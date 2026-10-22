Galaxy A57: waarom een dure Samsung voor jou overbodig kan zijn

Moet je duizend euro of meer uitgeven aan een vlaggenschip van Samsung of kan het ook een tandje minder? Lees waarom de Samsung Galaxy A57 voor de meeste mensen ruim voldoende in huis heeft.

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Hierom is de Galaxy A57 ruim voldoende

Een goede prijs-kwaliteitverhouding is voor veel consumenten belangrijk – en soms doorslaggevend – bij de aanschaf van een smartphone. Je wil natuurlijk zo veel mogelijk waar voor je geld. Uiteraard moet je concessies doen als je niet de hoofdprijs voor een topmodel betaalt, maar vaak zijn die kleiner dan je in eerste instantie zou denken.

Samsung heeft deze verhouding met de Galaxy A-serie al jaren goed op orde. Niet per se bij introductie, want de Galaxy A55 uit 2024 en Galaxy A56 uit 2025 kostten destijds 479 euro. De Galaxy A57 ging dit jaar bij de lancering voor 529 euro over de toonbank. Geen schokkende prijzen voor middenklassers, maar wie onze reviews leest, zal een interessant patroon herkennen:

Galaxy A-smartphones worden pas écht interessant als ze in prijs dalen – en dat gaat vaak snel. (review A57);

Bovendien is de prijs al snel na de introductie met tientallen procenten gedaald. (review A56);

Gelukkig is de telefoon onderhand in prijs gedaald. (review A55).

Kun je een paar maanden wachten, dan pik je een nieuwe Galaxy A5X dus vaak een stuk goedkoper op. In dit artikel bespreken we de Galaxy A57, die je momenteel voor € 351,99 aanschaft. Wat krijg je voor dat bedrag? Spoiler: een heleboel!

1. Ontwerp

De Galaxy A57 is slechts 6,9 millimeter dik en weegt 179 gram. Daarmee is hij relatief slank en licht voor een smartphone met een scherm van 6,7 inch. Bovendien heeft hij een IP68-certificering, wat betekent dat hij beschermd is tegen stof en onder bepaalde omstandigheden kan worden ondergedompeld in water. Maar dat is nog niet alles, zo schrijft redacteur Wouter in de review van de A57:

Het design voelt door het aluminium frame en de glazen achterkant premium aan.

Een slanke, lichte telefoon die bovendien luxe aanvoelt: wie een moderne smartphone zoekt zonder de hoofdprijs te betalen, kan bijna niet beter treffen. Voor een groter of kleiner scherm, kun je uitwijken naar de Galaxy S26 (6,3 inch) of S26 Ultra (6,9 inch).

2. Scherm

Zie jij het verschil tussen een schermresolutie van 2340 bij 1080 pixels en een van 3120 bij 1440 pixels? Hetzelfde geldt voor displays met 385 pixels per inch of 409 pixels per inch. Bij dagelijks gebruik zal dat verschil voor veel mensen nauwelijks opvallen. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp, sociale media, YouTube en browsen.

Wie gewoon een goed scherm wil, heeft ruim voldoende aan de formule die Samsung al enige jaren op de A5X-serie toepast. Of zoals Wouter het heeft verwoord:

Het display heeft weer een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, ververssnelheid van 120Hz en maximale helderheid van 1900 nits. Dit is prima en gelukkig is het beeld in de felle zon goed af te lezen.

Natuurlijk kunnen duurdere Galaxy S-modellen op schermgebied meer bieden. Denk aan het Privacy Display van de S26 Ultra of de QHD-schermen van de S26 Plus en Ultra. Voor alledaags gebruik is de Full HD-resolutie van de A57 echter ook al scherp genoeg.

3. Processor

Zeg eens eerlijk: wat doe je het meest van al die uren op je telefoon? Grote kans dat je top 5 bestaat uit het sturen van berichten, scrollen door social media, consumeren van media (video’s kijken en muziek luisteren), maken van foto’s en surfen op het web.

Voor deze activiteiten heb je geen supersnelle chip nodig. Natuurlijk is het fijn als alles continu soepel en rap verloopt, maar is een nog rappere processor je echt honderden euro’s extra waard? Hier en daar een halve tel moeten wachten is heus geen ramp. De Galaxy A57 draait op een Exynos 1680-processor (in combinatie met 8 of 12GB RAM) en die doet gewoon wat ‘ie moet doen:

Je ziet bij sommige animaties af en toe haperingen, maar dit komt gelukkig weinig voor. Verder voelt de A57 lekker rap en vloeiend aan.

Wie veel meer van z’n telefoon eist, bijvoorbeeld het spelen van zware games, is doorgaans wel beter af met een high-ender. In veel andere gevallen zul je de extra rekenkracht van een geavanceerdere chip niet echt missen.

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4. Camera’s

Met de Galaxy A57 krijg je drie camera’s op de achterkant en een selfiecamera aan de voorkant. Kijk je puur naar het aantal megapixels, dan ben je wellicht niet onder de indruk. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, de groothoeklens van 12 megapixel en de macrocamera van 5 megapixel. Selfies maak je met een camera van 12 megapixel.

Toch pakt de praktijk behoorlijk positief uit. Voor alledaagse kiekjes zijn de camera’s goed genoeg. De kleuren zijn mooi en helder, waardoor je foto’s prima op sociale media kunt plaatsen of met vrienden en familie kunt delen. Vooral bij voldoende licht maakt de hoofdcamera een goede indruk. Wouter vat dat zo samen:

Overdag presteert de hoofdcamera uitstekend: foto’s zien er erg scherp en kleurrijk uit. De Galaxy A57 heeft de neiging om kleuren een beetje ‘aan te zetten’, maar het valt gelukkig mee.

Er zijn ook beperkingen. Zo is inzoomen niet altijd een succes en kan nachtfotografie tricky zijn. Toch zijn de cameraprestaties in de meeste gevallen echt ruim voldoende.

5. Accuduur

De accuduur is niet per se de reden om voor een Samsung-telefoon te kiezen. Toch kom je met de Galaxy A57 bij normaal gebruik doorgaans het einde van de dag door. Dat is voor veel gebruikers precies wat ze nodig hebben: je hoeft niet halverwege de dag naar een oplader te grijpen en kunt je telefoon ’s avonds gewoon aan de lader leggen.

Bij normaal gebruik haal je het einde van de dag […] Doe je het écht rustig aan, dan gaat de Galaxy A57 twee dagen mee, maar daar moet je dus niet standaard van uitgaan.

Een uitblinker op accugebied kunnen we de A57 niet noemen, maar ook hier is een voldoende een prima rapportcijfer.

We eindigen met een van de sterkste punten van Samsung: de software-ervaring en de ondersteuning. De Galaxy A57 krijgt zes jaar ondersteuning. Daarmee kun je het toestel jarenlang veilig blijven gebruiken en ontvang je nog geruime tijd nieuwe Android-versies.

De telefoon wordt tot maart 2032 bijgewerkt en draair uiteindelijk op Android 22. Dat is een groot pluspunt, want je kan de smartphone jarenlang veilig gebruiken zonder nieuwe functies mis te lopen.

Extra betalen voor een toestel uit de S26-serie om zeven jaar volledige ondersteuning te krijgen, lijkt dus een beetje overkill. Ook op dit vlak komt de Galaxy A57 tegemoet aan de wensen van vrijwel iedere gebruiker.

Samsung Galaxy A57 kopen?

De Galaxy A57 laat zien dat je zeker niet de hoofdprijs hoeft te betalen voor een smartphone die op veel belangrijke punten prima meekan. Zeker nu de prijs eenmaal is gedaald, krijg je veel telefoon voor je geld. Hieronder vind je de beste deals!