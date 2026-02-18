Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Ontdek welk Google Pixel 10a abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Google Pixel 10a met abonnement vanaf € 8,00 per maand met € 418,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Google Pixel 10a abonnement dat bij jou past.
94 resultaten vanaf € 8,00
Google heeft nu toch eindelijk de Pixel 10a officieel uit de doeken gedaan. De zoekgigant liet de smartphone onlangs al zien en komt nu met de definitieve onthulling. De Pixel 10a is vanaf nu te pre-orderen en ligt vanaf 5 maart in de Nederlandse winkels.

De Google Pixel 10a kost 549 euro en is daarmee net zo duur als de Pixel 9a van vorig jaar. Je krijgt dan het instapmodel met 128GB opslag, voor de 256GB-versie betaal je 649 euro.

Lees alles over de Pixel 10a

Lees alles over de Pixel 10a
Alle Pixel telefoons vergelijken

Alle Pixel telefoons vergelijken

Google Pixel 10a abonnementen

Serie128 GB256 GB
Google Pixel 10avanaf € 29,-vanaf € 32,50
Google Pixel 9avanaf € 21,25vanaf € 25,25
Google Pixel 10vanaf € 26,25vanaf € 30,25
Google Pixel 9vanaf € 24,25vanaf € 30,25

Is een Google Pixel 10a goedkoper met of zonder abonnement?

Wat voor jou het meest voordelig is, hangt af van je eigen situatie en voorkeuren. Wil je de smartphone in één keer betalen of liever maandelijks een vast bedrag betalen? Als je kiest voor de maandlasten boven de 10 euro per maand gedurende twee jaar (of 20 euro per maand voor een jaar), wordt dit gezien als een lening, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan nadelig zijn als je later een hypotheek wilt aanvragen, omdat het invloed heeft op het leenbedrag dat je kunt krijgen.

Wil je geen BKR-registratie bij een Google Pixel 10a met abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige bedrag van de Pixel in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de toestelkorting en andere voordelen, zonder dat je kredietregistratie beïnvloed wordt.

Als je de Pixel 10a zonder abonnement kiest, krijg je veel meer keuzevrijheid in je sim-only abonnement. Er is een breed aanbod aan sim-only deals met scherpe prijzen van diverse aanbieders. Voor sommige mensen is een losse 10a met sim-only dan ook voordeliger dan het combineren met een abonnement.

Waar let je op bij het afsluiten van een abonnement?

Bij het kiezen van een Google Pixel 10a met abonnement zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de beste optie voor jouw situatie te vinden. Of je nu een abonnement zoekt met veel data, een aantrekkelijke prijs of extra voordelen, het is belangrijk om te kijken naar de looptijd, de keuze tussen een simkaart of eSIM, en eventuele combivoordelen bij je provider.

Looptijd van je abonnement

Een telefoonabonnement van 1 jaar geeft je meer flexibiliteit. Technologie verandert snel en met een kortlopend contract kun je na een jaar eenvoudig overstappen naar een nieuwer of voordeliger aanbod. Dit is vooral handig als je graag het nieuwste Google toestel of betere bundels wilt.

Een 2-jarig abonnement is daarentegen vaak voordeliger per maand, omdat providers korting geven op langere contracten. Dit is een goede keuze als je tevreden bent met je provider en je niet vaak wisselt van telefoon of abonnement.

Kies een databundel bij je Pixel 10a

Het bepalen van de juiste hoeveelheid data bij je mobiele abonnement is afhankelijk van hoe je je telefoon gebruikt. Als je slechts af en toe iets opzoekt op het internet of een korte video bekijkt, volstaat een kleiner datapakket. Ben je echter iemand die veel streamt, downloadt of meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, dan is een abonnement met een grotere databundel aan te raden. Zo voorkom je dat je snel zonder data komt te zitten.

Kleine databundeltot 3 gbVoor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig wat WhatsAppjes stuurt. Je e-mails en nieuws checkt en af en toe wat scrolt op social media.
Gemiddelde databundel3 tot 10 gbVoor als je (zonder WiFi verbinding) regelmatig scrolt op social media, muziek luistert via Spotify en af en toe wat filmpjes bekijkt op streamingsdiensten.
Grote databundelgroter dan 20 gbVoor als je (zonder WiFi verbinding) veel gebruik maakt van streamingsdiensten zoals Netflix of Videoland. Het spelen van grote games en veel gebruik van social media.

Simkaart of eSIM?

Bij het afsluiten van een telefoonabonnement heb je de keuze tussen een fysieke simkaart en een eSIM. Een fysieke simkaart is een bekende optie die in de meeste toestellen past en eenvoudig over te zetten is naar een andere telefoon.

De eSIM is een digitale oplossing die meer gemak biedt: je hoeft geen kaart te plaatsen en kunt moeiteloos meerdere abonnementen op één apparaat beheren. Perfect voor mensen die werk en privé gescheiden willen houden of veel op reis zijn. Wil je weten of jouw Pixel 10a eSIM ondersteunt? Bekijk dan de specificaties!

Uitleg: Wat is eSIM en wat kun je ermee?

Uitleg: Wat is eSIM en wat kun je ermee?

Lees verder

Ga voor extra korting op je Pixel 10a met abonnement

Als je al een tv- of internetabonnement hebt bij een bepaalde provider, kun je vaak profiteren van extra voordelen. Sluit je een Pixel 10a met abonnement af dan bieden veel providers kortingen of speciale deals aan wanneer je meerdere diensten combineert. Zo bespaar je op je maandlasten en heb je alles onder één dak geregeld!

Waar is de Google Pixel 10a met abonnement het goedkoopst?

Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste Pixel 10a aanbieding als eerste, maar dit is niet altijd de beste deal voor jouw situatie. Je kunt gemakkelijk filteren op prijs, belminuten, data en meer, zodat je precies vindt wat bij jou past. Wil je aanbiedingen met klantvoordeel zien? Klik dan ook op je internet- en tv-provider, zodat je snel toegang hebt tot deals met extra kortingen voor bestaande klanten.

