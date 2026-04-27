Alleen nog deze week: gratis Sony WH-1000XM5 draadloze hoofdtelefoon

Bij Belsimpel ontvang je tijdelijk gratis een Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon bij het afsluiten van een sim only van Lebara met minimaal 10GB data. De koptelefoon heeft een adviesprijs van 279 euro en kost je momenteel los al meer dan 190 euro. Met deze actie bespaar je dus weer een paar tientjes.

Goedkope sim only mét gratis Sony-koptelefoon

Voor de 10GB-bundel betaal je de eerste 6 maanden 4 euro per maand. Daarna geldt de reguliere prijs van 8 euro per maand. Over een looptijd van 2 jaar betaal je in totaal 168 euro, wat neerkomt op gemiddeld 7 euro per maand. Bovendien krijg je er een gratis Sony-koptelefoon bij.

Wie toch al op zoek was naar de Sony WH-1000XM5, is met deze deal voordeliger uit dan wanneer hij de koptelefoon los aanschaft. Los betaal je momenteel minstens 190 euro. Houd er wel rekening mee dat dit de variant met softcase is. Dit houdt in dat je ter bescherming alleen een zakje krijgt om ‘m in te doen en geen harde case. Deze deal is er alleen nog deze week, dus wacht niet te lang.

Meer data nodig?

Heb je per maand meer dan 10GB nodig, dan biedt Lebara ook bij grotere bundels de korting en de Sony WH-1000XM5 als cadeau. Ook bij die opties geldt de eerste 6 maanden de helft van het geld. Hieronder staan de beschikbare bundels op een rij met de bijbehorende prijzen.

Bundel Normale prijs per maand Actieprijs per maand Totale kosten (2 jaar) 10GB 8 euro 7 euro 168 euro 15GB 10 euro 8,75 euro 210 euro 40GB (20GB + 20GB gratis) 11 euro 9,63 euro 231 euro 45GB 25 euro 21,88 euro 525 euro

Meer over de Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 behoort al jaren tot de absolute top van de draadloze koptelefoons. De koptelefoon onderscheidt zich door een sterke geluidskwaliteit, een ruime accucapaciteit en effectieve actieve ruisonderdrukking. Daarmee is hij zowel thuis als onderweg goed bruikbaar.

Aan elke oorschelp zitten 4 microfoons die het omgevingsgeluid continu analyseren. De ruisonderdrukking activeert automatisch, zodat je ook in drukke omgevingen, zoals het openbaar vervoer of een kantoortuin, ongestoord kunt luisteren. Voor wie op zoek was naar een nieuwe sim only of een goede Sony WH-1000XM5 actie, is dit een uitstekende aanbieding.

