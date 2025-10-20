Dit zijn de beste Samsung-tablets voor jouw budget

Ben je benieuwd wat de beste Samsung-tablets zijn? Het antwoord op die vraag hangt natuurlijk af van je budget. Daarom zetten we ze voor je op een rij in drie verschillende prijsklassen.

De beste Samsung-tablets

We kennen Samsung vooral als de meest populaire fabrikant van Android-smartphones. Het bedrijf maakt echter nog veel meer producten, waaronder natuurlijk tablets. Die zijn er in verschillende soorten, maten en vooral prijsklassen.

Wat voor jou de beste Samsung-tablet is, hangt dus sterk af van hoeveel geld je eraan wil uitgeven. We verdelen ze daarom onder in drie verschillende categorieën: high-end, middenklassers en budgetmodellen.

High-end Samsung-tablets

Met een high-end Samsung-tablet koop je een zeer krachtig apparaat. Ze zijn geschikt voor het spelen van 3D-games, het bewerken van foto’s of video’s en de meeste AI-taken. Als je er toetsenbordcover bij koopt, kunnen ze in veel gevallen zelfs je laptop vervangen. Door alle mogelijkheden zijn ze natuurlijk wel aardig aan de prijs.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

De Samsung Galaxy Tab S10 Plus is inmiddels als iets ouder, maar we vinden het nog steeds een uitstekende keuze. Zeker omdat de prijs flink is gedaald. Het 12,4 inch-oled-scherm is bovendien erg mooi én biedt een prima balans tussen werkruimte en draagbaarheid. Heel fijn is de ontspiegelde toplaag, waardoor je minder last hebt van reflecties. Dankzij de IP68-certificering kan hij bovendien tegen water en stof.

De Mediatek Dimensity 9300 Plus-chip kan vrijwel iedere taak aan en met de meegeleverde S Pen maak je direct (aan)tekeningen. Ook de luidsprekers klinken erg goed, waardoor het prima ontspannen is met je favoriete serie.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Wil je nóg een maatje groter? Kijk dan eens naar de nieuwe Galaxy Tab S11 Ultra. Die heeft een ronduit gigantisch 14,6 inch-scherm. Dat maakt hem heel geschikt voor productiviteit, maar op de bank is hij door zijn formaat iets lastiger te hanteren. De MediaTek 9400 Plus-chip is een echte krachtpatser.

Deze Ultra krijgt vanaf de release trouwens zeven jaar updates. Hij draaide uit de doos op Android 16 en eindigt dus met Android 23. Beveiligingspatches rollen uit tot en met de zomer van 2032. Voor de S10 Plus loopt de ondersteuning een jaartje eerder af.

Samsung Galaxy Tab S11

Wil je juist een compacte krachtpatser die makkelijk in je rugzak glijdt? Dan is de Samsung Galaxy Tab S11 de beste keuze. Hij draait net als de Ultra hierboven op een MediaTek Dimensity 9400 Plus, maar is met een oled-scherm van 11 inch beduidend kleiner.

Helaas ontbreekt de ontspiegelde toplaag van de Ultra, waardoor je vooral buitenshuis meer last hebt van reflecties. Ook vinden we het jammer dat de goedkoopste versie over slechts 128GB opslag beschikt. Dat kan eigenlijk niet meer anno 2025. Je hebt wel wel erg weinig ruimte voor je apps en bestanden.

Daarmee zijn we door de nadelen heen, want dit is verder een supersnelle tablet met een prachtig en erg fel scherm. Bovendien levert Samsung weer een S Pen mee, waarmee je eenvoudig (aan)tekeningen maakt. Je krijgt updates tot 2032.

Middenklassers van Samsung

Heb je helemaal niet zoveel rekenkracht nodig? Dan hoef je natuurlijk ook niet zoveel geld uit te geven. In de FE-serie vind je tablets met bescheidener hardware voor een vriendelijkere prijs. Ook deze worden geleverd met een S Pen.

Daarnaast zijn er gewoon toetsenbordcovers verkrijgbaar voor deze tablets, waardoor je ze kunt gebruiken als laptop. Ze zijn natuurlijk wel minder geschikt voor zwaardere taken als videobewerking.

Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus)

De Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE Plus hebben een lcd-scherm van respectievelijk 10,9 of 13,1 inch. De kleuren zijn minder mooi dan bij een oled-display en ook de ververssnelheid ligt lager dan bij de duurdere tablets hierboven: 90Hz. Toch ziet dat er nog altijd behoorlijk soepel uit.

Door zijn formaat past er een grotere accu in de Plus (10090 mAh) dan in de normale Tab S10 FE (8000 mAh). De batterijduur is echter zeer vergelijkbaar en ook de oplaadsnelheid is gelijk: 45 watt.

De overige specificaties komen exact overeen. Beide tablets draaien op een Exynos 1580-chip, die we kennen van de populaire Galaxy A56. Dat is zeker geen snelheidsmonster en je zult af en toe dus best een hapering zien. Als je hem vooral gebruikt voor entertainment is de Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus) niettemin vlot genoeg.

De goedkoopste versie van beide modellen heeft steeds 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor een variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Die kun je trouwens uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Samsung belooft tot 2032 beveiligingspatches uit te rollen voor de Tab S10 FE (Plus), wat natuurlijk uitstekend is. Het blijft echter onduidelijk of je ook al die tijd nieuwe versies van Android zult ontvangen.

Samsungs budgettablets

Zoek je ‘gewoon’ een tablet om mee te Netflixen of simpel te browsen op de bank? Dan kun je mogelijk prima uit de voeten met een budgettablet van Samsung. Deze zijn niet al te snel, maar daardoor ook erg goedkoop. Ze gaan over de toonbank voor slechts een paar honderd euro. Dit zijn de beste Samsung-tablets voor de kleine beurs.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

De relatief nieuwe Samsung Galaxy Tab S10 Lite staat nog een treetje onder de FE’s hierboven. De Exynos 1380-chip is al een paar jaar oud en vooral geschikt voor weinig veeleisende taken als het streamen van je favoriete series. Wel levert Samsung ook bij deze tablet een S Pen mee, zodat je lekker kunt tekenen.

Het 11 inch-scherm biedt een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor de tablet redelijk soepel aanvoelt. Erg fijn is ook de relatief grote accu van 8000 mAh, waardoor je uren vooruit kunt. Opladen gaat met een maximale snelheid van 25 watt. De lader dien je wel zelf te verzorgen, want die zit niet in de doos.

Samsungs updatebeleid is ook bij de Tab S10 Lite dik in orde. Uit de doos draait het apparaat op Android 15 en je mag net als bij de duurdere modellen zeven nieuwe versies van het besturingssysteem verwachten. Daarnaast ontvang je tot 2032 beveiligingspatches.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Met zijn 11 inch-scherm is de Samsung Galaxy Tab A9 Plus ongeveer net zo groot als de Tab S10 Lite hierboven. Ook de ververssnelheid (90Hz) is gelijk. Het grootste verschil vinden we onder de motorkap. De gebruikte Snapdragon 695 in de A9 Plus maakt hem nog iets trager.

Dit is dus echt een tablet voor de niet al te veeleisende gebruiker. Een paar rondjes Candy Crush zal nog wel lukken, maar zwaardere games moet je hem niet voorschotelen. Er is een versie met 4GB werkgeheugen, maar we raden je aan om voor het model met 8GB te gaan. Dat maakt het apparaat net iets toekomstbestendiger.

De A9 Plus draait inmiddels op Android 15 en wordt waarschijnlijk nog bijgewerkt naar Android 16 en 17. Verder mag je tot 2029 beveiligingspatches verwachten die je beschermen tegen virussen en hackers.

Let wel op: dit is inmiddels een oudere tablet. We verwachten binnenkort een opvolger, die de Tab A11 Plus zal heten. De verbeteringen lijken echter niet heel groot te zijn. We rekenen vooral op een (iets) snellere processor.