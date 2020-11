LG Wing met draaibaar scherm nu te koop in Nederland voor 999 euro

De opvallende LG Wing is vanaf nu te koop in Nederland. De smartphone heeft een draaibaar scherm en is de eerste maand iets goedkoper. We zetten de beste deals op een rijtje.

LG Wing kopen in Nederland

De LG Wing is vanaf vandaag te koop in Nederland bij verschillende grote webwinkels. De opvallende smartphone, die beschikt over een draaibaar scherm (waarover later meer), kost de eerste maand na de release 999 euro. Daarna betaal je 1099 euro voor de Wing. Ook krijg je de Tone Free FN6-oordopjes (ter waarde van 149 euro) cadeau. Het LG-toestel verschijnt in twee kleuren: grijs en blauw.

In de prijsvergelijker hierboven zetten we de beste deals voor een losse LG Wing op een rijtje. Kies je voor een LG Wing met abonnement, dan kun je terecht bij alle grote Nederlandse providers. De LG Wing heeft standaard 8GB werkgeheugen en 128GB aan uitbreidbare opslagruimte.

Dit moet je weten over de LG Wing

De LG Wing ziet er op het eerste gezicht uit als een normale smartphone, maar doet toch iets compleet nieuws. Het toestel heeft namelijk een draaibaar scherm, waarachter een tweede kleiner display te vinden is. Dat biedt allerlei extra mogelijkheden, bijvoorbeeld de optie om de telefoon als een soort gimbal te gebruiken. Tijdens het maken van het foto’s en video’s zie je op het onderste schermpje de bedieningsopties, terwijl het grote display laat zien wat je vastlegt.

Ook kun je twee apps tegelijk gebruiken door het extra schermpje en dus makkelijker multitasken. Het primaire display is 6,8 inch groot, het tweede scherm is met 3,9 inch een stuk kleiner. De LG Wing heeft ook een Snapdragon 765G-processor, drie camera’s achterop, een uitschuifbare frontcamera en 4000 mAh-accu die snel oplaadt. Meer weten? Lees dan ook de LG Wing review, waarin we de vernieuwende telefoon aan de tand voelen.

Conclusie LG Wing review

De LG Wing is een belofte voor de toekomst. Op de eerste versie van deze vernieuwende smartphone valt echter genoeg aan te merken. De bouwkwaliteit is uitstekend, maar het scherm en de hardware zijn ondermaats voor een telefoon met deze prijs. Dat is jammer. Het grote gevaar is namelijk dat het hele Wing-concept niet aanslaat omdat het eerste toestel tegenvalt.

LG had er beter aan gedaan om de Wing vol te stoppen met de allerbeste componenten. Dan was de smartphone nog duurder geworden, maar hij zou wel een grootsere entree hebben gemaakt. Je kunt later altijd nog een goedkopere versie uitbrengen die betaalbaar is voor een breder publiek.

Toch is het fijn dat LG zoveel lef en creativiteit toont. Het idee achter de Wing is zeer interessant en biedt veel mogelijkheden. Hopelijk lost het volgende toestel in deze categorie de minpunten op.

