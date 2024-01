De Samsung Galaxy S24 Plus is onderdeel van de high-end Galaxy S24-serie. Het scherm meet 6,7 inch en de kleuren spatten daarvan af. Door de grootte is er bovendien meer ruimte voor de accu, die heeft een capaciteit van 4900 mAh. Je hebt verder de beschikking over een 50 megapixel-hoofdlens, een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-zoomlens om tot drie keer optisch in te zoomen.

Samsung Galaxy S24 Plus los kopen: waarom vergelijken

De Samsung Galaxy S24 Plus is net uitgebracht, dus voorlopig zullen prijzen overal hetzelfde zijn. Na verloop van tijd kunnen prijzen echter sterk per shop verschillen en worden regelmatig aangepast om te kunnen concurreren. Daarom checken we dagelijks meerdere keren per uur of er prijzen zijn gewijzigd. En zo ja, dan halen we de nieuwe prijzen op, zodat jij hier de actuele prijzen vergelijkt en de beste deal scoort.

Samsung Galaxy S24 Plus prijzen

Opslaggrootte Vanafprijs 256GB 1149 euro 512GB 1269 euro

De Samsung Galaxy S24 Plus met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je het bedrag in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand. Bij de laatste optie ga je wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse Samsung Galaxy S24 Plus gaat, omdat je hierbij ieder gewenst sim only-abonnement kan kiezen. Het sim only-aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse Samsung Galaxy S24 Plus met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie met een abonnement.

Echter, bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor een nieuwe Samsung Galaxy S24 Plus veel voordeliger wordt.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie, dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestelkorting en de andere voordelen, maar loop je geen BKR-registratie op.

Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jou de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy S24 Plus?

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de beste deal te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Uiteraard heeft het goedkoopste model ook de minste opslagcapaciteit. Mocht je op zoek zijn naar een specifieke configuratie, gebruik dan de filteropties. Daarmee filter je op allerlei zaken zoals levertijd, opslagcapaciteit en kleur.

Als je de beste prijs hebt gevonden, klik dan simpelweg op de aanbieding. Je komt meteen op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je jouw Samsung Galaxy S24 Plus kopen.