan gamen of een muziekje op kan zetten.

Verkrijgbaar in de webwinkel van Action of Bol

Het draagbare beeldscherm is te verkrijgen bij Action, maar wel alleen online. Het is dus niet nodig om in de winkel alles af te speuren. Bij de prijs van 69,95 euro komt ook nog verzending van 5,99 euro per bestelling. Vervolgens wordt ‘ie binnen drie tot vijf werkdagen bij je thuis bezorgd. Ook bij Bol is hij te vinden. Hier betaal je 69,41 euro en is verzending inbegrepen.

