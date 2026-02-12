Dit is waarom jij een tado° X slimme thermostaat wil (én hij is nu flink afgeprijsd) (ADV)

Alles in Nederland wordt steeds duurder. Boodschappen, tanken, maar ook de energierekening loopt op. Met een slimme thermostaat bespaar je op je stookkosten. De tado° slimme thermostaat is nu ook nog eens flink afgeprijsd bij tink.

Smart Home Dagen bij tink: hoge kortingen op tado°, Ring en meer

We hadden een aantal mooie dagen gehad, maar de kou is weer terug. Dat betekent dat de verwarming weer flink aan de bak moet en daardoor is de energierekening ook weer een stukje hoger. Nederland is zelfs één van de duurste landen in Europa wat betreft gas.

Installeer een slimme thermostaat om de energierekening omlaag te krijgen. De Slimme Thermostaat X van tado° is momenteel een goede keuze. Vooral aangezien hij dankzij de Smart Home Dagen bij tink extra voordelig is.

Tijdens de Smart Home Dagen scoor je hoge kortingen op tado°, maar ook Ring, Nuki en Philips Hue zijn met hoge korting te scoren. Vul tijdens het afrekenen ook de code tado15 in en je ontvangt 15 euro extra korting vanaf 150 euro aan tado°-producten. Wees er snel bij, want de actieperiode is er slechts tijdelijk: tot en met 28 februari.

Bespaar tot 28 procent energie met tado° X

Een slimme thermostaat is niet goedkoop, maar op de lange termijn verdien je hem weer terug doordat je vaste lasten omlaag gaan. Gebruik je de tado° X Slimme Thermostaat, dan bespaar je tot wel 28 procent aan energie. Maak een tijdschema, die past bij je dag. Daardoor vergeet je in de avond de verwarming niet meer uit te zetten of maak je je in de ochtend klaar in een heerlijk verwarmde woonkamer.

AI-functies maken de slimme thermostaat nóg slimmer

Maak je daarnaast ook gebruik van de AI-functies, dan kan je zelfs tot wel 55 procent besparen. AI Assist kost je echter wel 3,99 euro per maand of 29,99 euro voor een heel jaar, maar helpt je bij slimme automatiseringen. Denk aan Geofencing, waarbij de Slimme Thermostaat door middel van de locatie van je telefoon weet waar je bent.

Ben je onderweg naar huis dan gaat de thermostaat vast aan, zodat je in een lekker warm huis thuis komt. Of gaat de verwarming juist uit als hij merkt dat je weggaat. Daarnaast detecteert ‘ie open ramen en meer.

Regel de temperatuur per kamer

Met de slimme thermostaatknoppen van tado° regel je per vertrek de temperatuur. Het is natuurlijk niet nodig om overdag de slaapkamer te verwarmen, want daar kom je doorgaans pas ’s nachts. Werk je thuis in je thuiskantoor? Dan heb je in de woonkamer waarschijnlijk geen verwarming nodig.

Bespaar energie door in deze ruimtes minder te stoken of helemaal niet, als je er toch niet bent. Dit is goed voor jouw portemonnee, maar ook voor de natuur. Eén win-win situatie, dus.

tado° X Slimme Thermostaat: tijdelijk tot 31 procent goedkoper

De tado° X Slimme Thermostaat is een populaire keuze, maar daardoor kan het ook een flinke investering zijn. Gelukkig is ‘ie momenteel in de aanbieding bij tink. Wel heb je nu wat keuzes te maken. Handig is om te beginnen met een starterskit. Deze kost je momenteel xx euro in plaats van xx euro en zorgt ervoor dat alles functioneel is en je jouw woning in zijn geheel te regelen.

Optioneel worden hier een x-aantal radiatorknoppen geleverd. Zorg ervoor dat dit past bij het aantal kamers dat je los van elkaar wil bedienen. Wil je alleen de boven- en benedenverdieping gescheiden houden van elkaar, dan heb je er ook aan twee genoeg.

Als laatste kan je er ook voor kiezen om een Bridge toe te voegen aan de starterkit. Dit is een slim apparaat waar je al je smart home-apparaten aan koppelt, ongeacht merk. Dit zorgt ervoor dat je zowel je Slimme Thermostaat X als je slimme verlichting vanaf plek en één app kan regelen.

Smart Home Dagen bij tink

Niet alleen de tado° Slimme Thermostaat X, en alle producten die daarbij horen, zijn in de aanbieding bij tink tijdens de Smart Home Dagen. Heel veel toffe apparaten van populaire merken vind je er ook met hoge korting. Denk aan een Ring-beveiligingscamera of slimme verlichting van Philips Hue. Check via de knop hieronder alle acties.