Google Pixel 10 (Pro) tijdelijk voor minder dan 400 euro (ADV)

Is het tijd voor een nieuwe smartphone? Kies dan voor de Google Pixel 10 of 10 Pro. Naast dat dit één van de beste toestellen van dit moment zijn, haal je hem momenteel bij KPN extra voordelig in huis. We vertellen je alles over de telefoons én de aanbieding.

Google Pixel 10 en 10 Pro tijdelijk extra voordelig

Met de Google Pixel 10 of 10 Pro op zak, heb jij alles tot je beschikking wat je nodig hebt. Niet alleen zijn ze uitgerust met één van de beste camera’s, maar ook krijg je dankzij Gemini 3 hulp in je dagelijkse leven. Zo deel jij jouw dag zo efficiënt mogelijk in en bespaar je tijd.

Tijdelijk haal je beide toestellen extra voordelig in huis bij KPN. De Pixel 10 Pro is extra scherp geprijsd en daarnaast krijg je een jaar lang gratis Google AI Pro ter waarde van 219 euro. Ga je voor de reguliere Pixel 10, dan ontvang je tot 150 euro extra inruilvoordeel als je een oude telefoon inruilt. Daardoor loopt je voordeel op tot 300 euro.

Alles komt samen in Google Pixel 10 (Pro)

Maar kies je dan voor de reguliere Pixel 10 of toch de Pro-variant? Ze zijn beide even compact met 6,3 inch, maar de 10 Pro is voorzien van de beste hardware van de fabrikant. Daardoor is hij vooral geschikt voor jou als je op zoek bent naar een uitgebreide smartphone met veel camera-mogelijkheden. Voor de meeste mensen is de Pixel 10 echter genoeg.

Je ontvangt bij je aankoop een jaar lang gratis Google AI Pro ter waarde van 219 euro. Bovendien zit je de komende zeven jaar goed en krijg je alle updates. Dankzij de Pixel Drops blijf je alle nieuwe functies ontvangen, ook als je al een aantal jaren verder bent en voelt je telefoon altijd als nieuw. Beide toestellen zitten bomvol AI-functies met Gemini. Hieronder vertellen we je alles over de nieuwste mogelijkheden.

Gemini maakt je leven efficiënter dan ooit

Een groot voordeel van de software van Google, is de integratie van Gemini in de telefoon. Met de Google Pixel 10 (Pro) in je handen worden de mogelijkheden eindeloos.

Wat je ook op je planning hebt staan vandaag, Gemini zorgt dat je sneller dan ooit taken afstreept van je to do-lijst. Hieronder vertellen je over een aantal toepassingen waar je Gemini in kan zetten.

Visuele uitleg die je wél begrijpt

Als je een taak te doen hebt waar je wat minder verstand van hebt, dan kan een goed antwoord geven op bepaalde vragen lastig zijn. Wil je je verdiepen in het investeren in aandelen en ETF’s, een huis kopen en begrijp je hypotheken nog niet helemaal of moet je voor je opleiding een opdracht maken? Pak dan eens Gemini erbij.

Voorheen konden modellen goed antwoord geven op je vragen, maar als je, net zoals ik, visueel ingesteld bent, kan het lastig zijn bepaalde onderwerpen ook écht te snappen en doorgronden. In plaats van alleen tekst, laat Gemini je zien hoe bedragen zich ontwikkelen bij beleggingen of hoe je een bepaalde work-out moet uitvoeren aan de hand van plaatjes of zelfs een bewegende animatie als je daarom vraagt.

Professionele afbeeldingen zonder designkennis of Photoshop

Soms wil je voor een presentatie of sociale media net dat stapje verder en professioneel uitziende afbeeldingen gebruiken. Met Nano Banana Pro komt dat voor iedereen binnen handbereik, zelfs als je niets van design weet of Photoshop op je apparaat hebt staan.

Upload een bestand met de informatie die je op een infographic wil tonen. Dit kan een PDF of een Word-documentje zijn, maar ook je handgeschreven ideeën worden in een handomdraai omgetoverd tot een mooie afbeelding.

Wil je de informatie op verschillende media presenteren, bijvoorbeeld in een carrousel op Instagram en als een poster? Dan zorg je hiermee razendsnel voor de ontwerpen, waar je niets meer voor hoeft te doen. Nano Banana Pro zorgt voor een aantrekkelijke compositie, stijlvol lettertype en bij elkaar passende kleuren.

Maak volledig functionele apps, afgestemd op jouw behoeftes

De Google Play Store zit bomvol handige en leuke apps, maar hoe vaak komt het niet voor dat je net die ene functie mist of dat je hem zelf toch anders had ingedeeld? Nu kan het, want Canvas bouwt binnen enkele minuten een (web)app voor je gebaseerd op jouw wensen.

Wij hadden een avondje met vrienden op de planning staan waarin we een pubquiz gingen doen. Maar, die moest nog wel gemaakt worden. Dus dat hebben we door Gemini laten doen. Hieronder zie je het resultaat.

Van idee naar compleet eindproduct

Zoals uit de voorbeelden hierboven blijkt, heeft Gemini maar weinig info nodig om aan de slag te gaan. Jouw idee wordt binnen enkele minuten tot leven gebracht, terwijl sommige taken je soms uren of zelfs weken van je tijd kostten in het verleden én je hebt geen enkele kennis nodig. Het enige dat je hoeft te doen is aan Gemini vertellen in een prompt wat je nodig hebt.

Handig is dat het niet uitmaakt in welke vorm je informatie aanlevert. Binnen één opdracht kan je verschillende mediasoorten inzetten. Ga je bijvoorbeeld verhuizen, dan is het handig als je vast kan kijken of jouw interieur bij de ruimte past. Geef Gemini een foto van een kamer, een plattegrond met jouw indeling en een foto van je woonwensen. Vervolgens rolt er een compleet visueel interieurvoorstel uit. Of laat Gemini je gehele vakantie met vrienden plannen, zoals onze Redacteur Jeroen:

Google Pixel 10 (Pro): extra scherp geprijsd en inruilvoordeel

Past de Google Pixel 10 het beste bij jou? Dan moet je nu bij KPN zijn. Daar ontvang je tot 300 inruilvoordeel als je jouw oude telefoon inlevert bij je bestelling. Voor het toestel betaal je momenteel 528 euro, maar slechts 228 euro als je bijvoorbeeld een Pixel 8 inlevert die in perfecte staat is.

Ga je voor de uitgebreidere Pixel 10 Pro? Dan is er ook een uitstekende aanbieding te vinden. Hij is tijdelijk extra scherp geprijsd, waardoor je 624 euro voor de telefoon betaalt. Bij introductie lag deze prijs op 1099 euro, waardoor je dus 475 euro goedkoper uit bent. Daarnaast ontvang je een jaar lang gratis Google AI Pro ter waarde van 219 euro bij de 10 Pro.

Heb je thuis ook vast internet van KPN? Dan profiteer je van nog meer voordeel. Zo ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en dubbele data. Bovendien krijg je een gratis Netflix of ESPN Compleet-abonnement.