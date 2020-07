Honor 7: metalen design en high-end specificaties

De Honor 7 is een fraai metalen toestel van het Chinese merk Honor. De smartphone combineert high-end specs met een bescheiden prijskaartje. Voor de adviesprijs van 350 euro krijg je een mooi toestel met goede camera’s en een recente versie van Android.

Wat specificaties betreft is de Honor 7 goed voorzien. Het toestel wordt aangedreven door een 2,2GHz octacore-processor (Kirin 935) met 3GB aan werkgeheugen. Daarmee is het toestel snel genoeg om alle (zware) apps en games uit Google Play te draaien. Het scherm is 5,2 inch groot en heeft een 1080p-resolutie.

De Honor 7 in vogelvlucht

De Honor 7 onderscheidt zich door het metalen design en uitstekende specificaties. Daarnaast is het toestel ook aantrekkelijk vanwege zijn lage prijskaartje. De belangrijkste features van de smartphone hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Metalen design zorgt voor een fraai uiterlijk

2,2GHz octacore-processor en 3GB werkgeheugen

5,2 inch-scherm met 1920 bij 1080 pixels

20 en 8 megapixel-camera voor het maken van foto’s en video’s

Meer over de Honor 7

De smartphone draait uit de doos op Android 5.0 (Lollipop). Deze Android-versie brengt onder meer het fraaie Material Design, maar daar zie je in de praktijk maar weinig van terug. Over Lollipop heeft Honor namelijk de agressieve EMUI 3.1-schil gelegd. EMUI 3.1 kenmerkt zich door de kleurrijke vormgeving en plaatst alle app-iconen op het homescherm. De afwezigheid van een app-drawer is een minpunt, maar geen ramp.

Verder biedt de Honor 7 standaard ondersteuning voor 4G en kan het toestel overweg met wifi, nfc en bluetooth. Een toffe feature heeft te maken met de 3100 mAh-accu. Met een aparte optie kan de batterij namelijk erg snel worden opgeladen. Honor claimt dat je 50 procent vol krijgt na slechts een halfuur aan het stroom. Ook is er aan de zijkant een programmeerbaar knopje te vinden waarmee je snel je favoriete apps start.

De Honor 7 is sinds september 2015 verkrijgbaar en werd geïntroduceerd met een prijskaartje van 350 euro. Het toestel is echter ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar. Bekijk de beste aanbiedingen voor de Honor 7 met abonnement.

Conclusie Honor 7 review

De Honor 7 heeft duidelijke voor- en nadelen. Het toestel biedt voor 350 euro prima specs, een mooi design en enkele handige functies als een vingerafdrukscanner en programmeerbare knop aan de zijkant. Ook over de prestaties van het toestel zijn we te spreken: bij het spelen van games en het gebruik van populaire apps en functies zijn nauwelijks haperingen merkbaar. De EMUI-skin is echter een ander verhaal: de skin is erg overheersend, wat chaotisch en mist de herkenbaarheid van Android. Ook de kwaliteit van de camera`s is wisselend, al kun je er met een beetje oefening toch mooie foto`s mee schieten. De Honor 7 kan zich goed meten met andere toestellen in deze prijsklasse, al is de concurrentie groot.

→ Lees ons volledige oordeel in de uitgebreide Honor 7 review.