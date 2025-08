Digitaal afkicken: met deze dumbphones kun je gewoon WhatsAppen

Dumbphones worden steeds populairder. De simpele telefoons zijn ideaal als reservetoestel, of wanneer je van je digitale verslaving af wil. Jammer genoeg kunnen de meeste dumbphones niet overweg met WhatsApp, maar deze twee wel.

Dumbphones mét WhatsApp

Smartphones zijn misschien wel de belangrijkste uitvinding van de afgelopen jaren. Twintig jaar geleden leek het idee om met een zakcomputer rond te lopen nog toekomstmuziek, maar inmiddels kunnen we niet meer zonder.

Of toch wel? Dumbphones zijn aan een (kleine) opmars bezig. Deze ‘domme’ telefoons gaan terug naar de essentie en zorgen ervoor dat je bereikbaar bent, maar dan zonder de verslavingsgevoeligheid. Het probleem van veel dumbphones is dat ze heel basic zijn. Een simpel bericht versturen via WhatsApp zit er daarom vaak niet in.

WhatsApp-ondersteuning op deze telefoons is helaas gestopt

Tot mei 2025 waren er toch nog een handvol dumbphones die wél WhatsApp ondersteunden. Telefoons van Nokia en CAT draaien op KaiOS: een licht besturingssysteem met een eigen app store en onder meer YouTube-, Facebook- en WhatsApp-ondersteuning. Helaas heeft WhatsApp aangekondigd niet langer op KaiOS te werken. Welke dumbphones werken dan nog wel met WhatsApp?

Emporia Touchsmart 3

Na het wegvallen van alle KaiOS-telefoons, maakt Emporia nog steeds dumbphones met WhatsApp De Touchsmart 3 is de nieuwste telefoon van de fabrikant, die draait op een lichte versie van Android. Hierdoor kan hij overweg met meerdere apps, waaronder WhatsApp.

Het gaat om een flip-telefoon en het scherm werkt ook met aanrakingen. Achterop vind je een camera, voor eventuele kiekjes en opnemen van belletjes doe je met de sneltoetsen.

Over sneltoetsen gesproken: de Emporia Thouchsmart 3 heeft er eentje om meteen WhatsApp te openen. Ook is er een SOS-knop voor in het geval van nood. De Emporia Touchsmart 3 ondersteunt ook Spotify, Google Maps en andere Android-apps, al moet je die wel handmatig installeren.

De hoeveelheid opslag is met 16GB redelijk beperkt, de batterij schijnt net een dag lang mee te gaan en de prijs is vrij fors. Bij Belsimpel haal je de Emporia Thouchsmart 3 voor 119 euro in huis.

TTfone TT970

Een andere dumbphone met WhatsApp is de TT970 van TTfone. Deze telefoon draait ook op Android en laat je ook verschillende apps gebruiken, waaronder WhatsApp. Volgens recensies is de TTfone een stukje sterker gebouwd, al is de software wel minder overzichtelijk. De TT970 is verkrijgbaar bij Amazon voor 139 euro.

Waar moet je rekening mee houden?

WhatsApp werkt dus op bovenstaande dumbphones, maar lees je voor aanschaf wel goed in. De chat-app werkt namelijk heel anders dan op een slimme telefoon. Je kunt berichtjes sturen en ontvangen, maar daar blijft het grotendeels bij. Typen op een dumbphone is niet vergelijkbaar met typen op een smartphone. Helemaal in het begin zul je flink moeten wennen en ben je regelmatig bezig met fouten corrigeren.

Ook belangrijk: software- en updatebeleid. Vrijwel alle telefoonfabrikanten richten zich op het uitbrengen van smartphones. Simpele toestellen staan daardoor op een lager pitje en dat blijkt wel uit het software- en updatebeleid. De meeste dumbphones hebben gebrekkige software-ondersteuning. Ze krijgen bijvoorbeeld slechts sporadisch nieuwe patches (veiligheidsupdates) of worden na een jaar of twee al niet meer bijgewerkt.

Heb jij meer dumbphones gespot die werken met WhatsApp? Laat het ons weten in de reacties onderaan de pagina!