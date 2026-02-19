Dit zijn de 5 beste bluetooth trackers voor Android-telefoons

Bluetooth trackers zijn erg handig, zeker als je op reis gaat en je koffer niet kwijt wil raken. Maar welke moet je nemen? We zetten de vijf beste bluetooth trackers voor Android-smartphones op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waargebeurd verhaal: afgelopen zomer was mijn koffer kwijt op een vliegveld in Indonesië. Net toen ik zuchtend allerlei formulieren wilde gaan invullen, besloot ik nog één keer op mijn smartphone te kijken. Er zat immers een bluetooth tracker in mijn koffer. Tot mijn verrassing zag ik opeens dat het ding slechts een paar meter verderop was. Hij bleek van een kar afgevallen en lag net buiten het kleine terminalgebouw.

Twee minuten later was ik herenigd met mijn bagage. Bluetooth trackers kunnen je dus een hoop problemen besparen, maar wat zijn nou de beste? We zetten er vijf voor je op een rij, van goedkoop naar iets duurder.

Lifemate Life Tag

De bluetooth tracker uit het verhaal hierboven was een Lifemate Life Tag. Dat is een simpel en voordelig apparaatje dat je koopt voor minder dan 10 euro per stuk. Je koppelt ze eenvoudig aan de ‘Vind-plek’ op je Android-smartphone en ziet vervolgens de locatie van je spullen op je eigen telefoon. Als je ze echt niet meer kunt vinden, activeer je de ‘Lost Mode’. Dan ontvang je een seintje als een andere Android-gebruikers je tracker detecteert en krijg je je spullen hopelijk alsnog snel terug.

De Lifemate Life Tag is dankzij de IP65-certificering regenbestendig en de (vervangbare) batterij gaat 8 tot 12 maanden mee. Ben je je spullen binnenshuis kwijt? Dan kan de Tag ook een piepsignaal afspelen. In reviews valt wel te lezen dat sommige exemplaren vanaf dag één dienst weigeren. Daar heb ik zelf geen last van gehad en defecte tags kun je natuurlijk terugsturen.

Samsung Galaxy SmartTag 2

De Galaxy SmartTag 2 is één van de bekendste bluetooth trackers. Hij had een adviesprijs van 39,90 euro, maar is inmiddels voor minder dan de helft te koop. We raden hem wel alleen aan als je een Samsung-telefoon hebt. Via omwegen kun je hem ook op andere Androids gebruiken, maar dat zorgt voor extra gedoe waar je vermoedelijk niet op zit te wachten.

De SmartTag 2 kan alles wat de Lifemate Life Tag ook kan, maar voegt daar Ultra-wideband aan toe. Met deze technologie kun je de spullen waar deze tracker aan vastzit nog preciezer lokaliseren. De vervangbare batterij gaat maximaal 500 dagen mee, maar in de praktijk kan dat flink lager uitvallen. Dankzij de IP67-certificering overleeft hij wel moeiteloos een plons in het water.

Volgens geruchten brengt Samsung binnenkort een opvolger van dit apparaatje uit, maar die zal (in eerste instantie) vermoedelijk een stuk duurder zijn.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Trag Tag

De stijlvolle Trag Tag is in Nederland ontworpen met een focus op betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan de meegeleverde sleutelhanger, waarmee je hem eenvoudig vastmaakt aan al je spullen. Hij heeft een compact design, zodat hij vrijwel overal in past. Ook aan de halsband van je kat bijvoorbeeld. De luidspreker verspreidt een signaal van 60 decibel. Je hoort precies waar je spullen liggen.

Ook de Trag Tag heeft een IP67-certificering en schrikt dus niet van een beetje water. De batterij gaat maximaal een jaar mee, maar dat is sterk afhankelijk van het gebruik. Wanneer je continu kijkt waar je spullen zijn of de speaker activeert zal dat een stuk korter zijn. Een enkele Tag Tag is redelijk aan de prijs, maar wanneer je er twee aanschaft zijn ze per stuk vrij betaalbaar.

Elysian Tracker Card

Dan nu heel iets anders. De Elysian Tracker Card is geen traditionele bluetooth tracker, want hij heeft het formaat van een bankpas. Hoewel hij met 1,6 millimeter twee keer zo dik is, past hij nog altijd gemakkelijk in de meeste portemonnees. Heel erg handig als je portefeuille niet kwijt wil raken. Hij neemt ook nauwelijks ruimte in in je rugtas of koffer. Je kúnt hem ook een sleutelbos hangen, maar dat lijkt ons niet zo praktisch.

Ondanks het formaat kan de Elysian Tracker Card geluid afspelen, maar dat is wel zachter dan bij bluetooth trackers met meer volume. Een duidelijk pluspunt is dat je de batterij van deze ‘pas’ met de draadloze oplader van je smartphone kunt opladen. Dan gaat hij maximaal zes maanden mee. Dat is korter dan gemiddeld, maar je hoeft de batterij dus nooit te vervangen.

Chipolo Loop

Wil je de buren wakker maken? Dan raden we de Chipolo Loop aan. Die kun je een geluidssignaal van maar liefst 125 decibel laten afspelen. Dat is onwaarschijnlijk hard en zorgt ervoor dat je verloren spullen ook hoort als ze twee kamers verderop liggen. Over water en stof hoef je je dankzij de IP67-certificering ook geen zorgen te maken.

Net als de Elysian Tracker Card werkt de Loop niet met losse batterijen, maar met een ingebouwde accu. Die kun je in dit geval gewoon opladen via usb-c. Dan zul je ongeveer twee keer per jaar moeten doen als je de tracker regelmatig gebruikt.

Door de oplaadbare batterij en het zeer harde geluidsignaal is de Chipolo Loop waarschijnlijk de beste bluetooth tracker uit dit lijstje. Daar betaal je ook wel voor, want het is eveneens de duurste.