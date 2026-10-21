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Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a: welke heeft de beste accuduur?

Mike Peek
Mike Peek
21 oktober 2026, 18:51
2 min leestijd
Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a: welke heeft de beste accuduur?

Twijfel je tussen de Samsung Galaxy A57 vs de Google Pixel 10a en ben je vooral benieuwd naar het verschil in accuduur? In deze korte vergelijking vertellen we je er alles over.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a accuduur

Wie op zoek is naar een goede middenklasser heeft tegenwoordig veel keuze. Populaire opties zijn de Samsung Galaxy A57 en de Google Pixel 10a. Het zijn heel verschillende smartphones. De A57 heeft namelijk een groot 6,7 inch-scherm, terwijl de Pixel 10a met 6,3 inch relatief compact te noemen is. Die laatste is wel een stuk dikker en zelfs iets zwaarder.

In onderstaand overzicht zie je de globale specificaties van beide toestellen. Het zal je direct opvallen dat de kleinere Pixel 10a juist een grotere batterij heeft. Lees snel verder, want in deze Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a-vergelijking vertellen we je of dat ook een betere accuduur oplevert.

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57

vanaf € 346,-

Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy A57
Algemeen

161.5 x 76.8 x 6.9 mm

179 gram

6.7 inch Super Amoled scherm

120 Hz

50 MP 12 MP 5 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Samsung Exynos 1680

8 GB werkgeheugen

5000 mAh

Snelladen, 45 watt

Android 16 t/m Android 22 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2032 (verwacht)

Release: 03 / 2026

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

vanaf € 424,-

Bekijk prijzen Bekijk Google Pixel 10a
Algemeen

153.9 x 73 x 9 mm

183 gram

6.3 inch OLED scherm

120 Hz

48 MP 13 MP camera’s

13 MP selfiecamera

Google Tensor G4

8 GB werkgeheugen

5100 mAh

Snelladen, 30 watt

Android 16 t/m Android 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 03 / 2026

Accuduur

Het antwoord is ja: de Pixel 10a biedt doorgaans een iets betere accuduur dan de Galaxy A57. In de meeste tests is het een verschil een paar uur, afhankelijk van wat je met je telefoon doet. Je kunt met de Pixel bijvoorbeeld flink langer video’s kijken, waarschijnlijk dankzij een zuiniger scherm. Als je gewoon aan het browsen bent, is het verschil tussen beide telefoons nihil.

Zowel de Galaxy A57 als de Pixel 10a is een smartphone die je, bij gemiddeld gebruik, elke avond zult moeten opladen. Wie meerdere dagen vooruit wil kunnen, kan beter kijken naar andere toestellen met een grotere batterij.

Google Pixel 10a review
Google Pixel 10a

Opladen

Over opladen gesproken: dat kan met de Galaxy A57 sneller. Je hebt ongeveer 70 minuten nodig om de accu helemaal te vullen. De Pixel 10a is daar zo’n anderhalf uur zoet mee. Die laatste biedt dan wel weer de mogelijkheid om draadloos op te laden (met een langzame 10 watt), wat de Samsung niet kan.

Prijzen

De Samung Galaxy A57 heeft een adviesprijs van 579 euro, maar bij veel winkels is hij goedkoper te krijgen. Voor 346,- euro wordt het toestel naar je opgestuurd. As je tegelijk een abonnement afsluit, ben je vaak voordeliger uit.

Ontdek de A57 bij KPN

Ontdek de A57 bij KPN
Ontdek de A57 bij Vodafone

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Ontdek de A57 bij Odido

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Bekijk de A57 bij Ben

Vergelijk alle A57-abonnementen

Vergelijk alle A57-abonnementen

Voor de Google Pixel 10a ben je officieel 549 euro kwijt, maar ook deze smartphone wordt voor een veel lager bedrag verkocht. De meest voordelige webwinkel vraagt 424,- euro voor de Pixel 10a. Check de abonnementen hieronder om nog meer te besparen.

Ontdek de Pixel 10a bij KPN

Ontdek de Pixel 10a bij KPN

Ontdek de Pixel 10a bij Vodafone

Ontdek de Pixel 10a bij Vodafone
Ontdek de Pixel 10a bij Odido

Ontdek de Pixel 10a bij Odido
Vergelijk alle Pixel 10a abonnementen

Vergelijk alle Pixel 10a abonnementen
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