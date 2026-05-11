Nooit meer zoeken naar wifi: zo werkt een eSIM in het buitenland (ADV)

De zomervakantie staat voor de deur en ga je buiten Europa op reis, dan wil je natuurlijk niet zonder internet komen te zitten. Buiten de EU kunnen roamingkosten namelijk flink oplopen. Met een eSIM zorg je ervoor dat je direct online bent zodra je landt, zonder afhankelijk te zijn van wifi of dure roamingkosten.

Direct internet als je aankomt op je bestemming

Je hebt lang uitgekeken naar de verre reis die je gaat maken en eindelijk kom je aan op je bestemming, zoals de Verenigde Staten of Marokko. Het is dan handig om direct internet te hebben, zodat je kan opzoeken waar je heen moet op het vliegveld, een taxi regelen of Google Maps gebruiken om bij je hotel te komen. Dan kan je natuurlijk het wifi-netwerk van het vliegveld gebruiken, maar het bereik daar is niet altijd te vertrouwen.

Het is dan handig als je hierop voorbereid bent door alvast te weten of je gewone databundel gewoon werkt of dat je voor een eSIM-provider moet gaan. Een bekende aanbieder voor verschillende populaire bestemmingen, zoals Marokko, Turkije of de Verenigde Staten, is Ubigi. We leggen uit hoe eSIM werkt en waarom steeds meer reizigers hiervoor kiezen.

Speciaal voor onze lezers hebben we een kortingscode geregeld. Vul tijdens het afrekenen de code ANDPLANET10 in en je ontvangt 10 procent korting op je eerste aankoop!

Wat is een eSIM?

Een eSIM is ideaal om je telefoon dual-sim te maken. Hierin staat de letter ‘e’ niet voor elektronisch, maar voor embedded. Dit wil zeggen dat je geen fysiek kaartje meer nodig hebt, maar de databundel digitaal op je smartphone laadt. Je activeert dit vaak via een QR-code of een app. Ga je voor één van de eSIM’s van Ubigi, dan werkt dit via beide manieren.

Zo werkt een eSIM in het buitenland

Met een eSIM voor het buitenland koop je vooraf een databundel voor je vakantiebestemming, zodat je direct online bent zonder hoge roamingkosten. Zodra je een eSIM van Ubigi bestelt en installeert, wordt de bundel pas geactiveerd als je telefoon een netwerk detecteert op je bestemming. Goed om te weten: je kan je eSIM tot 6 maanden op voorhand kopen, zonder risico op onbedoeld datagebruik.

Wil je hem voor vertrek al installeren, zodat je op je bestemming daar geen stress meer over hebt? Zorg er thuis voor dat je telefoon nog op je gewone simkaart blijft staan (dit regel je in je instellingen. Eenmaal aangekomen op je bestemming schakel je eenvoudig over naar je Ubigi eSIM en zorg je dat dataroaming op deze kaart is ingeschakeld en op je ‘hoofd’-simkaart dit uitstaat. Je bent hierna direct online.

Vlieg je harder dan verwacht door je databundel? Dit is waar Ubigi echt het verschil maakt: in tegenstelling tot veel concurrenten kan je je bundel op elk moment opwaarderen, zelfs met nog maar weinig data over en zonder wifi-verbinding. Geen gedoe om een hotspot te vinden, gewoon verder genieten van je reis.

Beste eSIM voor Marokko, Turkije, Verenigde Staten en meer

Binnen Europa kan je sinds een aantal jaar via roaming gebruik maken van je eigen Nederlandse bundel. Kom je buiten Europa, bijvoorbeeld in Turkije, Marokko of de Verenigde Staten, dan kan dit niet en lopen de kosten voor roaming flink op. De voordelige bundels van Ubigi kan je specifiek voor één land aanschaffen. Er zijn meer dan 200 bestemmingen om uit te kiezen, met zelfs in meer dan 80 landen 5G-snelheden en dit aantal groeit elke maand.

Voor een rondreis is dit wat minder handig, omdat je misschien meerdere landen aandoet. Gelukkig heeft Ubigi hier ook een oplossing voor. In dit geval bestel je een bundel voor bijvoorbeeld Azië of Noord-Amerika in zijn geheel. Dit is overigens ook mogelijk voor de hele wereld. De kosten voor deze bundels zijn natuurlijk wel afhankelijk van het land dat je kiest, want een abonnement in de Verenigde Staten is ook duurder dan in bijvoorbeeld Vietnam.

Handig is ook dat er verschillende geldigheidsperiodes zijn. Of je nou maar een weekje of een maand onderweg bent. Dit zijn prepaid bundels en betaal je van tevoren. Ben je langer dan een maand weg, dan is het ook mogelijk om een abonnement af te nemen waarbij je bundel maandelijks vernieuwd wordt. Je blijft overigens voor belletjes gewoon bereikbaar via je eigen nummer, terwijl je internet via de Ubigi eSIM gebruikt.

Zo kom je erachter of je telefoon geschikt is voor eSIM

De meeste merken ondersteunen al jaren eSIM. Zo zit het bijvoorbeeld vanaf ongeveer 2020 standaard in de meeste modellen van Samsung en Google-telefoons vanaf Pixel 3. Toch is het handig om even te checken of jouw telefoon wel compatibel is.

Dit doe je zo: Open de Telefoon-app op je smartphone, selecteer het toetsenblok en tik hier *#06# in. Vervolgens verschijnt op je beeld een EID-nummer als je telefoon hiermee werkt. Krijg je alleen je IMEI-nummer te zien, dan ondersteunt ‘ie deze technologie niet.