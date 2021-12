Motorola Moto G31 met fraai oled-scherm nu te koop in Nederland

De betaalbare Motorola Moto G31 is vanaf nu te koop in Nederland voor een adviesprijs van 219 euro. De smartphone valt op door het oled-scherm, dat we in deze prijsklasse niet vaak zien.

Motorola Moto G31 kopen in Nederland

Een aantal weken geleden presenteerde Motorola de Moto G31 en nu kun je de smartphone kopen. Het toestel is op voorraad bij Belsimpel en verschijnt hoogstwaarschijnlijk snel bij andere webshops. De adviesprijs bedraagt 219 euro en je kan kiezen uit twee kleuren (grijs en blauw), al wordt de blauwe versie pas later verwacht.

De Moto G31 onderscheidt zich voornamelijk door het oled-scherm van 6,43 inch. Veel budgettelefoons hebben een lcd-display, dat minder mooi oogt. Oled toont fraaiere kleuren, diepe zwarttinten en is bovendien energiezuiniger, omdat individuele pixels uitgeschakeld kunnen worden. Het scherm heeft verder een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, redelijk dunne randen en cameragat bovenin.

Ook opvallend: de Moto G31 maakt foto’s met een 50 megapixel-camera. De telefoon combineert pixels en dat moet voor mooiere plaatjes zorgen, vooral in het donker. De 8 megapixel-groothoeklens gebruik je voor wijdere foto’s en met de 2 megapixel-macrocamera kun je kiekjes van heel dichtbij maken. Een 13 megapixel-selfiecamera maakt het plaatje compleet.

De interne hardware van de Motorola Moto G31 is niet heel bijzonder. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G85-chip met 4GB RAM en daardoor is het toestel simpelweg geen snelheidsmonster. De 128GB aan opslagruimte is dan wel weer netjes, alsmede de grote 5000 mAh-accu. Snel opladen ontbreekt daarentegen, want Motorola levert een langzame 10 Watt-stekker mee.

Verder is de Moto G31 voorzien van een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing, spatwaterdichte behuizing en een bijna kale versie van Android 11. Motorola geeft zijn smartphones doorgaans één grote Android-update en twee jaar aan beveiligingspatches. Dat zou betekenen dat de telefoon alleen op Android 12 kan rekenen, terwijl deze update al een aantal maanden beschikbaar is.

