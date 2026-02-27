Formule 1 kijken voor 1,59 euro per maand: dit is hoe het werkt

Het is weer zover: het weekend van 6 tot en met 9 maart staat de eerste Formule 1-race op de planning. De compleet vernieuwde auto’s zullen alles laten veranderen. Je kijkt komend jaar voor slechts 1,59 euro per maand.

Formule 1-fan korting bij VPN Nederland: 1,59 euro per maand

In Nederland kijk je Formule 1 bij Viaplay of F1 TV Pro. Daardoor ben je momenteel minstens 11,90 euro per maand kwijt. In het buitenland wordt de sport nog wel gewoon op tv uitgezonden, maar hier loop je tegen blokkades aan als je niet daadwerkelijk in dat land bent.

Gebruik een VPN en je krijgt toch toegang tot buitenlandse websites. VPN Nederland heeft nu speciaal voor jou als F1-fan een goede aanbieding. Voor 15 maanden (1 jaar + 3 maanden gratis) betaal je in totaal 23,85 euro. Dat is slechts 1,59 euro per maand. Dat scheelt je dus iets meer dan een tientje per maand om weer aan andere leuke dingen uit te geven.

Viaplay heeft overigens ook een uitstekende aanbieding momenteel. Het jaarabonnement zonder reclame heeft dezelfde prijs als met reclame, waardoor je 14,52 euro per maand betaalt. Hier zit ook gratis F1 TV Pro bij.

Zo werkt het kijken van F1 via een VPN

Om Formule 1 te kunnen kijken in het buitenland, moet je de geografische blokkades omzeilen. Dat kan met een VPN, die je digitale locatie verplaatst naar een land naar keuze. De goedkoopste en betrouwbaarste partij is op dit moment VPN Nederland. Een gratis VPN raden we je af, omdat deze servers vaak niet zo snel zijn én je betaalt met je informatie.

Download de app op je telefoon en meld je aan met je inloggegevens. Kies vervolgens een server in één van de landen die F1 gratis uitzenden. Dat zijn deze:

Oostenrijk (Servus TV of ORF)

Zwitserland (SRF)

België (RTBF)

Luxemburg (RTL Zwee)

Ga daarna naar de website van de omroep van het land. Hier vind je de livestream en kijk je gratis naar de races. Geen van deze omroepen spreekt natuurlijk Nederlands of Engels. Wil je toch goed meekrijgen wat er gebeurt tijdens de race? Gebruik dan Grand Prix Radio. Deze app vind je gratis in de Google Play Store.

Grand Prix Radio Emixion Services B.V. 5.0 (1.667 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Dit doet een VPN nog meer

VPN staat voor Virtual Private Network. Deze technologie stuurt jouw gegevens versleuteld naar de server van jouw keuze, die het weer doorstuurt naar de website of dienst die je wil gebruiken. Daardoor kan deze site jouw gegevens niet direct lezen. Het is voornamelijk bedoelt om internetcriminelen buiten de deur te houden of zodat sites jouw gedrag niet kunnen volgen.

Daarnaast is er nog een leuk voordeel, want de sites denken zo dat je je in een ander land begeeft. Hierdoor breid je het aanbod van streamingdiensten uit en kan je films en series kijken die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel te zien zijn maar in Nederland niet.

VPN Nederland heeft een Nederlandse klantenservice die elk uur van elke dag bereikbaar is, ook in het weekend. Loop je tegen een probleem aan tijdens de Grand Prix dan wordt je dus gewoon geholpen. Ook slaat deze partij je gegevens niet op en hoef je je geen zorgen te maken over je privacy.

Toch liever Viaplay of F1 TV Pro?

Vind je dit maar omslachtig en wil je liever toch een abonnement op Viaplay of F1 TV Pro? Dat kan natuurlijk ook en Viaplay heeft momenteel een goede actie. Het abonnement zonder reclame heeft tijdelijk dezelfde prijs als met reclame. Hiervoor sluit je het jaarabonnement af en betaal je eenmalig 179 euro voor het hele jaar. Dit is 14,52 euro per maand.

Hier zit ook standaard F1 TV Pro bij inbegrepen. Zou je dit apart afnemen, dan betaal je 11,90 euro per maand.