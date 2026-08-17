Google TV Streamer-alternatief nu fors in prijs gedaald

Heb jij thuis, in de caravan of op je studentenkamer nog een trage tv zonder slimme functies staan? De Amazon Fire TV Stick is de ideale manier om nieuw leven te blazen in je oude televisie. Tijdelijk kun je fors besparen op de gadget.

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Amazon Fire TV Stick: tot 40 procent

Kijk je nu bij Amazon, dan zie je dat de Fire TV Stick fors in prijs gedaald is. Voor de versie met Full HD-kwaliteit betaal je nu nog maar 26,99 euro in plaats van 44,99 euro. Ook de 4K-variant met ondersteuning voor Dolby Vison HDR 10+ en Dolby Audio is nu goedkoper. Het prijskaartje is hier tijdelijk gedaald van 79,99 euro naar 51,99 euro.

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Meer over de Amazon TV Stick (4K)

Oudere televisies zijn vaak aan de trage kant, missen bepaalde apps en ook zijn veel slimme functies niet beschikbaar. De Amazon Fire TV Stick is de oplossing. Het apparaatje geeft je een snel besturingssysteem met al je favoriete streamingdiensten. Denk aan Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en meer. Verder is de gadget zeer compact en daardoor makkelijk mee te nemen op vakantie en op de tv van je hotel of bungalow te gebruiken.

Je krijgt er ook een afstandsbediening bij. Hierop zit een knop, waarmee je de slimme assistent Alexa met je stem om hulp kunt vragen. Verder handig is dat je verschillende slimme apparaten, zoals je Ring videodeurbel, kunt bedienen met behulp van de compacte gadget.

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De Fire Stick HD is beschikbaar in een versie met maximaal Full HD-kwaliteit, maar ook met ondersteuning voor 4K. Kies je voor de tweede, dan krijg je er een leuke extra modus bij. Met de Fire TV Ambient Experience tover je jouw scherm om tot digitaal schilderij. Je kunt meer dan 2.000 verschillende kunstwerken en afbeeldingen tonen. Kijk je dan even geen tv, dan staat er geen lelijk zwart scherm in de kamer. Wacht dus niet langer en geef vandaag nog je oude televisie een noodzakelijke upgrade.