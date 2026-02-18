Google heeft nu toch eindelijk de Pixel 10a officieel uit de doeken gedaan. De zoekgigant liet de smartphone onlangs al zien en komt nu met de definitieve onthulling. De Pixel 10a is vanaf nu te pre-orderen en ligt vanaf 5 maart in de Nederlandse winkels.

De Google Pixel 10a kost 549 euro en is daarmee net zo duur als de Pixel 9a van vorig jaar. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB opslag, voor de 256GB-versie betaal je 649 euro.

Google Pixel 10a Prijzen

Ga je voor een Google Pixel 10a los toestel of met abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar, wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Pixel 10a met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Google Pixel in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Google Pixel 10a zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse Pixel 10a met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Welke geheugenopslag het je nodig?

Bij het kiezen van de opslagcapaciteit voor je smartphone is het belangrijk om na te denken over hoeveel je de telefoon gebruikt. Voor de meeste gebruikers is 128 GB voldoende voor apps, foto’s en video’s. Ben je een zware gebruiker die veel apps downloadt of video’s maakt, dan is 256 GB of zelfs 512 GB een betere keuze. Voor de ultieme opslagcapaciteit kun je gaan voor 1 TB.

Waar is de Google Pixel 10a het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker staat altijd de goedkoopste Pixel 10a aanbieding bovenaan, maar dit betekent niet altijd dat het de beste keuze voor jou is. Je kunt eenvoudig filteren op kleur of de hoeveelheid geheugenopslag en andere voorkeuren om de deals te vinden die het beste bij jouw behoeften passen.