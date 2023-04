De goedkoopste sim only-abonnementen met onbeperkt data van april 2023

Met een sim only-abonnement ben je vaak voordeliger uit. Vooral als je je huidige smartphone wil blijven gebruiken, is het een goede optie. Dit zijn goedkoopste sim only-abonnementen met onbeperkt internet van dit moment.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkope sim only-abonnementen met onbeperkt data

Met een sim only-abonnement betaal je alleen voor je telefoonaansluiting en het gebruik van het mobiel internet. Daardoor ben je vaak extra voordelig uit. Ook mooi meegenomen is het feit dat je geen BKR-registratie krijgt.

Loopt je huidige abonnement af, maar kan je smartphone nog wel een poosje mee? Dan is sim only een goede optie, maar de vele aanbieders kunnen het lastig maken om een keuze te maken. Wij zetten de goedkoopste sim only-abonnementen met onbeperkt data van dit moment voor je op een rijtje.

1. Budget Mobiel: goedkoopste unlimited data sim only

Voor het goedkoopste sim only-abonnement met onbeperkt internet kun je het best terecht bij Budget Mobiel – niet gek met zo’n naam. Je hebt de keuze uit slechts twee smaken: een basis of onbeperkt abonnement. Ongeacht welke bundel je kiest, bel en sms je onbeperkt. Verder ben je verbonden met het betrouwbare 4G-netwerk van KPN.

Budget Mobiel maakt een sim only-abonnement nog voordeliger. Voor de bundel met onbeperkt internet bij een looptijd van twee jaar betaal je de eerste vier maanden 10 euro. Dat betekent dat je – in plaats van 20 euro – 18,33 euro per maand betaalt. Liever een cadeau? Dan heb je de keuze uit draadloze oordopjes, een Google Nest Hub of Europarcs-voucher en vervalt de korting. Tijdelijk laat Budget Mobiel ook de aansluitkosten ter waarde van 15 euro achterwege.

Wil jij liever een maandelijks opzegbaar abonnement? Ook dat kan het meest voordelig bij Budget Mobiel. Je betaalt dan 22 euro per maand.

2. Tele2: uniek met unlimited data in het weekend

Eén van de bekendste prijsvechters van Nederland is Tele2. Het is dus niet verrassend de aanbieder tegen te komen in een lijstje met goedkope sim only-abonnementen met onbeperkt internet. Bellen, sms’en en internetten doe je via het 5G-netwerk van T-Mobile en je kunt al voor een bundel vanaf 1GB aan internet bij Tele2 terecht. Bellen doe je onbeperkt of voor 200 minuten lang per maand.

Tijdelijk betaal je 25 euro per maand voor een tweejarig sim only-abonnement met onbeperkt internet. Heb je dat niet altijd nodig? Uniek is dat je bij Tele2 de mogelijkheid hebt om alleen in het weekend unlimited data te activeren. Dat kost je nu 3 euro extra, terwijl dat normaal gezien 5 euro is. De 10GB-bundel, die nu af te sluiten is voor de prijs van de 5GB-bundel, wordt zo wel extra voordelig.

Zit je liever niet de komende twee jaar vast aan een abonnement? Dat begrijpen ze bij Tele2. Daarom heb je bij de prijsvechter ook de mogelijk te kiezen voor een eenjarig sim only-abonnement met unlimited data voor 26 euro per maand. Ook maandelijks opzeggen is mogelijk. Dat kost je 27 euro per maand voor een onbeperkt internet sim only-abonnement.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sim only-abonnement met onbeperkt internet bij de grote drie

Heb je al één of meerdere abonnementen van een provider, dan kan het voordeliger zijn om je nieuwe sim only-abonnement met onbeperkt internet bij dezelfde aanbieder af te sluiten.

Met combinatievoordeel haal je namelijk bij alle drie providers unlimited data voor 25 euro per maand in huis, afhankelijk van welk internet en tv-abonnement je op je adres hebt. Dit zijn de sim only-abonnementen met onbeperkt internet bij de grote drie providers.

3. KPN: ontvang tot 10 euro korting per maand

KPN staat in Nederland al jaren bekend als betrouwbaar en dat maken ze dan ook waar met hun stabiele 5G-netwerk. Je hebt een ruime keuze aan bundels. Zet je eigenlijk nooit data aan en ben jij alleen via wifi online? Dan is er een bundel zonder internet. Als intensieve gebruiker ga je voor een bundel met 20GB of zelfs onbeperkt internet.

Heb je al een ander abonnement van KPN lopen, zoals internet of tv? Dan profiteer je van extra voordeel dankzij Combivoordeel. Het bedrag onder de streep op je factuur gaat hierdoor omlaag. Een sim only-abonnement met unlimited data van KPN kost namelijk met Combivoordeel 25 euro per maand in plaats van 32,50 euro. Ook ontvang je gratis 5G bij je internetbundel ter waarde van 2,50 euro per maand.

4. Vodafone: profiteer van extra voordelen in combinatie met Ziggo

Ga je voor een sim only-abonnement van Vodafone, dan kies je voor een breed aanbod aan abonnementen en landelijke dekking. Standaard is 5G inbegrepen bij je abonnement. Ga je voor een sim only-abonnement met onbeperkt internet, dan betaal je bij Vodafone daar 32,50 euro voor. Dankzij combinatievoordeel krijg je echter extra korting, maar ook andere interessante voordelen.

Heb je internet van Ziggo op je adres, dan ontvang je 7,50 euro korting per maand op je unlimited data-abonnement van Vodafone. Je betaalt in dat geval nog maar 25 euro per maand. Daarnaast ontvang je dubbel zoveel MB’s in je databundel, een Safe Online XL-pakket en een extra tv-pakket naar keuze.

5. T-Mobile: voordelig met T-Mobile thuis

Bij T-Mobile sluit je een flexibel sim only-abonnement met unlimited data af. Verwacht je minder data te verbruiken of te bellen, dan pas je dat maandelijks eenvoudig aan. Verder maak je gebruik van het 5G-netwerk op het moment dat je smartphone dit ondersteunt. Heb je al internet van T-Mobile of een ander T-Mobile-abonnement, dan profiteer je van extra korting dankzij T-Mobile Klantvoordeel.

Je ontvangt namelijk 10 euro korting op onbeperkt data en bellen van T-Mobile. Je betaalt daardoor nog maar 25 euro per maand, in plaats van 35 euro. Verder krijg je korting op je T-Mobile Thuis-abonnement.

Sim only-abonnement met minder MB’s

Is onbeperkt data je net wat te veel van het goede en zoek je een ander abonnement met bijvoorbeeld minder GB aan data? Met de filters van onze sim only-prijsvergelijker geef jij precies aan waar de bundel aan moet voldoen. Zo sluit jij de bundel die bij je past af voor de beste prijs.