Honor Android devices vergelijken

Wat je moet weten over Honor

Honor is een van oorsprong Chinese fabrikant die sinds 2014 ook actief is in Nederland. Het bedrijf heeft banden met het eveneens Chinese Huawei, maar profileert zich als apart merk. Met betaalbare smartphones en tablets die toch veel waar voor hun geld bieden, weet het bedrijf zich te onderscheiden in een mobiele markt waar de concurrentie alleen maar toeneemt. Honor heeft ook in Nederland een marketingafdeling.

Bedrijfsprofiel

Honor is anders – zonder grote budgetten voor reclames op televisie en eigen winkels in de binnensteden. In plaats daarvan investeert het bedrijf in het creëren van een uitstekende smartphone tegen een lage prijs. Het breekt met gangbare normen en stelt met het nieuwe ‘consumer to business’ model (C2B) de klant centraal. Fysieke winkels worden vervangen door één online winkelkanaal te gebruiken – Bol.com. Hierdoor kunnen klanten via hun favoriete online winkel direct met Honor communiceren. Honor introduceert hiermee een nieuw e-commerce businessmodel in Europa. Het merk is ontworpen om aan de ‘always on’ mentaliteit van de digital natives te voldoen – een groep die een derde van hun tijd op het internet doorbrengt. Entertainment, studeren, winkelen en gewoon met vrienden in contact zijn, alles gebeurt online.

Honor is voor diegenen die niet bang zijn om anders te zijn, diegenen die de boel wakker schudden en regels breken om te krijgen wat zij willen. Het merk is voor hen die door het leven gaan met het motto ‘Wees wie je bent en niet wie de wereld wilt dat je bent’. De benadering die het bedrijf kiest bij alles wat het doet is: ‘Door de klant, voor de klant’. Vanaf het begin zullen klanten gestimuleerd worden om mee te denken; ze worden uitgenodigd om suggesties te geven voor de verbetering van de user interface. Op basis hiervan zal Honor regelmatig updates uitvoeren.