Samsung Galaxy Tab S11 review: een luie, maar welkome upgrade

Na twee lange jaren heeft Samsung weer een high-end tablet met een 11 inch-scherm uitgebracht. Was hij het wachten waard? Lees snel verder in onze Samsung Galaxy Tab S11 review!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab S11 review

Liefhebbers van krachtige Android-tablets hebben tegenwoordig best iets te kiezen. Denk maar aan de OnePlus Pad 3 of Tab S10 Plus die vorig jaar uitkwam. Samsung lanceerde toen helaas geen compacte variant van de Tab S10. Wie gesteld was op een 11 inch-scherm én high-end hardware bleef aangewezen op de oude Tab S9 uit 2023.

Dit jaar doet de Zuid-Koreaanse grootmacht het gelukkig anders. We hebben de enorme Tab S11 Ultra én zijn kleine broertje die we in deze review bespreken. De goedkoopste Galaxy Tab S11 heeft net als zijn voorganger een adviesprijs van 899 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen, maar nog steeds slechts 128GB opslag. Is het wat?

Het reviewmodel van de Galaxy Tab S11 is opgestuurd door Samsung.

Pluspunten Krachtige processor

Krachtige processor Fel oled-scherm

Fel oled-scherm Goede speakers

Goede speakers Uitstekend updatebeleid Minpunten Weinig vernieuwing

Weinig vernieuwing Scherm mist antireflecterende laag

Scherm mist antireflecterende laag Slechts 128GB opslag in het basismodel

Feller oled-scherm, dikke randen

Wie hoopte dat Samsung in de afgelopen twee jaar een nieuw ontwerp ontwikkelde voor zijn kleinste Tab S komt bedrogen uit. Het apparaat oogt vrijwel hetzelfde als de Tab S9, al is hij wel 29 gram lichter en 0,4 millimeter dunner. Ook is de oplaadstrook voor de S Pen op de achterzijde verdwenen. De meegeleverde stylus beschikt niet meer over bluetooth en hoeft daarom ook niet opgeladen te worden.

Aan de voorzijde is helemaal geen verschil te bespeuren. De randen rond het oled-scherm zijn behoorlijk dik, zeker in vergelijking met de grotere Tab S11 Ultra. Mogelijk heeft Samsung die extra ruimte in de behuizing nodig voor de batterij. Dan nog zou het tof zijn als een eventuele Tab S12 bijvoorbeeld een 11,5 inch-display in hetzelfde formaat weet te proppen.

Over het scherm gesproken, dat is één van de grootste upgrades dit jaar. De maximale helderheid ligt nu op 1600 nits, terwijl dat bij de Tab S9 nog 750 nits was. Een flinke vooruitgang, die je vooral ziet als je de Tab S11 buiten gebruikt. Wie er alleen mee op de bank hangt, zal mogelijk minder verschil zien.

Zoals we van Samsung gewend zijn is het verder een uitstekend display, al vinden we het erg jammer dat hij niet over een antireflecterende coating beschikt. De Tab S11 Ultra, Tab S10 Ultra én Tab S10 Plus hebben die wel. Wie deze kleinere tablet aanschaft, moet er dus rekening mee houden dat je flink wat spiegelingen ziet.

Razendsnel, maar karige opslag

De Galaxy Tab S9 draaide op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Inmiddels is Samsung voor zijn tablets overgestapt op MediaTek. In de Tab S11 zit een Dimensity 9400 Plus-processor, die voor een flinke sprong in prestaties zorgt. Deze tablet is gemiddeld 50 tot 70 procent sneller dan het vorige model. Dat merk je vooral als je bijvoorbeeld video’s bewerkt. Vliegensvlug browsen ging met de Tab S9 overigens al prima.

Welkom is ook de sprong van 8 naar 12GB werkgeheugen, zeker met het oog op de AI-functies die Samsung aanbiedt. Daar is flink wat RAM voor nodig. We vinden het wel onbegrijpelijk dat de goedkoopste variant nog steeds maar 128GB opslag heeft. Dat had echt 256GB moeten zijn. Gelukkig kun je de opslag wel uitbreiden met een micro-sd-kaartje, maar het zou niet nodig moeten zijn.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De speakers kunnen hard en klinken vol, waardoor het prima series kijken is op deze tablet. Een voordeel ten opzichte van de genoemde OnePlus Pad 3 is dat Samsung een vingerafdrukscanner in het scherm bouwde. Dat maakt ontgrendelen een stuk makkelijker (en veiliger) dan met alleen gezichtsherkenning.

Minder onder de indruk zijn we van de camera’s. Achterop zit er eentje van 13 megapixel, terwijl je kunt videobellen met de 12 megapixel-camera aan de voorzijde. Ze zijn niet veranderd ten opzichte van de Tab S9 en leveren vrij matige foto’s af. Daar kun je echt beter je smartphone voor pakken.

We noemden het al even: de meegeleverde S Pen is veranderd. Hij beschikt niet meer over bluetooth, wat een duidelijke downgrade is, al hoef je hem daardoor ook niet meer op te laden. Wel houdt hij dankzij het zeshoekige ontwerp makkelijker vast tijdens het maken van (aan)tekeningen. De nieuwe kegelvormige punt zou betere controle moeten geven over wat je tekent, maar wij merkten geen groot verschil.

Lekker lange ondersteuning

Uit de doos draait de Galaxy Tab S11 op Android 16, met daaroverheen de kleurrijke One UI 8-schil van Samsung zelf. Die zit vol met de bekende AI-functies, waaronder Now Brief, dat je een overzicht geeft met voor jou belangrijke informatie. Lang niet alle AI heeft evenveel meerwaarde, maar je hoeft het natuurlijk niet te gebruiken.

Samsung voegt ook een aantal tabletspecifieke functies toe, zoals de mogelijkheid om meerdere apps naast elkaar te draaien. Die kun je net als op een normale computer groter en kleiner maken. Ook DeX is weer van de partij. Als je je tablet aansluit op een extern scherm, krijg je een desktopachtige omgeving te zien.

Je kunt nu zelfs apps van het ene naar het andere display slepen. Vreemd genoeg is het juist niet meer mogelijk om de volledige desktop, inclusief taakbalk, op de tablet zélf te gebruiken. Misschien zullen weinig mensen daar rouwig om zijn, maar we vinden het een vreemde keuze.

Het updatebeleid is uitstekend. Je krijgt zeven nieuwe versies van Android en mag ook zeven jaar rekenen op beveiligingspatches. Je kunt het apparaat daarom zorgeloos gebruiken tot minimaal de zomer van 2032.

Accuduur is net voldoende

De Samsung Galaxy Tab S11 heeft een accu van 8400 mAh, net zoveel als op de S9. Dat levert een redelijke, maar zeker niet spectaculaire batterijduur op. Als je foto’s gaat bewerken of zware games speelt, zul je een volle dag gebruik niet halen. Dat lukt meestal wél als je alleen video’s kijkt of browst, al kan dat natuurlijk ook op veel goedkopere tablets.

Opladen gaat als vanouds met maximaal 45 watt, mits je de juist oplader aanschaft. Die zit zoals we inmiddels gewend zijn niet meer in de doos. Volledig opladen duurt zo’n anderhalf uur. Bij andere laders kan dat een stuk meer tijd in beslag nemen. Wij gebruikten een 30 watt-lader van Apple en waren bijna drie uur zoet.

Conclusie Samsung Galaxy Tab S11 review

Wie een high-end 11 inch-tablet zoekt, kan dit jaar eigenlijk alleen terecht bij de Samsung Galaxy Tab S11. Dat is geen straf, want hij heeft een fraai en feller oled-scherm, een rappe processor en prima luidsprekers. De meegeleverde S Pen blijft een mooie bonus, al is het jammer dat hij niet meer over bluetooth beschikt.

Toch vinden we de Tab S11 ook wel een luie update. De schermranden mogen inmiddels best iets dunner en we hadden graag gezien dat het display voorzien was van een antireflectieve coating. Als je 900 euro betaalt voor een tablet mag je bovendien best 256GB opslag verwachten.

Daar staat wel een uitstekend updatebeleid tegenover, waardoor je de Tab S11 minimaal tot 2032 veilig kunt gebruiken.

Samsung Galaxy Tab S11 kopen

Wil je de Samsung Galaxy Tab S11 na het lezen van deze review kopen? De meest voordelige variant, met 12GB werkgeheugen en 128GB opslag, heeft een adviesprijs van 899 euro. Voor 959 euro verdubbel je de opslag naar 256GB. Het duurste model met 512GB kost 1079 euro. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Alternatieven

Zoals gezegd zijn er niet veel kleine Android-tablets met snelle hardware. Toch hebben we een aantal alternatieven voor de Galaxy Tab S11 verzameld.

De Samsung Galaxy Tab S9 is nog steeds te koop en dat voor slechts € 429,-. Daarmee is hij op het moment van schrijven ongeveer de helft goedkoper. Wie een tablet met een mooi scherm zoekt en die vooral binnenshuis gebruikt, kan met de S9 nog prima uit de voeten. Houd er wel rekening mee dat deze oudere tablet alleen nog updates krijgt naar Android 16 en 17. Beveiligingspatches rollen uit tot medio 2028.

Vind je een grotere tablet ook wel interessant? Voor € 467,- word je de eigenaar van een OnePlus Pad 3. Die heeft een 13,1 inch-scherm en is daarmee erg handig voor mulitasking. Bovendien draait hij op een Snapdragon 8 Elite-processor, wat hem nog iets sneller maakt dan de Samsung Galaxy Tab S11. Het lcd-display is wel minder mooi en je krijgt minder lang updates. In onze OnePlus Pad 3 review lees je meer.

OnePlus Pad 3

Ook de Xiaomi Pad 7 Pro heeft een lcd-scherm, maar is met 11,2 inch weer een slag kleiner. De ververssnelheid ligt op 144Hz voor zeer soepele beelden. De Snapdragon 8s Gen 3-chip is rap, maar iets trager dan de MediaTek Dimensity 9400 Plus uit de Tab S11. Met € 426,- is de Pad 7 Pro wel een stuk goedkoper.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste tech, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone of tablet kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste toestellen in de praktijk bevallen.