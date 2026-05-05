Deze nieuwe Sony-soundbar wordt ineens veel interessanter (en dat komt door deze gratis upgrade)

Tijd voor eindelijk goed geluid bij je televisie? Dan is deze aanbieding mogelijk wat voor jou. Sony kondigde onlangs een nieuwe soundbar aan en via Bol krijg je daar een gratis subwoofer bij ter waarde van 262 euro.

Sony Bravia Theatre Bar 7 met gratis Sub 7-subwoofer

Standaard tv-speakers leveren vaak een vlak geluid. Vooral als jij veel voor de tv zit, wil je het gevoel hebben dat je het geluid echt beleeft. Dat kan met een soundbar en idealiter een subwoofer als aanvulling. De nieuwe Sony Bravia Theatre Bar 7 is in dat geval een uitstekende keuze. Deze heeft ondersteuning voor Dolby Atmos, waardoor het lijkt alsof het geluid overal rondom je vandaan komt.

Tijdelijk krijg je hierbij via Bol ook de draadloze Sub 7-subwoofer cadeau. Voor de soundbar betaal je er 849 euro en de subwoofer kost je normaal gezien 262 euro. Let wel op dat het een pre-order betreft. Gelukkig hoef je niet al te lang te wachten, want hij is vanaf 7 mei echt verkrijgbaar.

Sony Bravia Theatre Bar 7: Dolby Atmos en eenvoudige installatie

De Sony Bravia Theatre Bar 7 tilt het geluid van je televisie naar een hoger niveau. Door Dolby Atmos krijg je een ware bioscoop-ervaring voor thuis. Hiermee krijg je ruimtelijker geluid dan de ingebouwde speakers van je tv en lijkt het alsof het geluid vanaf alle kanten komt. Films, series en games krijgen zo nog meer impact en wordt je écht in het verhaal gezogen.

Tof is dat hij zogenaamde ‘upfiring speakers’ heeft en dit wil zeggen dat de soundbar geluid naar boven stuurt. Het geluid weerkaatst zo via je plafond en muren en kan jij genieten van surround sound. Bovendien wordt de audio geoptimaliseerd voor jouw woonkamer voor de beste geluidservaring.

Verder nog handig om te weten is dat de Bar 7 een compact ding is en slechts 95 cm breed is. Daardoor past hij perfect onder tv’s van elk formaat. Verbind ‘m met bluetooth en je kan ook via Spotify muziek luisteren in hoge kwaliteit. Installatie gaat overigens ook eenvoudig: het enige dat je hoeft te doen is de HDMI eARC-kabel in je tv stoppen en het is geregeld.

Dit voegt een subwoofer toe aan je set-up

De Sony Theatre Bar 7 beschikt dus al over veel verbeteringen voor je geluid, dus wat voegt de gratis Sub 7 nog precies toe? Met deze subwoofer voeg je een diepere bass toe en geniet je van helderder geluid. Explosies in films worden dus bijvoorbeeld nog explosiever. Hij heeft een dun én draadloos ontwerp. Daardoor plaats je de Sub 7 op elke gewenste plek in je woonkamer.

Bedien eenvoudig via je smartphone

Het hele systeem bedien je ook eenvoudig via de Bravia Connect-app op je smartphone. Hier kies je welke modus je wil gebruiken of hoe je het geluid het liefste hoort. Stel de bass in of beperkt die juist als je jouw buren wil sparen in de avonduurtjes.

Geef hier ook aan waar je het meeste zit en het geluid uit de soundbar wordt op deze positie afgestemd. Is er een software-update beschikbaar, dan zie je dat hier terug, maar je krijgt ook fijne tips over handige functies die je misschien nog niet ontdekt had.