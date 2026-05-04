Samsung Galaxy A57 vs Motorola Moto G87: deze telefoon moet je hebben

Twee uitstekende, nieuwe middenklassers die momenteel voor minder dan 400 euro in je broekzak zitten. Dit is onze uitgebreide vergelijking van de Samsung Galaxy A57 en Motorola Moto G87.

Samsung Galaxy A57 vs Motorola Moto G87

Waar Samsung in maart de Galaxy A37 en A57 lanceerde, presenteerde Motorola in april maar liefst acht nieuwe toestellen. Niet alleen de Edge 70 Pro en een driedelige Razr-serie, ook vier toestellen in de G-serie zagen het levenslicht.

Het paradepaardje van deze betaalbare reeks is de Moto G87. Die kostte bij lancering 399 euro, maar is inmiddels in prijs gedaald (€ 379,-). Let op: Wij hebben ‘m nog niet kunnen testen, dus we zullen vooral de specs bespreken en vergelijken. De Samsung Galaxy A57 kwam voor 529 euro op de markt, maar is al iets langer te koop en dus meer in prijs gedaald. Momenteel betaal je € 383,-.

Prijzen van toestellen schommelen, maar het kleine verschil maakt ze perfect om naast elkaar te leggen. Dit is onze Samsung Galaxy A57 vs Motorola Moto G87-vergelijking!

1. Ontwerp en scherm

De twee telefoons zijn ongeveer even groot en zwaar. Waar de Samsung 179 gram weegt en een 6,7 inch-scherm heeft, is de Motorola vier gram zwaarder met een display dat een tikkeltje groter is (6,78 inch). Wie liever een strakke telefoon wil met een aluminium frame, komt uit bij de A57. Motorola kiest traditiegetrouw voor een achterkant met meer structuur voor extra grip. De G87 heeft een leerachtige achterkant.

De Motorola heeft het helderste scherm van de twee. Hoewel de ververssnelheid bij allebei op 120Hz ligt, is de Moto G87 superieur qua resolutie en piekhelderheid. Het display van de Motorola heeft 1272 x 2772 pixels en haalt een maximale helderheid van 5000 nits. Dat is beduidend meer dan de 1080 x 2340 pixels en piekhelderheid van 1900 nits bij de Samsung. In de praktijk zijn de schermen echter allebei uitstekend.

Samsung Galaxy A57

2. Hardware

Samsung heeft gekozen om de A57 te voorzien van een snellere processor dan vorig jaar in de A56. De nieuwste chipset is de Exynos 1680-processor. Deze draait al je favoriete apps moeiteloos. Standaard zit er 8GB aan werkgeheugen bij zodat je meerdere taken tegelijkertijd uitvoert. In de Motorola zit de MediaTek Dimensity 6400-chip onder de motorkap.

Dat is helaas een downgrade vergeleken bij de 7300-chip die in de Moto G86 zat. Ondanks dit is de chipset nog steeds goed genoeg voor je alledaagse taken. Wel heeft Samsung de snellere chipset vergeleken bij Motorola. Allebei de processoren werken met 8GB RAM en 256GB interne opslag. Tegen een meerprijs haal je de Samsung en Motorola ook in huis met 12GB werkgeheugen.

3. Camera’s

De Galaxy A57 heeft dezelfde cameraset als z’n voorganger. Dat betekent dat je foto’s schiet met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 12 megapixel-selfiecamera. Met de hoofdcamera maak je zeer prettige kiekjes. De macrocamera valt wel wat tegen en te ver inzoomen is ook geen pretje. Maar, al met al heeft de gemiddelde gebruiker bijzonder weinig te klagen.

Met de Motorola Moto G87 verzeker je jezelf van een hoofdcamera van maar liefst 200 megapixel. Deze zou in vrijwel elke omstandigheid scherpe en kleurrijke foto’s moeten schieten. Andere wetenswaardigheden zijn de optie om twee keer te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De cameraset wordt gecompleteerd door een groothoeklens van 8 megapixel en een selfiecamera van 32 megapixel.

4. Accuduur en opladen

Hier ontlopen de twee midrangers elkaar bijna niet. De grootste accu van de twee zit echter in de Motorola Moto G87. De 5200 mAh-batterij laad je op met 30 watt. Omgekeerd laden is mogelijk met maximaal 6 watt. Net daarachter zit de Galaxy A57.

Samsung stopt al jaren een 5000 mAh-batterijduur in de Galaxy A5x-telefoons, en dat is bij de A57 niet anders. Voor de hoogste laadsnelheid moet je de Samsung aanschaffen. Deze snellaad je op met 45 watt, maar dan moet je wel zelf voor de juiste lader zorgen.

Beide telefoons draaien vanuit de doos op Android 16. De A57 doet dat in combinatie met de One UI 8.5-schil van Samsung. Daarmee is de smartphone helemaal up-to-date en draait ‘ie op dezelfde software als de Galaxy S26. One UI is overzichtelijk en fijn in gebruik. De software oogt modern en er zijn veel opties om deze naar je hand te zetten.

De Galaxy A57 krijgt – net als zijn voorganger – zes jaar Android-upgrades en beveiligingspatches. Dat betekent dat de telefoon tot maart 2032 wordt bijgewerkt en uiteindelijk op Android 22 draait. Dat is een groot pluspunt van moderne Samsungs.

Motorola Moto G87

De Moto g87 beschikt dus ook over Android 16, maar dit in combinatie met Hello UX (ook Hello UI genoemd). Deze schil is relatief schoon en daarmee bij veel gebruikers geliefd. Toch is het niet zo dat er weinig functies en opties om te personaliseren. zijn. Zo zijn Google-functies als Chat met Gemini en Circle to Search beschikbaar.

Motorola belooft voor de G87 een updatebeleid van drie Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. Daarmee loopt de ondersteuning na april 2030 af. Voor dit prijskaartje prima, maar op het updatebeleid van Samsung staat simpelweg geen maat.

6. Conclusie

Hieronder zie je nog even kort welke conclusies wij trekken als we de belangrijkste specs van de Samsung Galaxy A57 en Motorola Moto G87 vergelijken. Doe er je voordeel mee!