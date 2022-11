Dit zijn de beste luidsprekers en aanbiedingen van Teufel (ADV)

Bij Teufel is Novembermania begonnen! Dat betekent dat je de hele maand profiteert van de beste aanbiedingen van het jaar. We zetten de tofste deals voor je op een rij.

De beste deals bij Teufel tijdens Novembermania

Het Duitse audiomerk Teufel staat voor oerdegelijke kwaliteit. Daarom mag je alle producten acht weken lang thuis proberen. Als je niet tevreden bent, krijg je gewoon je geld terug. Bovendien biedt Teufel tot wel twaalf jaar garantie. Dat is een prettig idee.

Tijdens Novembermania profiteer je bij Teufel een maand lang van de beste aanbiedingen van het jaar. In aanloop naar Singles Day krijg je hoge kortingen op de mooiste producten. Voordeliger gaat het niet worden, zelfs niet tijdens Black Friday! Dit zijn de tofste deals.

Radio One: van 169,99 voor 99,99 euro

Met de Radio One word je wakker in stijl. Deze DAB+/FM-wekkerradio heeft de meest krachtige speaker in zijn klasse en vult je hele slaapkamer met loepzuiver hifi-geluid. Dankzij de multifunctionele draaiknop is de Radio One bovendien intuïtief bedienbaar, zelfs in het donker.

Word je graag gewekt door je favoriete zender, een alarmtoon of muziek vanaf je telefoon? Je bepaalt het helemaal zelf. Je kunt bovendien twee verschillende wekkers instellen voor bijvoorbeeld doordeweeks en het weekend. Je smartphone sluit je aan op de usb-poort, zodat hij ‘s ochtends net als jij helemaal opgeladen is.

Deze wekker heeft verder een dimbaar display, zodat je slaap niet wordt verstoord door te fel licht. En hij is in november wel heel voordelig…

Ultima 40: van 499,99 voor 299,99 euro

De Ultima 40 is Teufels beroemdste en meest populaire luidspreker. Dat is ook niet zo gek, want hij biedt heel veel waar voor zijn geld. Het 3-kanaals systeem met twee krachtige woofers zorgt voor hoge en zuivere volumes. Dankzij de dubbele basreflexpoort geniet je bovendien van een flinke portie lage tonen. Spraak, zang en dialogen zijn duidelijk te verstaan dankzij de speciale midrange driver.

Of je nu stereospeakers zoekt of frontspeakers voor je thuisbioscoop, de Ultima 40 presteert in iedere situatie. Hij leent technieken uit het high-end segment, maar is toch zeer vriendelijk geprijsd. En tijdens Novembermania koop je een setje van deze luidsprekers voor nóg minder geld.

Airy Sports: van 119,99 voor 49,99 euro

De meeste oordopjes vallen tijdens het sporten gemakkelijk uit. Daar heb je met de Airy Sports geen last van. Deze ‘in-ears’ hebben superlichte, flexibele earhooks waardoor ze altijd blijven zitten. Je kunt ze zelfs tijdens het zwemmen, kitesurfen en douchen gewoon dragen, want deze dopjes zijn waterdicht.

Dankzij de lineaire HD-drivers geniet je van precieze hoge tonen en diepe bassen. En met Bluetooth met apt-X en AAC stream je muziek in cd-kwaliteit. Dat hou je dankzij de grote batterij tot wel 25 uur vol.

De Airy Sports onderdrukken verder omgevingsgeluiden en hebben een handsfree-functie waardoor je draadloos kunt (video)bellen. Je bedient je muziek eenvoudig via de Google Assistent.

Real Blue NC: van 229,99 voor 129,99 euro

De Real Blue NC is gemaakt voor echte muziekliefhebbers. Hij heeft lineaire HD-drivers met een geventileerde achterkamer, waardoor hij zelfs bij hoge volumes een nauwkeurige geluidsweergave biedt. Deze koptelefoon heeft verder een extreem diepe bass en is geschikt voor high resolution-audio.

Uiteraard beschikt de Real Blue NC ook over actieve ruisonderdrukking, waarmee je geluiden van buitenaf wegfiltert. Of kies voor de Transparantiemodus wanneer je het verkeer juist extra goed wil horen. Als je de ruisonderdrukking inschakelt, gaat deze hoofdtelefoon 41 uur mee op een batterijlading. Zonder deze functie is dat zelfs 55 uur.

Draag je een bril? Geen probleem! Door de zachte, geventileerde en vervangbare oorkussens blijft de Real Blue NC zelfs bij lange luistersessies comfortabel aanvoelen.

Cinebar 11: van 449,99 voor 299,99 euro

Met 8 drivers en 8 versterkers is de Cinebar 11 een soundbar die je favoriete films, series en games prachtig laat klinken. De meegeleverde subwoofer zorgt voor een donderende bass en kun je door het slanke formaat zelfs onder de bank plaatsen. Je hebt dus geen enorme speakers meer nodig!

Dankzij het door Teufel zelf ontwikkelde Dynamore geniet je bovendien van virtuele surround sound voor een ruimtelijk geluid. Wil je echte surround? Dan kun je de Cinebar 11 eenvoudig uitbreiden met los verkrijgbare Effect-speakers, die je achter je luisterpositie neerzet of ophangt.

Natuurlijk klinkt ook je favoriete muziek uitstekend op deze soundbar. En dankzij Bluetooth 5.0 kun je die eenvoudig streamen vanaf je smartphone, laptop of tablet.

Nog meer aanbiedingen

Kopen bij Teufel heeft veel voordelen. Omdat je direct bij de fabrikant bestelt, krijg je het beste advies én de laagste prijs. Er zijn immers geen tussenhandelaren of winkels en dat voordeel wordt doorberekend aan jou. Retourneren is natuurlijk altijd gratis.

Tijdens Novembermania profiteer je zoals gezegd van de beste aanbiedingen van het jaar, die we hier niet allemaal kunnen benoemen. Benieuwd naar nog meer deals? Check ze snel op de website van Teufel.