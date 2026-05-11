Gratis Samsung Galaxy A56: Zo scoor je hem

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel en dus profiteer je van een fantastische aanbieding. Alleen vandaag ontvang je de Samsung Galaxy A56 helemaal gratis bij een onbeperkt abonnement van Budget Thuis.

Gratis Samsung Galaxy A56

Belsimpel heeft elke maandag een Magic Monday-deal. Deze week staat de Samsung Galaxy A56 met 128 GB opslaggeheugen centraal. Het toestel is populair door een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wie de A56 koppelt aan een onbeperkte databundel van Budget Thuis, betaalt geen toestelkosten.

Let wel op dat de deal alleen vandaag (11 mei 2026) geldig is. Wacht dus niet te lang met bestellen.

A56 ook voordelig met andere bundels

Wil je een kleinere bundel scoren? Ook dan is een abonnement van Budget Thuis een goede keuze. Kies je voor minder data, dan is de A56 niet gratis, maar zijn de toestelkosten wel laag. Zo betaal je bij een bundel van 10 GB tijdelijk 157 euro toestelkosten en voor 20 GB is dit 113 euro. Een flinke besparing, aangezien een losse Galaxy A56 nu € 326,- kost. Hieronder zetten we de kosten voor je op een rijtje:

Bundel Toestelkosten 3 GB Vanaf 224 euro 10 GB Vanaf 157 euro 15 GB Vanaf 138 euro 20 GB Vanaf 113 euro Onbeperkt Vanaf 0 euro

Alles over de Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 is een fijne smartphone. De telefoon krijgt lang updates (tot en met 2031), heeft een snelle Exynos 1580-chipset en een grote batterij van 5.000 mAh. De telefoon laadt ook snel op. Na een half uurtje zit de accu alweer voor 60 procent vol.

Voor foto’s zul je de 50 megapixel-hoofdcamera het vaakst gebruiken, maar je beschikt ook over een groothoeklens voor wijdere kiekjes en een macrolens om kleine dingen mooi op de foto te zetten. Hiernaast kun je Galaxy AI gebruiken om afbeeldingen aan te passen. De Samsung Galaxy A56 beschikt dus over goede specificaties.