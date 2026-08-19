Formule 1 kijken in 2026: hier vind je een livestream

De Formule 1-coureurs rijden binnenkort hun eerste wedstrijd. Waar kijk je het anno 2026? Wij helpen je een Formule 1 livestream te vinden, zodat je zo goedkoop mogelijk kijkt.

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Formule 1 livestream kijken

Op zondag 8 maart vond de eerste Grand Prix van 2026 plaats. De auto’s zijn volledig vernieuwd, zijn er nieuwe regels waar teams zich aan moeten houden en komt er een elfde team in de race. Al deze nieuwe dingen moesten voor meer spektakel op de baan zorgen. Eén ding is wel zeker: de stand is zo halverwege het seizoen heel anders dan we afgelopen jaren zagen. Bovenaan staat nieuwkomer Antonelli en Lewis Hamilton doet voor het eerst met Ferrari weer mee in de top.

Wil jij weten hoe dit seizoen verder verloopt? Daarvoor moet je natuurlijk wel de races kijken. In Nederland kijk je helaas al jaren geen Formule 1 meer via lineaire tv. Viaplay heeft de uitzendrechten in handen, maar er zijn meer manieren om de sport te volgen. We zetten ze voor je op een rij.

F1 kijken met VPN: vanaf 1,49 euro per maand

De voordeligste optie is om een Formule 1 livestream te kijken via een VPN. Hiermee lijkt het alsof je je digitaal in een land naar keuze bevindt, zoals Oostenrijk. Hier wordt het nog wel gratis op tv uitgezonden, waardoor je een livestream op de site van de zender kan vinden. Gratis Formule 1 kijken kan in:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Houd er rekening mee dat je natuurlijk geen Nederlands commentaar hebt, maar dit is eenvoudig op te lossen door gelijktijdig te luisteren naar Grand Prix Radio. Deze app is gratis te downloaden in de Google Play Store.

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Een VPN heb je vaak al voor enkele euro’s per maand, waardoor je veel geld bespaart. De volgende partijen zijn betrouwbaar en hebben servers in bovenstaande landen.

Viaplay: vanaf 14,92 euro per maand

De meest voor de hand liggende plek om F1 te kijken is natuurlijk Viaplay. De streamingdienst geeft je toegang tot alle live races, maar ook de kwalificaties en vrije trainingen. Een team van experts bespreekt in een studio voorafgaand aan de Grand Prix alles over de sport.

Daarnaast kan je er terecht voor nog veel meer sporten. Denk hierbij aan darts en voetbal. Heb je daar even genoeg van, dan ontspan je met één van de vele toffe series of films. Je hebt de keuze uit verschillende soorten Viaplay-abonnementen. Het goedkoopste is om een jaarabonnement af te sluiten op Viaplay.

Het goedkoopste is Viaplay met reclame, waarvoor je 14,92 euro per maand betaalt bij een jaarabonnement. Maandelijks kost dit 19,99 euro per maand. Liever zonder reclame? Dan ben je bij het jaarabonnement 16,99 euro per maand kwijt en als je maandelijks wil afrekenen 21,99 euro. Voor welk abonnement je ook kiest, je krijgt er gratis F1 TV Pro bij.

Viaplay via je provider: vanaf 16,99 euro per maand

Viaplay kan je ook afsluiten via KPN, Odido, Ziggo en Delta. Het voordeel hiervan is dat alles op één factuur komt te staan. Bij alle providers krijg je het Standaard-abonnement voor 19,99 euro per maand.

Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor Viaplay TV+ voor 16,99 euro per maand. Hierbij krijg je een extra zender op je tv, waarop alle belangrijke sportwedstrijden worden uitgezonden zoals Formule 1, maar ook voetbal. Dit is niet te verwarren met Viaplay TV: deze zender zendt alleen Formule 1 samenvattingen uit en zit al in je pakket.

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Waar, wanneer en hoe laat is de Grand Prix?

Het Formule 1-seizoen wordt steeds langer en is over de hele wereld. We hebben te maken met verschillende tijdzones, waardoor races niet altijd om dezelfde tijd gereden worden. Hieronder zie je precies wanneer en hoe laat je voor de tv moet zitten om de start niet te missen.

Waar? Wanneer? Hoe laat? GP Australië Zondag 8 maart 05.00 uur GP China Zondag 15 maart 08.00 uur GP Japan Zondag 29 maart 07.00 uur GP Bahrein (afgelast) Zondag 12 april 17.00 uur GP Saoedi-Arabië (afgelast) Zondag 19 april 19.00 uur GP Miami Zondag 3 mei 22.00 uur GP Canada Zondag 24 mei 22.00 uur GP Monaco Zondag 7 juni 15.00 uur GP Barcelona-Catalonië Zondag 14 juni 15.00 uur GP Oostenrijk Zondag 28 juni 15.00 uur GP Groot-Brittannië Zondag 5 juli 16.00 uur GP België Zondag 19 juli 15.00 uur GP Hongarije Zondag 26 juli 15.00 uur GP Nederland Zondag 23 augustus 15.00 uur GP Italië Zondag 6 september 15.00 uur GP Spanje Zondag 13 september 15.00 uur GP Azerbeidzjan Zondag 26 september 13.00 uur GP Singapore Zondag 11 oktober 14.00 uur GP Verenigde Staten Zondag 25 oktober 21.00 uur GP Mexico Zondag 1 november 21.00 uur GP Brazilië Zondag 8 november 18.00 uur GP Las Vegas Zondag 22 november 05.00 uur GP Qatar Zondag 29 november 17.00 uur GP Abu Dhabi Zondag 6 december 14.00 uur