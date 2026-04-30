Deze 3 Samsung-smartphones hebben de beste accuduur

Mike Peek
30 april 2026, 19:33
3 min leestijd
Als je een nieuwe smartphone koopt, wil je natuurlijk dat hij lekker lang meegaat. Maar welke telefoons van Samsung hebben de beste accuduur? We zetten er drie voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Samsung-smartphones met de beste accuduur

Vooral Chinese fabrikanten bouwen de laatste jaren steeds grotere batterijen in hun smartphones. 7000 mAh is inmiddels geen uitzondering meer. Samsung blijft vooralsnog achter, maar zorgt doorgaans wel voor een goede optimalisatie van hard- en software. Daardoor perst de Zuid-Koreaanse fabrikant toch behoorlijk wat uurtjes gebruik uit zijn toestellen.

Benieuwd welke smartphones van Samsung de beste accuduur hebben? We zetten er drie op een rij in verschillende categorieën.

1. Groot: Samsung Galaxy S26 Ultra

In de Samsung Galaxy S26 Ultra zit een accu van 5000 mAh. Dat is dezelfde capaciteit die veel midrangers als de Galaxy A37 en Galaxy A57 hebben. Toch gaat de Ultra een stuk langer mee. Dat heeft onder meer te maken met de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Die chip is zowel snel als erg zuinig. Vooral wanneer je gewoon aan het appen of mailen bent, gebruikt hij weinig stroom en hoeft het toestel dus niet vaak opgeladen te worden.

Vrijwel iedereen zal het einde van de dag halen met de Galaxy S26 Ultra, maar wie iets minder verslaafd is moet ook anderhalve dag of zelfs twee dagen zonder stopcontact kunnen. Is hij toch leeg? Met een laadsnelheid van 60 watt zit de smartphone zo weer vol.

Daarnaast is de Ultra natuurlijk sowieso een heel fijne smartphone, met prima camera’s, een meegeleverde S Pen en een nieuw privacyscherm. Als je deze functie inschakelt, kunnen mensen naast je niet meekijken. Los kost het toestel momenteel € 1.029,-. Hieronder vind je de beste deals als je tegelijk een abonnement afsluit.

Bekijk de S26 Ultra bij KPN voor 1200 euro (gratis Galaxy Tab A11 Plus)

Bekijk de S26 Ultra bij Vodafone voor 1128 euro (gratis Galaxy Tab A11 Plus)

Bekijk de S26 Ultra bij Odido voor 1085 euro (gratis Chromebook Go)

Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen

2. Klein: Samsung Galaxy S26

In kleinere smartphones zit logisch genoeg een kleinere accu. Daardoor gaan ze ook minder lang mee dan grotere toestellen. Toch doet de Samsung Galaxy S26 het beduidend beter dan zijn voorgangers. Dat heeft deels te maken met de sprong in batterijcapaciteit van 4000 naar 4300 mAh. Daarnaast lijkt de Exynos 2600-chip behoorlijk efficiënt te werken.

In de meeste gevallen zul je een volledige dag door kunnen komen met de Galaxy S26. Dat was met de Galaxy S24 en S25 zeker niet altijd het geval. Wie een compacte en lichte smartphone zoekt, heeft aan de Galaxy S26 een betrouwbaar maatje. In de winkel betaal je € 713,- voor het toestel. Liever een abonnement? Check dan de aanbiedingen hieronder.

Bekijk de S26 bij Odido voor 696 euro (gratis Chromebook)

Bekijk de S26 bij KPN voor 744 euro (gratis Galaxy Tab A11 Plus)

Bekijk de S26 bij Vodafone voor 744 euro (gratis Galaxy Tab A11 Plus)

Vergelijk alle S26 abonnementen

3. Voordelig(er): Samsung Galaxy S25 FE

Zoals gezegd zijn de Galaxy A37 en Galaxy A57 geen batterijtoppers. Wie toch een voordeligere Samsung-telefoon met een goede accuduur zoekt, kan het beste uitwijken naar een Galaxy S25 FE. Daar zit een accu van 4900 mAh in, die bij gemiddeld gebruik ruim een dag meegaat. Opladen kan zowel bedraad (45 watt) als draadloos (15 watt).

de Samsung Galaxy S25 FE met het scherm aan in een hand.

Je betaalt los € 493,- voor de FE. Daarvoor krijg je een mooi 6,7 inch-oled-scherm, een rappe Exynos 2400-chip en drie camera’s om in elke situatie een fijne foto te schieten. Soms kun je besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Check daarvoor de links hieronder.

Ontdek voor 552 euro

Ontdek voor 528 euro

Ontdek voor 480 euro

Ontdek voor 552 euro

Vergelijk alle S25 FE abonnementen

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Smartphones koopadviezen Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S25 FE Samsung telefoon kopen

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren