LG Android devices vergelijken

LG is een Zuid-Koreaans bedrijf en een van de grootste ondernemingen ter wereld. LG maakt echter niet alleen smartphones en tablets. Ze produceren ook andere elektronica, chemische producten en onderdelen voor andere bedrijven. De Zuid-Koreaanse multinational opereert momenteel al in meer dan 80 landen.

De high-end smartphones van LG kregen voor een lange tijd de naam Optimus met zich mee. Hiermee lijkt LG met de LG G2 te zijn gestopt, waarna de nieuwe high-end lijn met de letter G wordt aangeduid. Hieronder vind je een overzicht van de populairste LG-toestellen en kun je direct meer lezen. Ook brengt LG een mini-variant van zijn vlaggenschepen uit, waardoor ook degenen die liever een kleiner toestel willen worden bediend.

LG Bedrijfsprofiel

LG werd in 1958 opgericht onder de naam GoldStar, en maakte onder andere radio's, tv's, koelkasten en wasmachines. De naam LG ontstond door het samengaan van Lucky en GoldStar. Grappig detail: pas in 2009 kreeg LG de beschikking over het internetadres LG.com. Dit kostte ze meer dan 100 miljoen dollar.

LG nam dan ook pas in 1995 de naam LG Electronics aan. Voorheen werden producten nog onder de naam GoldStar of Lucky uitgebracht. In datzelfde jaar namen ze ook het Amerikaanse Zenith over.

Sinds 2005 staat LG in de top 100 van wereldmerken; in 2006 werd zelfs een 'merkgroei' waargenomen van maar liefst 14 procent. LG Display, het onderdeel van LG dat ook veel displays maakt voor andere bedrijven, is inmiddels de grootste producent van plasmapanelen.

LG sponsorde van 2000 tot 2002 overigens de Engelse voetbalclubs Leicester City en Weyside Rovers, later zelfs Arsenal en Fulham.

LG Android-software

Bijna elke fabrikant maakt Android eigen met speciale software. Dit wordt ook wel een skin genoemd. De skin van LG heet Optimus UI en draait op de toestellen van LG. Het design heeft wat weg van de TouchWiz-skin van

(beide bedrijven komen uit Zuid-Korea), maar is in het algemeen wat kleurrijker dan zijn concurrent. Ook gebruikt LG geen enorm grote iconen en lijkt alles ietwat meer in verhouding.

LG Optimus UI is voorzien van snelle instellingen waar je onder andere Bluetooth kan in- of uitschakelen. De zogeheten toggles kun je naar eigen wens aanpassen of instellen. Ook is er in het notificatiecentrum een balk met apps die transparant kunnen worden en over het gehele scherm kunnen worden verplaatst om zo de productiviteit van de gebruiker ten goede te komen. Deze vensters zijn ook in grootte aan te passen.

Eén van de meest interessante eigenschappen aan de Optimus UI zijn de aanpasbare thema's. Zo heb je de mogelijkheid om een compleet ander thema in te stellen, andere app-iconen te kiezen en de gehele look en feel van je toestel in één klap te veranderen. Het is tevens mogelijk om het lockscreen naar eigen wens aan te passen, met verschillende handige LG-widgets en instelbare snelkoppelingen naar apps. Door laatstgenoemden kun je met één veeg een app openen zonder eerst het toestel te ontgrendelen.