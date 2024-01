Haal alles uit je Samsung Galaxy S24 met de Galaxy Watch 6 met Multisim van KPN (ADV)

Samsung heeft drie nieuwe smartphones in de Galaxy S Series. Tijdelijk ontvang je een gratis Galaxy Watch 6 bij je aankoop bij KPN. Dit is hoe je alles uit je Galaxy S24 en Watch 6 haalt.

In de populaire Galaxy S Series heeft Samsung drie nieuwe toestellen gepresenteerd. De Galaxy S24 is het kleinste van het stel. Dan is er nog de Galaxy S24 Plus, die alles kan wat de Galaxy S24 ook kan, maar een stuk groter is. Ben je op zoek naar de absolute topper? Dan kies je voor de Galaxy S24 Ultra met de beste camera’s en meegeleverde S Pen.

Aanschaffen van één van deze telefoons doe je natuurlijk bij KPN. Daar profiteer je momenteel van een toffe actie: tot en met 3 maart ontvang je bij je aankoop de Galaxy Watch 6 LTE (t.w.v. 369 euro) cadeau inclusief een jaar lang KPN Multisim. Wees er snel bij!

Samsung Galaxy S24 Series

De Samsung Galaxy S24 is met zijn 6,2 inch het kleine broertje, maar doet qua prestaties niet onder voor de rest. Dat komt door de krachtige chip en ook de camera’s schieten uitstekende kiekjes. Dat doet ‘ie met een resolutie van maximaal 50 megapixel, maar ook een wijdere hoek is mogelijk dankzij de groothoeklens. Of haal onderwerpen dichterbij met de zoomlens.

Diezelfde camera’s zitten ook op de Galaxy S24 Plus. Die is een stukje groter dan de instapper en gaat nóg langer mee op een acculading dankzij de grotere batterij. Als je de beste Samsung-smartphone van dit moment wil, dan moet je bij de Galaxy S24 Ultra zijn. Die wordt geleverd met een S Pen om (aan)tekeningen te maken en heeft – naast een hoofdcamera van 200 megapixel – een extra telelens. Daarmee zoom je vijf keer optisch in.

Bovendien focust Samsung zich meer op kunstmatige intelligentie. Zo verwijder of verplaats je objecten op je foto. Een vreemde taal houdt jou niet meer tegen, want berichten en zelfs oproepen worden direct vertaald. En kom je iets tegen op Instagram of in een serie waar je meer over wil weten, dan teken je simpelweg een cirkel eromheen om via Google te zoeken.

Tijdelijke actie: gratis Galaxy Watch 6 LTE met Multisim

Of je nu kiest voor de kleine Galaxy S24, de Galaxy S24 Plus of toch gaat voor het beste van het beste met de Galaxy S24 Ultra, je haalt ze in huis bij KPN. Tijdelijk ontvang je daar ook nog eens een gratis Galaxy Watch 6 LTE ter waarde van 369 euro bij met een jaar lang KPN Multisim. De actie is geldig tot en met 3 maart.

De Galaxy Watch 6 is een verlengde van je smartphone. Je meldingen ontvang je op je pols en tijdens een wandeling of hardloopsessie bedien je jouw muziek. Bovendien houdt ‘ie precies voor je bij hoeveel stappen je zet op een dag en krijg je inzicht in al je sportactiviteiten.

Met KPN Multisim haal je alles uit de Galaxy Watch 6. Tijdens de wandeling laat je jouw Galaxy S24 veilig thuis, maar neem je alsnog een oproep aan. Bellen en berichtjes beantwoorden doe je via je slimme horloge. De Watch maakt verbinding met een mobiele internetverbinding. Om daarvan gebruik te kunnen maken, heb je een speciaal abonnement nodig dat 5 euro per maand kost. Dat krijg je voor een jaar lang cadeau bij de Galaxy S24 Series. Daardoor loopt je voordeel op tot 429 euro.

Galaxy S24 Series bij KPN

Bij KPN maak je standaard gebruik van 5G-snelheden. Heb je ook al internet van KPN thuis? Dan kom je aanmerking voor Combivoordeel en profiteer je van meer extra’s. Denk aan onder andere tot 10 euro korting per maand op Unlimited data en 5 euro korting op entertainment, zoals Netflix of Disney+. Bestel je gloednieuwe Galaxy S24-toestel dus snel bij KPN!