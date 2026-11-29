De Sonos Ace is tijdens Black Friday beschikbaar voor 189 euro, een forse korting ten opzichte van de adviesprijs van 379 euro. Dit is tevens de laagste prijs waarvoor deze koptelefoon ooit is aangeboden.

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De opvallendste koptelefoon-deal tijdens Black Friday

Bij Amazon is Black Friday nog vol aan de gang met een breed aanbod aan afgeprijsde artikelen. Eén van de meest opvallende deals in het koptelefoonsegment is de Sonos Ace, die nu beschikbaar is voor 189 euro in plaats van de adviesprijs van 379 euro.

Dat is bovendien de laagste prijs waarvoor deze koptelefoon ooit is aangeboden. Dat is opvallend, want de Sonos Ace is de eerste over-ear koptelefoon van Sonos en zit normaal flink hoger in de prijs.

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Je eigen geluidsbeleving onderweg en thuis

De Sonos Ace heeft actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus, zodat je omgevingsgeluid dempt of juist meekrijgt wanneer je dat wil. Via ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking ontstaat er een breed geluidsveld, je kan de koptelefoon zowel draadloos of bedraad met een usb-c-kabel gebruiken.

Voor wie thuis of onderweg veel belt, zijn er daarnaast functies voor een betere gesprekskwaliteit beschikbaar. Verbeterde stemfocus en het onderdrukken van achtergrondgeluiden helpen om je gesprekken helder te houden. Verder kom je met tot 30 uur batterijduur en snelladen makkelijk de dag door, want na drie minuten laden kun je weer drie uur vooruit.

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Een stevige koptelefoon voor dagelijks gebruik

De Sonos Ace weegt 315 gram, waardoor hij licht aanvoelt. De oorkussens vallen volledig over je oren en de hoofdband is gemaakt voor dagelijks gebruik. Wel is het slim om op te passen met vocht en regen, omdat het model niet waterdicht is.

Qua gebruiksgemak scoort de Ace goed voor dagelijks gebruik op kantoor, thuis of onderweg. De combinatie van actieve ruisonderdrukking, tot 30 uur batterijduur en snelladen maakt hem praktisch in het gebruik. Wie echter op zoek is naar een waterdichte sporthoofdtelefoon, kan beter nog even verder kijken.

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