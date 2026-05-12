Dit is hoe je tijdelijk een gratis Google Pixel Watch 4 scoort (en gratis powerbank)

Is jouw telefoon aan vervanging toe? Let dan op, want je krijgt tijdelijk een gratis smartwatch (en powerbank) bij je aankoop! We vertellen je waar je moet zijn.

Gratis Google Pixel Watch 4

Regelmatig is er een goede aanbieding te vinden waarbij je een cadeau ontvangt bij aankoop van je nieuwe telefoon. Het is daarom natuurlijk zonde om zomaar een bestelling te plaatsen.

Momenteel krijg je een gratis Google Pixel Watch 4 bij aankoop van een Pixel 10 Pro of Pro XL via KPN. Deze actie loopt nog tot en met 28 juni 2026. Bij de gehele Pixel 10-serie, dus inclusief de Pixel 10, 10a en 10 Pro Fold, ontvang je trouwens ook een gratis powerbank in de stijl van het WK.

Google Pixel 10 Pro: voor 768 euro met gratis Pixel Watch 4

Eén van de betere toestellen van dit moment is de Google Pixel 10 Pro en dat snappen we goed. Vooral als je op zoek bent naar een smartphone die over goede camera’s beschikt, maar toch compact is, dan is dit de juiste keuze voor jou. De Pixel 10 Pro heeft een scherm van slechts 6,3 inch en dat is één van de kleinste maatjes die er nu zijn.

Voor de Pixel 10 Pro betaal je bij KPN 768 euro. Dit is enkele tientjes goedkoper dan de laagste prijs voor een los toestel (€ 789,-) én je krijgt er nu dus een gratis Google-smartwatch bij. Zou je deze apart kopen, dan betaal je er 335 euro voor.

Google Pixel 10 Pro XL: voor 912 euro met gratis Pixel Watch

Heb je liever toch een groter formaatje? Kies dan voor de Pixel 10 Pro XL. Dit toestel heeft een scherm van 6,8 inch, zodat je comfortabel video’s kijkt, artikelen leest of over sociale media scrolt. Daarnaast heeft hij een grotere accu dan de reguliere Pixel 10 Pro, maar verder is het in wezen hetzelfde toestel. Voor dit alles betaal je normaal een adviesprijs vanaf 1299 euro.

Bij KPN haal je ‘m nu veel voordeliger in huis dan dat, want hier betaal je een prijs van 912 euro. Ook krijg je bij de 10 Pro XL ook de Pixel Watch 4 van 335 euro cadeau. Een aantrekkelijke actie dus!

Dit is de gratis Google Pixel Watch 4

Bij de twee beste smartphones van Google ontvang je tijdelijk de Pixel Watch 4. Dit is de nieuwste generatie en beschikt over een aantal toffe functies. Hij werkt uitstekend samen met je nieuwe Pixel-telefoon, maar ook op zichzelf is het een handig klokje.

Op de smartwatch is, voor het eerst op een Pixel Watch, Gemini geïntegreerd. Daarmee is kunstmatige intelligentie dus snel vanaf je pols bereikbaar. Handig voor als je een snelle vraag hebt, waar je écht het antwoord op moet weten.

Natuurlijk zijn er ook weer veel slimme sensoren die je gezondheid en sportactiviteiten nauwlettend in de gaten houden. Dit zijn onder andere het zuurstofniveau in je bloed, hartslag en stappen. Ook kan de Pixel Watch 4 een noodbericht sturen als je hartslag opeens wegvalt.

