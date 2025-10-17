Google Pixel Watch 4 review: ronder klokje is een schot in de roos

De Pixel Watch 4 is Googles beste smartwatch tot nu toe en dat komt door een aantal toffe verbeteringen. Maar betekent dat ook dat je meteen 399 euro (of meer) voor het horloge moet neerleggen? Je leest het in deze review.

Dit is de Google Pixel Watch 4 review

Vooral de Pixel-smartphones van Google zijn populair, maar de zoekgigant maakt nu ook al enkele jaren zijn eigen smartwatches. We zijn inmiddels aanbeland bij de vierde generatie, in de vorm van de Pixel Watch 4. Die hebben we nu een aantal weken uitgebreid getest.

Het klokje ziet er op het eerste oog vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, maar Google heeft wel degelijk het nodige aangepast. Wat wél hetzelfde is gebleven, is de stevige adviesprijs van 399 euro. Omdat er veel interessante Android-smartwatches verkrijgbaar zijn, moet Google wel echt van goede huize komen om die prijs te rechtvaardigen. Of dat is gelukt, lees je in deze review.

Het reviewmodel van de Pixel Watch 4 is ter beschikking gesteld door Google.

Pluspunten

Mooi nieuw scherm

Goede accuduur, heel snel opladen
Fijne software, lekker vlot
Minpunten

Updatebeleid kan beter

Erg duur
Niet heel onderscheidend

Groter en ronder scherm

De Google Pixel Watch 4 lijkt in de basis op zijn voorganger, maar toch zijn er flinke vernieuwingen doorgevoerd. Het horloge heeft namelijk een zogeheten Actua 360-scherm. Het display is niet alleen ronder, maar ook koepelvormig. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar de randen zijn meer gebogen en lopen door. Het geheel oogt hierdoor iets boller.

De bezel, de zwarte rand rond het display, is ook aanzienlijk dunner bij de Pixel Watch 4. Hierdoor heb je uiteindelijk meer schermruimte en dat is een prettige vooruitgang. Het 1,4 inch-scherm is verder lekker scherp (met een resolutie van 456 bij 456 pixels) en ook erg helder. Het display haalt nu een piekhelderheid van 3000 nits, waardoor je nooit moeite zult hebben om het af te lezen.

Google brengt de Pixel Watch 4 in twee formaten uit: 41 en 45 millimeter. Wij hebben de 45 millimeter-versie getest en die is lekker groot, maar niet lomp. Voor mijn pols is ‘ie eigenlijk precies groot genoeg, zoals je op de foto’s in deze review ziet. Heb je een kleinere pols, dan kun je logischerwijs beter gaan voor de 41 mm-uitvoering. Je bespaart dan ook meteen een paar tientjes.

Aan de rechterkant van de Pixel Watch 4 zit het kroonwieltje om door menu’s te navigeren en een knopje waarmee je jouw recent gebruikte apps start. De smartwatch zit verder comfortabel om de pols: het siliconenbandje is niet eens heel zacht, maar irriteert geen moment. Het design is verder vooral als simplistisch te omschrijven en dat vinden we eigenlijk wel tof.

Hardware

De Pixel Watch 4 beschikt over een Snapdragon W5 Gen 2-chip van Qualcomm, met 2GB werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte. Dat is een hele mond vol, maar het belangrijkste is dat het horloge lekker vlot is, apps snel opent en niet hapert. Dat mag natuurlijk ook wel bij een high-end smartwatch als deze Pixel Watch.

Natuurlijk is de Pixel Watch 4 uitgerust met allerlei sensoren om je gezondheid mee bij te houden. Zo check je in een oogopslag je hartslag, maar krijg je ook uitgebreide rapporten over je slaapgedrag.

Verder is het uiteraard mogelijk om het aantal gezette stappen bij te houden en te zien hoeveel calorieën je dagelijks verbrandt, en of je überhaupt wel genoeg beweegt op een dag. Ook is er een zuurstofsaturatiemeter, een functie die we kennen van andere smartwatches.

Wear OS 6 met grote rol voor Gemini

De Google Pixel Watch 4 draait op Wear OS 6, de nieuwste versie van de software voor slimme horloges. Wear OS 6 is fijn in gebruik, ziet er strak uit en voelt door de subtiele animaties vloeiend aan. Het Material 3 Expressive-design, dat vooral speelser en kleurrijker oogt, komt uitstekend tot zijn recht, bijvoorbeeld bij meldingen.

Alle gezondheidsfuncties komen samen in de Fitbit-app, die overzichtelijk oogt en prima werkt op het horloge. Je kan de app natuurlijk ook gebruiken op het grotere scherm van je gekoppelde telefoon. Ga je sporten, dan kun je kiezen uit ruim 50 verschillende work-outs. Die worden ook weer bijgehouden in de Fitbit-app.

De instellingen van het horloge zelf pas je aan in de Google Pixel Watch-app, en ook die werkt prettig. De app is overzichtelijk en je kan makkelijk je wijzerplaat aanpassen, tegels instellen of Google Wallet koppelen zodat je contactloos met de Pixel Watch 4 kan betalen.

We zijn van Google Pixel-telefoons gewend dat ze zeven jaar lang de nieuwste updates krijgen, maar de Pixel Watch 4 wordt veel minder lang ondersteund. De smartwatch kan sowieso de komende drie jaar rekenen op de nieuwste updates, waardoor je tot oktober 2028 geen functies misloopt.

Samsung doet het met zijn Galaxy Watch 8-horloges beter, want die worden vier jaar lang ondersteund. Google heeft het overigens over ‘gegarandeerde updates’ tot oktober 2025; mogelijk loopt de ondersteuning uiteindelijk langer door.

Houd omhoog en praat

Natuurlijk is Gemini, het AI-hulpje van Google, aanwezig op de Pixel Watch 4. De assistent heeft een eigen knopje op de standaard watchface, maar je kan ook aan de slag met een nieuwe feature: ‘Houd omhoog en praat’.

Zet je deze functie aan, dan wordt Gemini automatisch geactiveerd als jij je pols omhoog beweegt. De AI luistert meteen met je mee, zodat je zonder extra handelingen iets kan vragen of bijvoorbeeld een app start.

Dit werkt goed, waarbij het fijn is dat de Pixel Watch 4 niet iedere keer Gemini start als jij je pols omhoog beweegt. Het klokje heeft in de meeste gevallen goed door wanneer jij bewust iets aan de AI wil vragen, of subtiel je pols beweegt om bijvoorbeeld de tijd of een melding te checken.

Goede accuduur en rap opladen

De 45 millimeter-versie van de Google Pixel Watch 4 die wij hebben getest heeft een 455 mAh-accu. Met het always on-display ingeschakeld haal je volgens Google een batterijduur van 40 uur. Dat is goed, maar zet je de feature uit, dan haal je veel meer uit de accu.

Tijdens onze testperiode konden we twee tot drie dagen doen met een volle lading. Het maakt hierbij natuurlijk wel uit of je veel workouts bijhoudt, continu notificaties ontvangt en vaak Gemini start om iets te vragen. Bij licht gebruik valt er in ieder geval weinig over de accuduur te klagen.

Een hele fijne verbetering van de Pixel Watch 4 heeft te maken met de oplaadsnelheid. De smartwatch laadt véél sneller op dan zijn voorgangers en gaat in rap tempo van 0 naar 100 procent. Voor een volledige lading heeft het Google-horloge maar zo’n 45 minuten nodig. Ook als je maar een kwartier de tijd hebt, kun je de Watch 4 voor een flink deel vullen.

We hebben het natuurlijk even getest en legden de Pixel Watch op de lader toen het horloge nog maar 17 procent batterij had. Na vijftien minuten stonden het accupercentage alweer op 71 procent, waarmee je met gemak een volle dag vooruit kan.

De Pixel Watch 4 maakt overigens gebruik van een nieuwe oplader. Het is een soort standaard, waarbij je de Watch 4 op zijn zijkant ‘vastklikt’. Dit werkt goed, het horloge blijft goed zitten en je kan ‘m zo ook als een klein wekkertje op je nachtkastje gebruiken. Dat is slim bedacht door Google, al kun je de lader niet gebruiken met oudere Pixel Watches.

Conclusie Google Pixel Watch 4 review

De Google Pixel Watch 4 is een knap staaltje techniek. Het nieuwe, ‘bollere’ scherm is simpelweg uitstekend, lekker helder en ziet er tof uit. Sterker nog: wij vinden de Pixel Watch 4 misschien wel de mooiste smartwatch die je op dit moment kan kopen.

Daar komt bij dat de accuduur flink vooruit is gegaan, want je haalt zonder problemen twee dagen zonder laden. De batterij laadt bovendien veel sneller op. Dat is een feature waar je snel aan went, waarbij we ook de nieuwe oplader kunnen waarderen.

Maar, met een adviesprijs van 399 euro (en 449 euro voor de 45 millimeter-versie) is de Google Pixel Watch 4 behoorlijk duur. Misschien wel te duur, omdat concurrerende smartwatches hetzelfde kunnen én goedkoper zijn. Toch is er verder niet zo gek veel op de Pixel Watch 4 aan te merken en dus kun je ‘m overwegen als je een goed gevulde portemonnee hebt.

Google Pixel Watch 4 kopen

Zie je de nieuwe Pixel Watch 4 van Google wel zitten en wil je de smartwatch kopen? De 41 millimeter-versie heeft een adviesprijs van 399 euro. Ga je voor het grotere 45 millimeter-model, dan ben je 449 euro kwijt. De beste prijzen check je via de vergelijker hieronder.

Google Pixel Watch 4 – 41 mm wifi – 399 euro

Google Pixel Watch 4 – 41 mm wifi + 4G – 499 euro

Google Pixel Watch 4 – 45 mm wifi – 449 euro

Google Pixel Watch 4 – 41 mm wifi + 4G – 549 euro

